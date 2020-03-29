Королевский клуб по-шведски

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сегодня, 14:12

«Соккер.ру» знакомит читателей с АИКом из пригорода Стокгольма — Сольны.

Да, мы — «мыши»

Вы знаете, кто из клубов первым в мире обзавёлся собственным сайтом? Шведский АИК стал пионером в освоении глобальной сети, и в 1994 году создал свою страничку. Вышло неплохо, раз теперь даже любая дворовая команда имеет свой интернет-ресурс. Но это достижение – не единственный повод для гордости. АИК входит в тройку самых популярных клубов Швеции, а в списке самых титулованных команд страны занимает пятое место. Черную футболку АИКа надевало немало знаменитых шведских футболистов. А еще АИК находится под патронажем короля Швеции Карла Шестнадцатого Густава. Стало быть, имеет право называться «королевским клубом».

Правда, имеется одна пикантная деталь – Его Величество с детства болеет за главных недругов АИКа – стокгольмский «Юргорден». Зато мужья принцесс Виктории и Магдалены – известные болельщики «мышей». Поэтому можно частенько видеть принцесс в черно-желтых шарфиках на стадионе «Френдз Арена». За АИК болеют один из лидеров социал-демократической партии Мона Салин, бывший министр юстиции Томас Бедстрём и многие другие представители политического истеблишмента. А также «черная армия» – самая многочисленная, организованная и шумная фанатская группировка в стране.

Кстати, почему «мыши» или «грызуны»? Существует такая версия. Черные футболки АИКа частенько линяли от многочисленных стирок и становились серыми. Сначала «мышами» футболистов АИКа стали называть болельщики «Юргордена», а потом это прозвище прижилось и в своей среде. «Мыши» так «мыши». Бывает и хуже.

АИК возник при весьма забавных обстоятельствах. В один прекрасный зимний день 1891 года братья Исидор и Пауль Беренсы гуляли по центру Стокгольма. И вдруг они заметили, как следом за ними идут два подростка. Куда братья свернут, туда и эти ребята. Братья прибавили шагу, и их попутчики тоже. Братья побежали, а преследователи их догнали и обогнали. Тогда Исидор и сказал парням: «Бегать нравится? Так давайте организуем спортивный клуб, там и будете бегать, прыгать, плавать, кувыркаться». 15 февраля Всеобщий спортивный клуб, по-шведски Allmänna Idrottsklubben, или сокращённо АИК , распахнул свои двери для всех желающих. Приходи и занимайся, чем хочешь, за умеренную плату.

Футбольная секция появилась в клубе 1896 году с лёгкой руки Зигфрида Штеберга, а через два года АИК уже стал финалистом чемпионате Швеции – он проводился по кубковой схеме. В финале будущие «мыши» уступили непобедимому в те годы «Эргрюте» 0:3. Через два года «Эргрюте» перестал быть непобедимым, уступив АИКу. Радость той победы была омрачена неудачей в финале Кубка – «Ефле» не оставил от чемпиона камня на камне – 9:0. Через год АИК снова стал чемпионом Швеции, даром что матч за титул все с тем же «Эргрюте» завершился вничью 1:1. Дело было в Гётеборге, у футболистов АИКа уже были билеты в Стокгольм, и переигрывать матч было некогда. А судьи решили, что столичный клуб играл лучше и отдали победу ему. Так сказать, за артистичность. Трудно вспомнить, когда еще футбол судили по правилам фигурного катания. Тут уже возмутились представители «Гётеборга», и два следующих первенства Швеции они разыграли в своем узком кругу. Когда же отношения команд из двух крупнейших городов страны наладились, и чемпионат стал единым (шведская серия), АИК долгое время не мог добраться до финала. Особенно много неприятностей причинили соседи из «Юргордена», что послужило причиной вражды двух столичных клубов. До финала АИК добрался в 1911 году, где обыграл «Упсалу» 3:2. До учреждения единого шведской лиги Аллсвенскан АИК еще трижды станет сильнейшим клубом королевства, причем всякий раз его победы в финале становились яркими и запоминающимися. В 1914 году был разбит «Хельсинборг» 7:2, в 1916-м ненавистный «Юргорден» 3:1, а в 1923-м жертвой стала «Эскильстуна» 5:1.

