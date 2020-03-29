Лучшие враги: Моуриньо и Гвардиола

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Почему Жозе и Хосеп не переносят друг друга на дух?

Пользуясь большим затишьем в футбольном мире, «Соккер.ру» рассказывает историю двух антагонистов. Как это часто бывает, взаимная ненависть началась с любви. Неужели вы не знаете, что когда-то Гвардиола был футбольным идолом менее успешного на футбольном поле Моуриньо?

Акт №1. Переводчик встречает кумира (1996 — 2000)

В 1996 году Бобби Робсон переезжает из Португалии, где работал со «Спортингом» и «Порту», в Барселону и берется за местный суперклуб. Вместе с английским тренером на правах переводчика и доверенного лица приезжает молодой португалец по фамилии Моуриньо. Ему поручено наладить отношения между новым тренерским штабом и командой.

Жозе сразу идентифицирует лидеров, один из них — Хосеп Гвардиола, полузащитник, игра которого всегда нравилась Моуриньо. Завязываются дружеские отношения, Жозе настолько втирается в доверие к футболистам, что остается в «Барсе» на четыре года и работает с ван Галом, в то время как Робсон уходит после одного сезона. Отмечая завоевание одного из трофеев, Моуриньо прыгает в обнимку с Гвардиолой и кричит во все горло:

С этого момента и навсегда «Барса» в моем сердце!

Акт №2. Моуриньо жаждет возглавить «Барсу», но выбирают Гвардиолу (2008)

В 2008 году шли выборы нового главного тренера «Барселоны», и Моуриньо мечтал принять «блаугранас». В тот момент Жозе, уже выигравший Лигу чемпионов с «Порту» и побеждавший в АПЛ с «Челси», как раз был в поиске новой работы. И «Барса» была его мечтой. Моуриньо встречается со спортивным директором Чики Бегиристайном и вице-президентом Марком Инглой, Жозе раскланивался и уверял, что будет душкой, а также подготовил для представителей «Барселоны» впечатляющую презентацию, в которой подробно изложил свое видение футбола и стратегию развития команды на ближайшие годы. Бегиристайн и Ингла ответили Жозе классической фразой: «Мы вам позвоним». Вскоре «Особенный» узнал, что «Барселону» доверили Гвардиоле. Это зародило в душе Моуриньо неприязнь к каталонскому клубу и Хосепу лично.

Акт №3. Жозе мстит «Барселоне» (2010)

После отказа «Барселоны» Моуриньо возглавляет «Интер», а почти через два года судьба сводит его команду с каталонцами в полуфинале Лиги чемпионов. В первом сезоне под руководством Гвардиолы «Барса» выиграла 6 трофеев и была фаворитом новой Лиги чемпионов. Моуриньо и «Интеру» помог исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль, из-за которого воздушное пространство над Европой было закрыто. «Барселона» едет в Милан на автобусе и проигрывает 1:3. На «Камп Ноу» «Интер» рано остается в меньшинстве, но Жозе говорит Пепу на бровке: «Не думай, что ты уже выиграл». «Нерадзурри» защищаются грамотно и отчаянно, добиваются нужного результата и выходят в финал, чтобы обыграть «Баварию» и выиграть второй для Моуриньо Кубок чемпионов.

Peak Jose and Peak Sulley Muntari- one of the many nights the Mourinho story was written in GOLD. On this day he brought Camp Nou down to its begging knees and stopped the greatest monster Pep Guardiola has ever created. Jose will be back winning big things again soon. pic.twitter.com/vbx9GrmZeL — Rahman osman (@iamrahmanosman) October 2, 2019

Акт №4. Моуриньо превращает Эль Класико в войну (2010 — 2013)

После победы в Лиге чемпионов с «Интером» Моуриньо возглавляет «Реал», чтобы не надеяться на случайные встречи с Гвардиолой в Лиге чемпионов. В первом же матче «Барселона» громит «сливочных» под руководством Моуриньо 5:0, после чего Жозе превращает Класико из футбольной битвы в военное представление. А на войне все средства хороши, как известно. Футболистов «Реала» называют животными, но Моуриньо не стесняется в выборе средств и продолжает словесные нападки. По ходу серии весенних Класико — «Реал» и «Барса» сыграли друг с другом четыре раза за 18 дней, Гвардиола на одной из пресс-конференций так отвечает оппоненту:

В этой комнате Моуриньо — начальник. Главный и единственный босс. Я не хочу соревноваться с ним здесь, но футбол — это все еще игра с мячом на поле.

