Они нашли друг друга

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вчера, 22:27

«Соккер.ру» рассказывает, как Юрген Клопп сделал «Боруссию» чемпионом.

Начало XXI века выдалось очень удачным для дортмундской «Боруссии». Маттиас Заммер, вынужденный из-за травмы досрочно завершить карьеру, оказался успешным тренером. Сначала он вместе с опытнейшим Удо Латтеком спас «чёрно-золотых» от падения, а затем уже самостоятельно вытащил дортмундцев наверх.

Жить не по средствам

В 2002 году «Боруссия» стала чемпионом Германии и дошла до финала Кубка УЕФА , где уступила «Фейеноорду». Казалось, что эта команда ещё не исчерпала свой потенциал, что последуют ещё успехи. Но клуб столкнулся с другой проблемой — финансовой. В какой-то момент руководство увлеклось усилением состава, и клуб оказался на грани банкротства. Пришлось продавать игроков, отдать «Вестфаленштадион» в городскую собственность, после чего арену купила компания «Сигнал Идуна». «Бавария» любезно одолжила 2 миллиона евро. Пришлось учиться жить по средствам, чтобы не развалиться.

Естественно финансовое бедствие не могло не отразиться на игре команды. Если в последнем докризисном сезоне 2002-03 дортмундцы заняли итоговое третье место, то через год они опустились на шестую позицию. Заммер покинул пост главного тренера. Его место занял голландец Берт ван Марвейк. Который тренировал в «Фейе» в упоминавшемся финале Кубка УЕФА . Но в Дортмунде у него не заладилось. Два года подряд «чёрно-золотые» занимали седьмое место в итоговой таблице. В третьем сезоне ван Марвейк продержался только до конца первого круга. После двух декабрьских поражений от «Шальке» и «Байера» с голландцем расстались. По обоюдному согласию. «Боруссия» шла на девятом месте.

Место ван Марвейка занял Юрген Ребёр, у которого неплохо получалось с «Гертой» — вытащил берлинцев в Лигу чемпионов. Но в Дортмунде Рёбера ждал оглушительный провал. Начал Рёбер за здравие — с победы над «Баварией». Но в следующих семи встречах под его командованием «Боруссия» проиграла шесть раз и скатилась на тринадцатое место. Проиграть в седьмой раз Рёберу не дали. Новым тренером был назначен Томас Долль. В недавнем прошлом сильный полузащитник, успевший поиграть за сборные и ГДР и ФРГ . Как и Заммер. Правда за «Боруссию» Томасу выступать не довелось. Тем не менее, руководство рассчитывало, что у Долля получится повторить успех Заммера. Тем более что к 2007 году финансовое положение клуба улучшилось, и дамоклов меч банкротства был спрятан в ножны.

Долль несколько поправил дела. Одержав несколько побед, в том числе и в рурском дерби, он вытащил «Боруссию» на девятое место. Его решили оставить и на следующий год. Но итоговое тринадцатое место вынудило руководство искать нового тренера. Долля мог спасти выигрыш Кубка Германии, но в финале дортмундцы уступили «Баварии» (1:2).

Небритый тренер из Майнца

Летом в Дортмунд приехал Юрген Клопп, который в отличие от Томаса Долля не был известным футболистом. Играл защитником в «Майнце», но что такое «Майнц» в девяностые — командишка с несерьёзным прозвищем «карнавальщики». Уже в бытность тренером высокий, вечно небритый Клопп вытащил её в первую Бундеслигу и удерживал там на протяжении трёх сезонов. Потом всё же не удержал. Попытался вернуть — не вышло. Контракт Юргена с «карнавальщиками» истёк. И тут поступило заманчивое предложение — возглавить некогда славную «Боруссию». Юрген решил рискнуть.

И началась работа по обновлению состава. Летом 2008-го в состав влились более десятка игроков. Как относительно известных — Патрик Овомойела, Ли Юнг Пьё, Тамаш Хайнал, Мохамед Зидан, так и неведомые — Невен Суботич, Фелипе Сантана, Марцель Шмельцер, Матс Хуммельс, Кевин-Принс Боатенг. Вернулся из «Фейеноорда» отданный в аренду Нури Шахин. Оставались в строю ветераны и ещё молодые старожилы Себастьян Кель, Деде, Роман Вайденфеллер, пришедшие при Долле Диего Климович, Роберт Ковач, Якуб Блащиковски, Александр Фрай. Из этого набора игроков Клоппу предстояло сделать новую «Боруссию». Контракт Юргена был рассчитан на два года.

В первом сезоне под руководством Клоппа «чёрно-золотые» заняли шестое место, поднявшись на семь ступенек. Прогресс был на лицо. Руководство задумывалось над продлением договора. А ряды тем временем пополнили заигранный за сборную Парагвая уроженец Аргентины Лукас Барриос, собственный воспитанник и фанат Кевин Гросскройц, один из братьев-близнецов Бендеров Свен, будущий гражданин России Дамьен Ле Таллек, совсем юный уроженец Баварии Марио Гётце. Зато отсеялись Климович, Боатенг, Фрай, Ковач, Ли Юнг Пьё. Стали вырисовываться контуры новой команды. Почти сложилась линяя обороны — Хуммельс с Суботичем в центре, Шмельцер слева. Вот только Сантана оказался слишком медлительным для правого защитника, и нередко эту позицию закрывал универсал Гросскройц.

Разбег длиной в два года

«Боруссия» слабо стартовала - в августе-сентябре три увесистых поражения — 1:4 от «Гамбурга», 1:5 от «Баварии» и 1:2 от «Шальке». Но к октябрю команда пришла в себя и стала набирать очки. В декабре-январе дортмундцы выдали серию побед, Не обошлось без спада в феврале — проиграли «Штутгарту», «Айнтрахту», «Баварии», «Шальке». Возможно, это торможение и сказалось на финише — «Боруссия» заняла пятое место. Но путёвка в Лигу Европы — тоже неплохо. Контракт с Клоппом был продлён на два года.

