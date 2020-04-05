Приступ жадности. «Ливерпуль» разозлил своих фанатов

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вчера, 13:00

Американцы допустили детскую ошибку миллиардеров. Детали – на «Соккер.ру».

Мультимиллионерам, у которых роскошный особняк, огражденный тремя заборами на нескольких гектарах земли где-то в престижном зеленом районе любого богатого пригорода – не важно, Москвы, Лос-Анджелеса, Бостона или Лондона, крайне сложно понять, что сейчас переживают миллиарды людей на планете.

Для миллионеров карантин как каникулы в пределах собственного парка. А за забором несколько миллионов уже столкнулись с коронавирусом напрямую – речь о заболевших и их семьях. Также пандемия косвенно ударила по десяткам миллионов – люди теряют работу. Добавьте жесткие локальные кризисы, вроде нефтяного и экономического в РФ , и получите повод для переживаний не только в Англии.

Ливерпуль – портовый город рабочего класса, и хотя там не все теперь трудятся руками, для них карантин означает огромные проблемы, как и для всего региона. Как и финансовый кризис, ведь в 2008 году его хорошо ощутили, посыпались не только биржи за океаном. Богатые станут богаче в таких условиях, а бедные – обнищают. Железное правило, и им руководствуются американские владельцы «Ливерпуля» прямо сейчас.

Главным достижением корпорации Вернера и Генри, которые опекают многие популярные спортивные проекты, было полное невмешательство в футбольные дела «красных». Ребята из Бостона, штат Массачусетс, не разбираются в заокеанской британской игре, поэтому все вопросы по соккеру решали Клопп и его непосредственные начальники – спортивный и генеральный директора клуба.

И у них неплохо получается, как видите по футбольным результатам. Финансово все тоже четко, ведь за два года чистая прибыль ФК «Ливерпуль» суммарно составила 167 млн фунтов. Огромные деньги, для сравнения — «Барселона» в лучшие сезоны Гвардиолы могла получить 14 млн евро разницы после покрытия всех расходов. «Ливерпуль» — финансовый гигант, у них нет огромных проблем и долгов, хотя доход снизится, как у всех.

Клопп не разбрасывался деньгами, делая трансферы, сейчас не о чем переживать. Но американцы, как и Леви — босс «Тоттенхэма», который набрал кредитов, строя стадион, пошли к государству, чтобы те покрыли 80 % зарплат работников клуба, отправленных в «отпуск». Такой шаг вынужденно предприняли «Борнмут» и «Норвич» — недостаточно доходные, чтобы пережить кризис без помощи, и жадный босс «Ньюкасла».

Но «Ливерпуль» в подобной компании смотрится странно. Тем более даже «Эвертон» отказался от подобного шага, не говоря о МЮ , «Арсенале» или МС . «Красных» и так в Англии не любят, а сейчас начнут ненавидеть еще и за влезание в программу для де-факто малого бизнеса. Лидер АПЛ глупо настроил против себя рабочих города Ливерпуля, фанатов со всей Англии и мира, которые сами столкнутся с финансовыми проблемами. Даже легенды клуба разозлились.

Далеко не только Каррагер выскажет возмущение, просто Джейми выступил первым, ведь ему за резкие оценки платят миллионы фунтов на ТВ. «Ливерпуль» облажался, иначе не скажешь, желая сэкономить парочку миллионов фунтов, которые можно было взять у футболистов. Ни в одном клубе мира игроки и тренеры не откажутся от временного сокращения огромной зарплаты, если им заявят, что это поможет спасти рабочие места для людей из клубной столовой, базы и стадиона.

Все понимают разницу в подушке финансовой безопасности игроков и персонала, значительная часть футболистов – из бедных семей. Поэтому у «Ливерпуля» есть только один нормальный выход из ситуации – извиниться и выйти из программы. По понятной логике помощь должна быть направлена в первую очередь малому и среднему бизнесу, который просто не выживет, если предприятия остановились из-за карантина.

На «Ливерпуль» злятся, поскольку у их работников довольно большие зарплаты, и теперь какие-то мелкие бизнесы, вроде парикмахерских и баров, не смогут спастись, ведь деньги государства заберет себе богатый клуб с кучей работников – сотни человек. Тут у людей не включается дикий социализм, а работает логика. «Ливерпуль» может за счет внутреннего распределения ресурсов – сокращения зарплат футболистов в пользу персонала, выйти из положения.

Надо ведь понимать, что «Ливерпуль» не клуб шейхов, которые переводят зарубежные деньги – американцы сами не платят, а зарабатывают в Великобритании. Следовательно, все доходы – или заслуга фанатов со всего мира, которые ходят на стадион, покупают атрибутику и трансляции, или футболистов – побеждают на поле, получая рекордные премиальные от УЕФА . Странно, что в клубе так глупо подставили Клоппа и его ребят в непростой и ответственный момент.

