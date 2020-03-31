АПЛ отвлечет мир от пандемии?

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сегодня, 19:04

«Соккер.ру» будет рад футбольному шоу, пусть и без болельщиков.

Нельзя поставить весь мир на паузу на полгода, возмущает попытка сыграть на чувствах и предложение уничтожить благосостояние 90 % жителей Земли. Нет никаких гарантий, что в ближайшие 12 месяцев разрешат заполнять стадионы. У любых правильных решений по минимизации ущерба будет потолок.

Иначе можно добраться до голодных бунтов или наглых грабежей, а их даже самые полицейские государства не остановят. Великобритания, Германия или США не смогут полгода кормить свое богатое население без непоправимого ущерба для экономики – об этом по очереди говорят все специалисты в сфере финансов.

Кроме того, далеко не все в этих странах придерживаются карантина и думают о здоровье тех, кто рядом – не берегутся. Коллапс в Италии и Испании дал многие ответы о человечестве и его боязни убить ближнего, а вот успех Южной Кореи объяснил, как справляться со сложным вызовом достойно.

Зато в Великобритании, в отличие от названной выше страны из Азии, нет культа смертников, которые специально заражались и старались заразить всех вокруг. Поэтому когда премьер-министр Джонсон излечится вслед за принцем Чарльзом, конституционной монархии надо решить, как спасти моральное состояние британцев?

Пабы закрыты, и есть один рецепт, что сработает – футбол. Дайте людям, которые взвоют от карантина за апрель, порцию Английской Премьер-Лиги – будет куда проще и легче жить и выздоравливать. Причем очевидно, что у самих клубов особых вариантов нет – нужно возвращаться как можно скорее. Главное, чтобы грамотно сработало население.

Соотечественники Сона показали миру пример вместе с тайванцами. Если власти будут следовать протоколам тестирования, люди станут аккуратными, начнут носить маски в общественных местах – думая о других, не только о себе, то спад заражения неминуем. Следовательно, уже сейчас нужно строить планы на будущее, чем в АПЛ и занялись.

Пока придумали логичный план изолированного продолжения сезона АПЛ на базах отдельных клубов. Обнулить этот сезон – незаконная и бессмысленная идея, ведь в таком случае будет конфликт с УЕФА , Чеферину нужны представители страны в еврокубках, а где их взять при обнулении? А если отправить туда по нынешней таблице, то какая это аннуляция?

Значит, сезон доиграют. Вопрос лишь во времени. Англичане планируют стартовать в начале мая. Для этого в Лондоне, Бирмингеме, Лестере или Ноттингеме найдут футбольные базы, которые изолируют ото всех. Даже если появятся единичные случаи коронавируса, то врачебный надзор с изоляцией сработают. Сейчас в Великобритании не тестируют людей без выраженных симптомов, получается, защита футболистов будет даже на высшем уровне, чем населения.

Молодой спортсмен, даже если заболеет, с вероятностью в 99.96 % будет в полном порядке – судим по статистике ВООЗ. Причем эти 0.04 % тоже не значат трагический исход. Пандемия – штука серьезная, поскольку в мире больший процент жителей составляют пожилые и немалая доля людей с серьезными проблемами со здоровьем разного возраста. Но футболисты и работники клубов редко в группе риска. Идея собрать всех на отдельных манежах без зрителей не является бредовой.

И является вынужденной. Телеканалы не заплатят клубам за продукт, который не получат. А если развести матчи во времени и играть каждый день – с начала мая до дедлайна, который завтра может установить УЕФА после консультаций с федерациями и лигами, то получите уникальное зрелище для всего мира. Если АПЛ будут крутить каждый день с мая месяца, то ее начнут смотреть всюду, как смотрят сейчас чемпионат Беларуси.

Возвращение АПЛ автоматически возрождает сразу несколько доходных индустрий и является при этом правильным политическим шагом для Великобритании. Если не получится дать много хлеба – экономический кризис не остановится по щелчку Джонсона, и тут дело не только в пандемии, то хотя бы зрелищем всех желающих обеспечат. А если продадут сублицензии общедоступным каналам в Англии, обезоружив пиратов, то британцы будут в полном восторге.