Якуб или как его чаще называют Куба Блащиковски поспособствовал появлению в Дортмунде двух соотечественников — защитника Лукаша Пищека, игравшего в «Герте», и нападающего «Легии» Роберта Левандовски. Последнего увели из-под носа ... у новосибирской «Сибири». Приехал японский полузащитник Синдзи Кагава. Состав «Боруссии» приобрёл вполне знакомый вид.

В воротах Роман Вайденфеллер. Воспитанник «Кайзерслаутерна» пришёл в Дортмунд совсем молодым. Посидел на лавочке в качестве дублёра Йенса Леманна, а в смутные времена стал первым номером и справился с этой ролью. Второй вратарь — австралиец Митчелл Ланжерак. Правый защитник — Лукаш Пищек, левый — Марцель Шмельцер. В центре уже сыгранный тандем Невин Суботич — Матс Хуммельс. Запасные Фелипе Сантана, Патрик Овомойела, Лассе Собиех и реликт времён Заммера Деде. Бразилец так и не стал игроком сборной Германии. В опорной зоне Нури Шахин и Свен Бендер, атакующий полузащитник, а при необходимости второй нападающий — Марио Гётце. Справа Куба Блащиковски, слева — Кевин Гросскройц. Впереди Лукас Барриос, которому часто составлял пару Роберт Левандовски. В этом случае в резерве оставался кто-то из полузащитников. Также под рукой находились Синдзи Кагава, Антонио Да Силва, Маркус Фойльнер, Дамьен Ле Таллек, Себастьян Кель и Мохамед Зидан.

Недосягаемые

Выход в групповую стадию Лиги Европы был решён ещё в первом матче квалификационного раунда — Кагава и Барриос забили по два мяча в ворота азербайджанского «Карабаха». Но стартовый матч чемпионата команда Клоппа проиграла дома «Байеру» (0:2). Однако это поражение только разозлило «чёрно-золотых». «Боруссия» принялась обыгрывать одного соперника за другим - что в Бундеслиге, что в Лиге Европы. Да как обыгрывать. «Штутгарт» в гостях 3:1, «Вольфсбург» дома 2:0, «Шальке» в Гельзенкирхене 3:1. Домашний проигрыш «Севилье» не слишком огорчил, основное направление удара было сконцентрировано на первенстве Германии. Таблицу которого неожиданно возглавил «Майнц», с которым работал Томас Тухель. «Бавария» засиделась на старте, но всё равно оставалась грозным соперником. Матч с мюнхенцами на «Сигнал Идуна» должен был показать, насколько серьёзны чемпионские амбиции «Боруссии».

Сломить сопротивление чемпиона удалось во втором тайме. Сначала Лукас Барриос после паса Свена Бендера распечатал ворота гостей, а через восемь минут Нури Шахин со штрафного закрепил победу Дортмунда. Лидером ещё оставался «Майнц», но «Боруссия» уже вошла в роль фаворита. Уже в следующем туре она догнала «карнавальщиков». Ничья с «Хоффенхаймом» пришлась на руку команде Тухеля, снова ставшей единоличным лидером. Но в десятом туре командам предстояла личная встреча. Новая команда Тухеля не пожалела старую — победу принесли голы Гётце и Барриоса. Так «Боруссия» оказалась одна во главе таблицы.

Разгромлен «Ганновер», обыгран «Гамбург». «Майнц» же притормозил и отпустил «Боруссию» на семь очков, деля второе-третье места с «Байером». Обыграны «Фрайбург» и одноклубники из Мёнхенгладбаха, «Нюрнберг» и «Вердер». И чёрт с ней, с Лигой Европы, где «чёрно-золотые» заняли третье место в групповом турнире вслед за ПСЖ и «Севильей». На кону был куда больший выигрыш. Испортил рождественское настроение «Айнтрахт», обыграв дортмундцев в 17-м туре. Но на экваторе «Боруссия» опережала «Байер» и «Майнц» на 6 очков, а «Баварию» — на 14. Хотя Клопп понимал, что всё ещё впереди.

«Боруссия» сумела избежать зимнего спада. В восьми турах — пять побед. Взяли реванш у «Байера», причём в Леверкузене с результатом 3:1. А уже в марте с таким же результатом была обыграна «Бавария». Третий мяч в ворота мюнхенцев отправил их воспитанник Матс Хуммельс. За десять туров до финиша «Боруссия» опережала ближайшего из соперников «Байер» на 12 очков. Шедшая четвёртой «Бавария» отставала на 16.

Всё? Ещё нет. Опять «Хоффенхайм» встал на дороге, обыграв лидера уже в своей деревне. Домашняя ничья с «Майнцем», и «Байер» уже в семи очках. Мир с «Гамбургом», и отрыв сжался до пяти очков. Помогла «Бавария», разгромившая «аспириновых» 5:1. «Боруссия» положила три мяча в ворота «Фрайбурга» и снова оторвалась. Восемь очков, до финиша четыре тура.

Если дортмундцам помогла «Бавария», то «Байеру» подсобила гладбахская «Боруссия», выигравшая у одноклубников. Но эта неудача уже ничего не значила. Обыграв «Нюрнберг» 2:0, команда Клоппа за два тура до финиша стала недосягаемой. «Боруссия» в седьмой раз стала чемпионом Германии. А Юрген Клопп получил признание не только в Майнце, но и во всей стране. «Как хорошо „Боруссия“ и Юрген нашли друг друга», — заявил потом генеральный директор Ганс-Йоаким Вацке.