И так понятно, что фанатов, выбежавших на поле, чтобы отпраздновать титул, не увидим – карантин не снимут настолько быстро. Оставьте футболистам и тренеру хотя бы уважение со стороны конкурентов и собственных фанатов. Когда Хендерсон собирает капитанов всех клубов АПЛ , чтобы вместе помогать врачам, ведущим войну с коронавирусом – поднимает социальные акции «Ливерпуля». А когда американцы влезают в программу для помощи мелкому бизнесу, что не выживает без поддержки в кризис – топчут репутацию клуба.

Учитывая, что британские налоговики сейчас активно, по примеру испанцев, копаются в бухгалтерии футболистов, и есть основания полагать, что многие агенты прятали деньги своих клиентов в офшорах, уходя от диких налогов развитой Великобритании, влезание «Ливерпуля» в программу поддержки не может вызвать другой реакции, кроме гнева. Миллионеры пошли с протянутой рукой, что автоматически убивает ряд маленьких предприятий – разорятся раньше, чем получат помощь.

Каррагер прав, фанаты «Ливерпуля», возмущенные действиями руководства – правы, лидеру АПЛ и будущему чемпиону Англии нужно быть умнее в сложных обстоятельствах. Люди в панике, ведь кризис поймал их в момент, когда безработица в Великобритании упала до минимальных значений за сорок лет, а теперь снова будет расти. Раньше на пособие жило больше 1.2 миллиона человек, сейчас их количество с легкостью удвоится. Поэтому когда люди видят, что богатый успешный клуб просит государство платить им зарплаты, то слова не выбирают.

Старые американцы не понимают элементарных вещей, поскольку между США и Европой все-таки есть разница в подходе к людям. Хотя денежный станок включат всюду – Англия будет печатать фунты, ЕС – евро, американцы – доллары, чтобы залить рынок валютой и сгладить кризис, как уже делали в 2008 году, это не обязательно поможет. Ситуация опаснее, чем тогда. Если от Леви и «Тоттенхэма» ждали подобный ход – повесил зарплаты работников на государство, то «Ливерпуль» позиционировал себя иначе.

Значит, получат на орехи за то, что оказались не столько жадными – экономия не такая уж большая, сколько недальновидными. Репутационные потери от такого шага намного дороже потерь финансовых. Да и о каких потерях речь? Можно попросить игроков платить персоналу — потянут без проблем, то есть «Ливерпуль» фактически потеряет лишь общую часть дохода, как и все в АПЛ . Нередко очень богатые люди делают очень глупые вещи, и это – яркий пример.

Вызывать проституток, читая другим лекции, что нужно оградить социальные связи – так сделал Кайл Уокер из «Манчестер Сити», причем догадался вызвать бразильянку, которая его сразу опознала и слила историю в СМИ , так же умно, как просить помощь государства, будучи лидером АПЛ . В Англии болельщики прямо кормят клубы, все деньги «Ливерпуля» не американские, а от фанатов. Например, за право смотреть футбол по ТВ британцы платят за год в районе 45 тысяч в переводе на рубли. И это только трансляции! Поэтому злятся, что уже заплатили «Ливерпулю» сотни миллионов фунтов, а теперь их же налогами клуб хочет расплатиться с работниками.

Причем заметьте, что в АПЛ пока нет массового сокращения зарплат футболистам и тренерам, то есть простые рабочие уже пострадали, а миллионеры и глазом не моргнули. Старушка Англия к такой наглости не готова. Планируют убедить игроков сократить зарплаты на 25-30 % на время паузы, но потом вернут часть, если сезон продолжат. Понятно, почему «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» пошли с протянутой рукой к государству – такие там руководители, им к лицу подобный цинизм, но «Ливерпуль» — мощная махина, им репутация важнее парочки миллионов фунтов.

Но уже просчитались. Дальше, скорее всего, увидим извинения и выход из программы. Увидим, что Клопп предложит заплатить работникам клуба из карманов тренеров и игроков – как сделал Бьелса и футболисты «Лидса», но ошибка совершена, и ее «красным» припомнят. Точно не забудут, если древние американцы упрутся и возьмут деньги из казны. Мелкие предприниматели погорят, поскольку будут миллионными в очереди за помощью, а «Ливерпуль» залез на шею бюджету, поскольку смог.

Причем там не настолько большие деньги – государство компенсирует до 2.5 тысячи за каждого работника. Даже если их 800 человек, то это максимум 2 млн фунтов за месяц простоя, или 0.4 % доходов «Ливерпуля» за год. Такие деньги можно найти, если попросить игроков первого состава и Клоппа отказаться от зарплаты за одну неделю.

В сфере охраны труда в Великобритании средний оклад – 2 200 фунтов, и люди с такой зарплатой рискуют здоровьем и жизнью прямо сейчас. А параллельно «Ливерпуль», что за прошлый год заплатил только агентам 43 млн фунтов, взял помощь у государства, хотя пока платит 100 % оклада футболистам. Мелочный, необдуманный и глупый шаг для корпорации с оборотом 50 миллиардов рублей в год, которой очень важно, чтобы ее прямые спонсоры – фанаты, относились к ней лояльно.