Если в Великобритании выздоровел принц Уэльский, которому 71 год, если по пессимистическим оценкам вирус подхватят миллионы жителей Великобритании, но у 80 % болезнь пройдет почти без выраженных симптомов, то какие могут быть аргументы против закрытой версии АПЛ ? Не доигрывать сезон – терять около 800 млн фунтов. Причем учтите, что никто не дает гарантий, что если откладывать возобновление сезона, то получится доиграть со зрителями, например, в августе или сентябре.

Где сказано, что коронавирус не имеет сезонности? Во врачебных инструкциях разных стран, которые довелось читать, всюду написано – осенне-весенний период. То есть сами вирусологи в протоколах выражают надежду, что жесткая фаза к наступлению настоящих теплых дней спадет. А если учесть самоизоляцию и личную гигиену, то надо идти путем Южной Кореи – верить в победу. Они сократили количество новых случаев до 75-100 в день и держатся на этом уровне уже более двух недель.

Для страны с населением в районе 52 млн человек это шикарный показатель, особенно с учетом низкой смертности. Британцы, к сожалению, не такие организованные и послушные, у них ситуация намного хуже, но 66-миллионая страна не сможет закрыть все и всех на полгода. И даже три месяца – слишком долгий срок для полного локдауна. Поэтому будут приниматься сложные решения, на которые увидим жесткую реакцию части общества.

Но футболисты или успеют к тому времени переболеть – те, кому не повезет, или проведут несколько дней с обычной простудой, на волне паники найдя у себя именно коронавирус – как сделал Пепе Рейна. Или же будут вести себя так, как Джек Грилиш. Еще один игрок «Астон Виллы» сначала записал ролик, как важно сидеть дома, а потом пошел на пьянку и разбил дорогой автомобиль. Говорят, после этого от него сразу отказались в «Манчестер Юнайтед».

Когда критики идеи играть в футбол говорят о безопасности, то забывают, с кем имеют дело. Если думаете, что все 500 с гаком футболистов клубов АПЛ сидят на жестком карантине, то смею разочаровать. Не все из них умные. А заразиться можно не на вечеринке и не у любовницы, а даже разнося продукты старикам, как Жозе Моуриньо. Болезнь не выбирает, так что сильнее верим в мутации вируса в сторону вырождения и ослабления, нежели в дисциплинированность 7.9 млрд человек.

Кому-то из чиновников нужно принимать важные для страны решения, и если правительство Великобритании в связке с футбольной лигой, ассоциацией и профсоюзом игроков придут к выводу, что хватит сидеть взаперти отдельно, то они выйдут побегать. Если придет пора играть в футбол в общей изоляции, то это станет единственным верным шагом за неимением более уместных. Команды будут окружены самой лучшей заботой, которая только возможна.

Очевидно, что богатые известные люди во многих странах первыми получили доступ к тестам, не имея выраженных симптомов. Можно, как американские знаменитости. А самые смешные из них даже спели песню в поддержку населения, выбрав композицию Джона Леннона с названием «Представьте», но с первой строчкой «представьте, что нет рая». Ох, и получили на орехи в США за такую самодеятельность – разорвали за оторванность от мира простых смертных, у которых кредиты, ипотеки, долги, болеющие родственники, проблемы со своим здоровьем и потерянные рабочие места.

Для миллионера карантин – скучный вариант валяния на вилле, как у Роналду. Но многие люди, в том числе в футболе, теряют работу. И нельзя записать тренировку Де Брюйне, чтобы поднять настроение британцам и фанатам футбола по всему миру. Но если взрослые здоровые мужчины-спортсмены, которые не в группе риска, соберутся на базах, где будут жить в отдельных номерах, встречаясь только ради тренировок и матчей, то идею можно реализовать.

Особенно ближе к лету, когда пандемия может вернуться в фазу эпидемии и пойти на спад. Вполне реально осчастливить мир футбола завершением АПЛ . Фанатам такой глоток свежего воздуха в душных квартирах и домах остро нужен. Чемпионская интрига, скорее всего, заглохнет после двух туров. Но будет борьба за четверку, будет поединок «Ливерпуля» против «Манчестер Сити», и в ранге чемпиона Клопп такой матч проигрывать не пожелает. Кроме того, есть еще Кубок Англии – его тоже можно сыграть в похожем режиме.

Футбол обязательно вернется, и если все идеально спланируют – быстрее, чем сейчас прогнозируют.