Лучшие враги: Моуриньо и Гвардиола

Почему Жозе и Хосеп не переносят друг друга на дух?
Пользуясь большим затишьем в футбольном мире, «Соккер.ру» рассказывает историю двух антагонистов. Как это часто бывает, взаимная ненависть началась с любви. Неужели вы не знаете, что когда-то Гвардиола был футбольным идолом менее успешного на футбольном поле Моуриньо?
Акт №1. Переводчик встречает кумира (1996 — 2000)
В 1996 году Бобби Робсон переезжает из Португалии, где работал со «Спортингом» и «Порту», в Барселону и берется за местный суперклуб. Вместе с английским тренером на правах переводчика и доверенного лица приезжает молодой португалец по фамилии Моуриньо. Ему поручено наладить отношения между новым тренерским штабом и командой.
Жозе сразу идентифицирует лидеров, один из них — Хосеп Гвардиола, полузащитник, игра которого всегда нравилась Моуриньо. Завязываются дружеские отношения, Жозе настолько втирается в доверие к футболистам, что остается в «Барсе» на четыре года и работает с ван Галом, в то время как Робсон уходит после одного сезона. Отмечая завоевание одного из трофеев, Моуриньо прыгает в обнимку с Гвардиолой и кричит во все горло:
С этого момента и навсегда «Барса» в моем сердце!
Акт №2. Моуриньо жаждет возглавить «Барсу», но выбирают Гвардиолу (2008)
В 2008 году шли выборы нового главного тренера «Барселоны», и Моуриньо мечтал принять «блаугранас». В тот момент Жозе, уже выигравший Лигу чемпионов с «Порту» и побеждавший в АПЛ с «Челси», как раз был в поиске новой работы. И «Барса» была его мечтой. Моуриньо встречается со спортивным директором Чики Бегиристайном и вице-президентом Марком Инглой, Жозе раскланивался и уверял, что будет душкой, а также подготовил для представителей «Барселоны» впечатляющую презентацию, в которой подробно изложил свое видение футбола и стратегию развития команды на ближайшие годы. Бегиристайн и Ингла ответили Жозе классической фразой: «Мы вам позвоним». Вскоре «Особенный» узнал, что «Барселону» доверили Гвардиоле. Это зародило в душе Моуриньо неприязнь к каталонскому клубу и Хосепу лично.
Акт №3. Жозе мстит «Барселоне» (2010)
После отказа «Барселоны» Моуриньо возглавляет «Интер», а почти через два года судьба сводит его команду с каталонцами в полуфинале Лиги чемпионов. В первом сезоне под руководством Гвардиолы «Барса» выиграла 6 трофеев и была фаворитом новой Лиги чемпионов. Моуриньо и «Интеру» помог исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль, из-за которого воздушное пространство над Европой было закрыто. «Барселона» едет в Милан на автобусе и проигрывает 1:3. На «Камп Ноу» «Интер» рано остается в меньшинстве, но Жозе говорит Пепу на бровке: «Не думай, что ты уже выиграл». «Нерадзурри» защищаются грамотно и отчаянно, добиваются нужного результата и выходят в финал, чтобы обыграть «Баварию» и выиграть второй для Моуриньо Кубок чемпионов.
Акт №4. Моуриньо превращает Эль Класико в войну (2010 — 2013)
После победы в Лиге чемпионов с «Интером» Моуриньо возглавляет «Реал», чтобы не надеяться на случайные встречи с Гвардиолой в Лиге чемпионов. В первом же матче «Барселона» громит «сливочных» под руководством Моуриньо 5:0, после чего Жозе превращает Класико из футбольной битвы в военное представление. А на войне все средства хороши, как известно. Футболистов «Реала» называют животными, но Моуриньо не стесняется в выборе средств и продолжает словесные нападки. По ходу серии весенних Класико — «Реал» и «Барса» сыграли друг с другом четыре раза за 18 дней, Гвардиола на одной из пресс-конференций так отвечает оппоненту:
В этой комнате Моуриньо — начальник. Главный и единственный босс. Я не хочу соревноваться с ним здесь, но футбол — это все еще игра с мячом на поле.