Учредили Аллсвенскан, как выяснилось на радость клубам из Гётеборга – ГАИС , «Эргрюте» и собственно «Гётеборгу», делили призовые места, оттеснив представителей Стокгольма на вторые роли. «Юргорден» вообще вылетел. Затем гётеборгскую троицу стал теснить «Хельсингборг», и лишь в сезоне-1930/31 АИК напомнил, что он великий клуб – занял второе место вслед за ГАИСом, а через год короновался в седьмой раз.

1937 год стал знаменательным в жизни «грызунов». Во-первых, они сменили место жительства – из Стокгольма перебрались в пригород – Сольну, где был выстроен стадион «Рёсунда», — одна из двух главных спортивных арен страны. Вторая – «Уллеви» в Гётеборге. Не самый большой стадион – вмещает всего тридцать шесть тысяч, но удобный. УЕФА присвоил ему четыре звезды. А второе событие – это восьмое чемпионство АИКа, выигранное с огромным преимуществом – девять очков отрыва от второго призера «Шлейпнера» в 22 матчах. Улле Зеттерлунд забил в этих 22 матчах 23 гола.

Это чемпионство запомнилось болельщикам АИКа не только как самое яркое. Следующей победы в чемпионате пришлось ждать долгих 55 лет. Было четыре Кубка Швеции, были отличные игроки, но всякий раз «мышам» чего-то не хватало. Титулы доставались «Гётеборгу», «Норчёпингу», «Мальмё», «Юргордену», другим клубам, а один из самых популярных клубов страны довольствовался крошками с барского стола. Лишь в 1992 году пришло долгожданное счастье. Томми Сёдерберг сделал АИК чемпионом.

В тот год шведский чемпионат проводился в два этапа – сначала десять клубов играли в два круга и определяли большую шестёрку. Нельзя сказать, что «грызуны» сыграли блестяще, — заняли четвертое место, отстав от лидера, «Норчёпинга», на 9 очков. Опять двойка — сезон без золота, можно было предположить. Но на втором этапе АИК неожиданно выступил лучше своих конкурентов – шесть побед, две ничьи и столько же проигрышей. У второго призёра – «Норчёпинга» не выиграли, да и ладно – опередили на два очка. Томми Сёдерберг, приведший «мышей» к долгожданному чемпионству вскоре получил повышение – ему доверили молодежную сборную Швеции. Лучшим бомбардиром золотого АИКа стал смуглый форвард Вадим Евтушенко, поигравший и за киевское «Динамо», и за сборную СССР .

Беззубый чемпион

Выиграв девятый чемпионский титул, АИК снова взял паузу, но не столь продолжительную – всего пять лет. В 1998 году на «Рёсунде» появился новый тренер – шотландец Стюарт Бакстер, успевший поработать и в Швеции, и в Португалии, и в Японии. Бакстер приехал не один, а с сыном – вратарем по имени Ли, который до сих пор числится в составе «грызунов» играющим тренером вратарей. Состав «грызунов» был далеко не звездным. Уехал в английский «Ковентри» вратарь Магнус Хедман – один из дублеров Томаса Равелли на бронзовом ЧМ -94, в «Сарагосу» подался еще один сборник – Гари Сундгрен. Ворота были отданы в ведение долговязого Матиаса Аспера. За оборону отвечали Тедди Лучич и Улоф Мёльберг, на позиции опорного играл Юхан Мьельбю, а роль главного конструктора Бакстер отдал Андреасу Лимпару, вернувшемуся из английской Премьер-Лиги. Рядом с ним действовал Кристер Нурдин. Вот только с сильными форвардами у АИКа была напряжёнка – кроме Небойши Новаковича и вспомнить кого-то трудно. Отсюда крайне низкая результативность «мышей» – 25 мячей в 26 играх – худший результат в лиге. Но даже с такой беззубой атакой АИК умудрился оформить свое десятое чемпионство. «Хельсингборг» отстал на два очка, «Хаммарбю» на четыре, а «Хальмстад» на пять.

Через год АИК и «Хельсинборг» поменялись местами. «Грызуны» забили намного больше, в основном за счет покупки в «Эльфсборге» Кристера Маттиассона. В Лиге чемпионов АИК сначала убрал с дороги могилевский «Днепр» 2:0 и 1:0, потом клуб с похожим именем – афинский АЕК – 1:0 и 0:0, после чего «мыши» просочились в групповой этап, а об Аспере заговорили, как о супернепробиваемом вратаре. В чемпионате Швеции этот худой и высоченный (198 см) блондин также выдал серию «сухариков» из 798 минут.