Акт №5. Жозе объявляет о заговоре в пользу «Барселоны» (2011)

Моуриньо действительно хорош в залах для пресс-конференций. После вылета из Лиги чемпионов от «Барселоны» по итогам токсичного матча (Пепе удален, сам Жозе отправлен на трибуны), португалец на чрезвычайно собранной пресс-конференции обвиняет УЕФА и судей в помощи «Барселоне». Моуриньо всячески пытается обесценить успехи Гвардиолы. Риторика, которую до сих пор используют в отношении Пепа тролли разного пошиба, задана Жозе:

Я знаю многих людей в «Барселоне», и в глубине души они хорошие. Конечно, такие победы не могут быть им по вкусу. Что касается Гвардиолы, то я надеюсь, однажды у него будет шанс выиграть абсолютно чистый, блестящий трофей исключительно своими силами, без помощи и скандалов.

Акт №6. Моуриньо нападает на помощника Гвардиолы (2011)

Еще одно злющее Эль Класико, на этот раз в рамках Суперкубка Испании завершается массовой потасовкой, по ходу которой летят красные карточки, а Моуриньо исподтишка нападает на Тито Виланову и тыкает его пальцем в глаз.

Фанаты «Реала» через неделю вывешивает баннер со словами: «Моу, твой палец указывает нам путь». Представитель Моуриньо подтверждает, что Жозе не собирается просить прощения:

Жозе не извиняется. Он твердо верит, что защищал интересы «Реала».

Акт №7. Гвардиола выигрывает Суперкубок Европы, Жозе шутит о «правиле УЕФА » (2013)

В 2013-м Гвардиола после года отдыха возглавляет «Баварию», а Моуриньо прямым рейсом из Мадрида летит в Лондон, чтобы снова встать у руля «Челси». С предыдущими тренерами эти команды завоевали еврокубки, Жозе и Хосепа ждет встреча в Праге. Португалец накануне матча рассуждает о том, что Гвардиола не сможет сделать «Баварию» сильнее, чем она была при Хайнкесе, а после игры (мюнхенцы выиграли в серии пенальти) жалуется на «правило УЕФА »:

Вы заметили? Каждый раз, когда я играю против Пепа, у меня на поле не хватает одного человека. В этот раз удалили Рамиреса. Наверное, это какое-то правило УЕФА .

Акт №8. Жозе объясняет, почему Пеп лысый (2014)

Все начинается со спора антиподов на конференции УЕФА для элитных тренеров Старого Света: Гвардиола требует установить максимальную высоту травинок газона — не более 1.5 см, это способствует скоростной игре. Моуриньо не согласен. Начинается пикировка.

Моуриньо: У каждого свой стиль, который следует уважать. Футбол может быть впечатляющим в разных отношениях.

Гвардиола: Все могут отличить красивый футбол от уродливого. И красота футбола зависит от зрелища. Мне кажется, что Моуриньо предпочитает результат зрелищу.

Моуриньо: Я наслаждаюсь тем, что я делаю, а когда вы получаете удовольствие, вы не теряете волосы. Гвардиола — лысый. Он не любит футбол.

Акт №9. Жозе скучает по Гвардиоле (2015)

Моуриньо работает в «Челси», а Гвардиола — в «Баварии». Оба являются действующими чемпионами, но их команды не пересекались почти два года. После победы в АПЛ Жозе толкает речь, адресата которой расшифровать не трудно, если знать контекст:

Я не самый умный парень, если говорить о выборе стран и клубов. Я мог бы выбрать другой клуб из другой страны, где гораздо легче стать чемпионом. А потом еще раз. Может быть, однажды и я поеду в страну, где специалист по экипировке может стать тренером и выиграть титул.

Акт №10. Манчестерское перемирие (2016 — 2018)

В 2016-м Гвардиола и Моуриньо возглавили клубы из одного города, после этого их вечный конфликт пошел на убыль, причем гласом рассудка выступил Жозе:

В АПЛ все иначе. Я не могу концентрироваться только на Гвардиоле и «Манчестер Сити», а он не может думать обо мне и «Манчестер Юнайтед». Если мы позволим себе это, то лигу выиграет кто-то другой.

В первый год лигу и выиграл «кто-то другой» — «Челси» Антонио Конте, а на второй сезон «Ман Сити» стал чемпионом, опередив финишировавшую следом команду Моуриньо на 19 очков. Зато в очных встречах с 2016 года паритет: каждый выиграл по три матча, еще одна игра завершилась вничью. Жозе даже успел обыграть Хосепа с «Тоттенхэмом» в феврале этого года и после победы признал, что в каких-то моментах его команде повезло.