Акт №5. Жозе объявляет о заговоре в пользу «Барселоны» (2011)
Моуриньо действительно хорош в залах для пресс-конференций. После вылета из Лиги чемпионов от «Барселоны» по итогам токсичного матча (Пепе удален, сам Жозе отправлен на трибуны), португалец на чрезвычайно собранной пресс-конференции обвиняет УЕФА и судей в помощи «Барселоне». Моуриньо всячески пытается обесценить успехи Гвардиолы. Риторика, которую до сих пор используют в отношении Пепа тролли разного пошиба, задана Жозе:
Я знаю многих людей в «Барселоне», и в глубине души они хорошие. Конечно, такие победы не могут быть им по вкусу. Что касается Гвардиолы, то я надеюсь, однажды у него будет шанс выиграть абсолютно чистый, блестящий трофей исключительно своими силами, без помощи и скандалов.
Акт №6. Моуриньо нападает на помощника Гвардиолы (2011)
Еще одно злющее Эль Класико, на этот раз в рамках Суперкубка Испании завершается массовой потасовкой, по ходу которой летят красные карточки, а Моуриньо исподтишка нападает на Тито Виланову и тыкает его пальцем в глаз.
Фанаты «Реала» через неделю вывешивает баннер со словами: «Моу, твой палец указывает нам путь». Представитель Моуриньо подтверждает, что Жозе не собирается просить прощения:
Жозе не извиняется. Он твердо верит, что защищал интересы «Реала».
Акт №7. Гвардиола выигрывает Суперкубок Европы, Жозе шутит о «правиле УЕФА» (2013)
В 2013-м Гвардиола после года отдыха возглавляет «Баварию», а Моуриньо прямым рейсом из Мадрида летит в Лондон, чтобы снова встать у руля «Челси». С предыдущими тренерами эти команды завоевали еврокубки, Жозе и Хосепа ждет встреча в Праге. Португалец накануне матча рассуждает о том, что Гвардиола не сможет сделать «Баварию» сильнее, чем она была при Хайнкесе, а после игры (мюнхенцы выиграли в серии пенальти) жалуется на «правило УЕФА»:
Вы заметили? Каждый раз, когда я играю против Пепа, у меня на поле не хватает одного человека. В этот раз удалили Рамиреса. Наверное, это какое-то правило УЕФА.
Акт №8. Жозе объясняет, почему Пеп лысый (2014)
Все начинается со спора антиподов на конференции УЕФА для элитных тренеров Старого Света: Гвардиола требует установить максимальную высоту травинок газона — не более 1.5 см, это способствует скоростной игре. Моуриньо не согласен. Начинается пикировка.
Моуриньо: У каждого свой стиль, который следует уважать. Футбол может быть впечатляющим в разных отношениях.
Гвардиола: Все могут отличить красивый футбол от уродливого. И красота футбола зависит от зрелища. Мне кажется, что Моуриньо предпочитает результат зрелищу.
Моуриньо: Я наслаждаюсь тем, что я делаю, а когда вы получаете удовольствие, вы не теряете волосы. Гвардиола — лысый. Он не любит футбол.
Акт №9. Жозе скучает по Гвардиоле (2015)
Моуриньо работает в «Челси», а Гвардиола — в «Баварии». Оба являются действующими чемпионами, но их команды не пересекались почти два года. После победы в АПЛ Жозе толкает речь, адресата которой расшифровать не трудно, если знать контекст:
Я не самый умный парень, если говорить о выборе стран и клубов. Я мог бы выбрать другой клуб из другой страны, где гораздо легче стать чемпионом. А потом еще раз. Может быть, однажды и я поеду в страну, где специалист по экипировке может стать тренером и выиграть титул.
Акт №10. Манчестерское перемирие (2016 — 2018)
В 2016-м Гвардиола и Моуриньо возглавили клубы из одного города, после этого их вечный конфликт пошел на убыль, причем гласом рассудка выступил Жозе:
В АПЛ все иначе. Я не могу концентрироваться только на Гвардиоле и «Манчестер Сити», а он не может думать обо мне и «Манчестер Юнайтед». Если мы позволим себе это, то лигу выиграет кто-то другой.
В первый год лигу и выиграл «кто-то другой» — «Челси» Антонио Конте, а на второй сезон «Ман Сити» стал чемпионом, опередив финишировавшую следом команду Моуриньо на 19 очков. Зато в очных встречах с 2016 года паритет: каждый выиграл по три матча, еще одна игра завершилась вничью. Жозе даже успел обыграть Хосепа с «Тоттенхэмом» в феврале этого года и после победы признал, что в каких-то моментах его команде повезло.