С жеребьёвкой «грызунам» не повезло – «Барселона», «Арсенал» и «Фиорентина». Шансы на выход во второй групповой этап были равны нулю, да и в Кубок УЕФА попасть было крайне сложно. Но в первом матче АИК едва не сотворил сенсацию. За четыре минуты до конца встречи чемпион Швеции обыгрывал «Барселону» за счет гола Небойши Новаковича. Но все испортил французский судья Саре. Сначала не остановил игру во время проводимой Бакстером замены, и Абелардо счет сравнял. А потом позволил командам сыграть четыре лишних минуты вместо объявленных трех, и Дани провел победный гол. В групповом турнире «грызуны» набрали лишь одно очко — в домашней игре с «Фиорентиной». Все остальные встречи чемпион Швеции проиграл с общим счётом 4:16.

Команда для внутреннего использования

Следующего чемпионства пришлось ждать одиннадцать лет. «Грызуны» в трудной борьбе с «Гётеборгом» и «Эльфсборгом» сумели пересечь финишную черту первыми. Но в Лиге чемпионов подопечные Микаэля Старе выступили неважно. С большим трудом прошли люксембургский «Женесс» (1:0 и 0:0), а против чемпиона соседней Норвегии «Русенборга» АИК был бессилен (0:1 и 0:3).

В мае 2012 года АИК справил новоселье. В Сольне был выстроен новый сверхсовременный стадион, получивший название «Френдз Арена». Трибуны вмещают 50 тысяч, но при необходимости, например, во время проведения концертов там можно собрать и 65 тысяч. Однако через год пришлось снести старую добрую «Рёсунду». Болельщики АИКа восприняли разрушение стадиона как драму.

2013 год был не только омрачён сносом «Рёсунды». Было и куда большее горе. 2 мая вся Швеция была потрясена трагедией. Вратарь АИКа здоровенный хорват Иван Турина умер во сне. Причиной смерти 32-летнего Турины стала сердечная недостаточность. У Ивана остались две дочки, а жена была беременна третьим ребёнком. Оказывается, голкипер неоднократно жаловался на боли в груди, но никто на это не обратил внимания. Теперь в АИКе нет первого номера. Единичка закреплена за Иваном Туриной.

В последний, двенадцатый раз АИК стал чемпионом в 2018 году. Руководимый Рикардом Нурлингом столичный клуб, опередил на два очка «Норчёпинг». За весь чемпионат, а в Аллсвенскан, как и в РПЛ , 30 туров, проиграл лишь раз — вице-чемпиону. Но большое количество ничьих — десять — едва не помешало «грызунам» финишировать первыми. Европейская кампания снова не задалась. «Марибор» выбил сильнейшей клуб Швеции из Лиги чемпионов, а «Селтик» — из Лиги Европы.

В чемпионате 2019 года АИК занял четвёртое место. Титул достался другому столичному клубу — «Юргордену». Тому самому, за который более король. Выше «грызунов» разместились «Мальмё» и ещё один клуб из Стокгольма «Хаммарбю».

Рикард Нурлинг по-прежнему тренирует АИК . Ворота перешли в ведение датчанина Якобу Хаугару. Тройку основных защитников составляют норвежец Даниэль Гранли, швед Пер Карлссон и эстонец Карол Мец. За правый фланг отвечает Расмус Линдстрём, на противоположном трудится кениец Эрик Отьено. В средней линии выделяется Себастьян Ларссон, за плечами которого 14 лет в Англии — «Арсенал», «Бирмингем Сити», «Халл Сити». Рядом с ним располагается игрок сборной Ливана Феликс Мишел, родившийся в Стокгольме. Нурлинг предпочитает игру в три форварда — как правило, это финн Саку Ялутупа, прошедший «Аякс» и «Нант» исландец Колбейн Сигторссон и капитан команды Энок Готтом. Последний известен в Италии («Удинезе»), Испании («Мурсия» и «Альмерия»), МЛС («Сан-Хосе Эрткуэйкс»). Энок не раз уходил из АИКа, не раз возвращался. В тридцать с лишним он принял предложение исторической родины, Эритреи, и теперь играет за сборную этой африканской страны. Однако все эти расклады условны. Старт чемпионата Швеции откладывается на неопределённый срок.

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Отметим, что ранее в блоге «Строка в таблице» был опубликован материал о лидере второй Бундеслиги – «Арминии».