Смолов вернулся в Россию, наплевав на правила. А вы бы поступили иначе?

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сегодня, 15:00

«Соккер.ру» — об истории, которая наделала много шума.

Вчера вечером Федор Смолов сбежал из Виго. Заказал частный самолет из Виго, на нем долетел до Минска, там сел на машину и отправился в Россию. Получается, даже ничего не нарушил. Ну, кроме режима карантина, установленного для всех футболистов «Сельты». Галисийский телеканал Televisión de Galicia утверждает, что у форварда не было разрешения от клуба, зато был пример Пионе Систо перед глазами: одноклубник Феди тоже нарушил предписание и на машине отправился в родную Данию. Провел за рулем 26 часов, преодолел почти 3000 километров, и когда прибыл домой, доложил «Сельте» о своем новом местоположении. Руководители команды взбесились и собираются оштрафовать датчанина на крупную сумму, наверняка аналогичная участь постигнет и Смолова:

Футболист доложил клубу о своих передвижениях. Он обещал вернуться, как только решит личные дела. К нему будут применены «внутренние правила».

Как минимум, из этого сообщения мы узнаем, что Федор не просто сбежал, а сообщил клубу о своих планах: вероятно, сначала хотел добиться разрешения, но, получив отказ, поставил перед фактом. 21 марта «Сельта» объявила о режиме самоизоляции для всех сотрудников клуба сроком на три недели. В самом трудном положении оказались как раз ребята, которых болельщики сейчас называют «гнилыми яблоками» — Смолов и Систе. Федор и Пионе оказались в тотальной самоизоляции, то есть в одиночестве.

Не берусь оценить деформации, которые происходят с социально зависимым человеком за две недели в четырех стенах, но современные технологии позволяют поддерживать связь с родными и видеть их лица, благодаря тому же Интернету в нашем распоряжении вся сокровищница мирового кино, книги, сериалы, музыка и еще много всего интересного, чем можно себя занять. Ну да, и компьютерные игры, ставшие основным занятием Федора на время карантина:

Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. Как не скучать? В CS играю часов по 12, время убиваю. Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили.

Если гонять террористов или самому играть за террористов целыми в сутки, действительно можно сойти с ума, а то, что Федор не делал перерывы на чтение Достоевского и фильмы Бергмана — не наше дело. Есть только цепочка фактов: человека заперли — человек занимал себя, как мог — человек не выдержал взаперти и сбежал. Справедливости ради нужно отметить, что стандартный двухнедельный карантин Смолов провел в одиночестве и только после этого, уведомив клуб, заказал джет до Минска (стоимость перелета от 50 до 80 тысяч евро). Вот как комментирует ситуацию сам Федор:

В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье. Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго.

Слово обвинению

Есть догадка, что «ситуация, потребовавшая возвращения Смолова в Россию», это 18-летие его возлюбленной Марии Юмашевой, после имени которой всегда добавляют «титул» — внучка первого президента России Бориса Ельцина. Мария отметит совершеннолетие 14 апреля. Интересно, скромненько или с размахом, достойным бушующей вокруг чумы?

Что касается поступка Смолова, то, во-первых, он нарушил обязательства перед клубом, который платит ему зарплату. Если бы сейчас шел сезон, то Федор находился бы в Виго и выполнял свои обязательства на поле, но пандемия коронавируса не отменила выплаты футболистам, так почему футболисты плюют на ответственность перед работодателем?

«Сельта» дала указание: все сидим по домам, выполняем задания тренера по физической подготовке. Это работа. Работа, с которой Смолов сбежал. А теперь давайте вспомним о еще одном указании: все граждане России, прибывшие из-за рубежа, должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Очевидно, что это правило Федор нарушит, ведь он прибыл в Россию ради встреч, бесед с глазу на глаз, объятий и веселья. Плевал он на ваш карантин.

Слово защите

Не смогу выступить лучше, чем «адвокат» Федора Смолова Василий Уткин. Только вы должны понимать, что защитник — друг и коллега Германа Ткаченко, главы агентства Prosports Management, которое занимается делами Смолова. Уткин — это верный рупор Ткаченко, он уважаемый в футбольном мире человек и красноречивый лидер мнений, который может по собственной инициативе красиво отбрить натиск Дзюбы и Канделаки, но часто говорит то, что приносит пользу бизнесу товарища. Прямо сейчас нельзя допустить, чтобы Федор Смолов — главный футболист в колоде Prosports Management, только что заработавший себе висты отъездом за рубеж, вдруг лишился репутации из-за своего поступка:

О перелете Смолова. Молодец парень. Мне совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя все сама решит. Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит. Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав. Штраф надо заплатить? Значит, надо. Никто в точности не знает, как победить пандемию и ее издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно.

Очевидно, что Смолову и его агентам удалось максимально смягчить бегство из «Сельты». Та же ситуация с другими решениями и другим информационным сопровождением могла бы выставить Федора чуть ли не «людоедом», а так он докладывал клубу о своих передвижениях, сам выступил в прессе с объяснениями и получил поддержку от того же Уткина и еще ряда независимых экспертов. Впрочем, болельщикам «Сельты» на это как раз плевать: многие требуют штрафов для Смолова и Систе, а кто-то больше не хочет их видеть в команде. Хотя не обошлось без юмора. Миниатюра «Федор Смолов в это воскресенье».

Fiodor Smolov este domingo pic.twitter.com/0i73WojDOZ — Jacobo Buceta (@jacobobuceta) April 5, 2020

Надевайте мантию судьи и решайте: на чьей вы стороне в этой истории?