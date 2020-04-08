Рейтинг! 10 главных центрхавов прямо сейчас

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сегодня, 20:14

Опорников похвалили, очередь их футбольных коллег на «Соккер.ру».

Грани позиций уверенно размываются, ведь опорник может играть выше и ниже, а центральный хавбек – от полуфланга до той же зоны перед своими воротами, но разноплановых героев сезона выделить нетрудно.

Скорее приходится оставлять часть видных центральных хавбеков с разнообразными функциями созидателей за бортом первой десятки. Выбирайте того, кто вам по душе, и предлагайте своих чемпионов этого сезона в центре поля.

10-е место. Френки Де Йонг («Барселона»; Нидерланды)

Не так плох голландец, как руководство «Барселоны» — президент и два тренера. Если бы Вальверде подготовил толком Гризманна и Де Йонга к сезону, то у них было бы куда меньше проблем. Но адаптация у звездных новичков тяжелая. Одновременно Френки играет за лидера Ла Лиги, держит мяч столько, как приказывают, отлично адресует его напарникам, забил парочку мячей и отдал несколько ассистов. Де Йонг не так хорош, как может быть, но это сильный футболист и один из лучших центральных хавбеков мира.

9-е место. Джеймс Мэддисон («Лестер»; Англия)

У Модрича или Эриксена, хотя оба точно в числе лучших центральных хавбеков последних лет, непростые сезоны, а вот у Мэддисона второй подряд крутой. Стоит отметить, что парню фатально не везет – создавая десятки моментов, не имеет десятка ассистов. Однако Джеймс забивной – 6 голов, не так уж плох в защите – у Роджерса отбор поставлен, пускай «Лестер» и не работает настолько раскованно и смело, чтобы всегда высоко прессинговать. Но Мэддисону всего 23 года, учится и получит приглашение в состав одного из китов АПЛ .

8-е место. Сергей Милинкович-Савич («Лацио»; Сербия)

Думаете, большим клубам из Англии нечего делать, и поэтому предлагают «Лацио» за сербского хавбека огромные деньги? Нет, они видят прогресс и мощь. И хотя к 25-летнему Сергею присматривались несколько лет, именно сейчас понятно, что дозрел. Лейва и Луис Альберто хороши, но в команде Симоне Индзаги разноплановый, физически крепкий, но при этом взрывной хавбек Милинкович-Савич нашел свою нишу. У него 4 ассиста, 4 гола в Серии А, снимает весь воздух, что не удивляет, рискует впереди и страхует защиту. В этом сезоне Сергей вошел в список лучших хавбеков мира.

7-е место. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

Пока Бруну тащил провинциальный «Спортинг», могли говорить, что не подтвердил уровень. Да и в сборной Португалии есть Роналду и Бернарду Силва, поэтому у Фернандеша там нет ключевой роли на данный момент. Однако в «Манчестер Юнайтед» нужен был герой, и такого человека зимой нашли. Первые же игры португальца в Англии показали, насколько он классный футболист. 25-летний плеймейкер в «Спортинге», МЮ и сборной собрал за сезон 17 голов и 14 ассистов. Ворвался в мировую элиту и явно может играть еще лучше и краше.

6-е место. Луис Альберто («Лацио»; Испания)

Один из самых крутых атакующих хавбеков сезона. У Индзаги функции всех, кто помогают Иммобиле, смешаны, да и сам Чиро не торчит на одном месте, разве что любит ошиваться время от времени у «точки», когда бьет пенальти. Если форвард – завершитель, то Альберто – ключевой ассистент. Кто бы мог подумать, что в 27 лет испанец, не заигравший в родной «Севилье» и «Ливерпуле», окажется таким полезным и эффективным? 75 созданных моментов в Серии А, 12 голевых передач – Луис играет замечательно.

5-е место. Тьяго Алькантара («Бавария»; Испания)

Великолепный хавбек, который умеет все. Рядом с Киммихом в центре поля прибавил в отборе, ведь немецкий напарник увлекается в этом сезоне последними передачами и созданием голов. Алькантара, зажатый мастерами ассистов Киммихом и Мюллером, занимается другим. У Тьяго немало удачных обводок для игрока центра поля, высоченная точность передач, что для воспитанника «Барселоны» — норма. А количество пасов указывает на то, что испанец руководит игрой самой «Баварии» — вечного фаворита Бундеслиги и одного из фаворитов Лиги чемпионов, ведь в первой игре с «Челси» показали, что умеют.

4-е место. Сауль Ньигес («Атлетико»; Испания)

Хотя Симеоне говорит, что аналогом Месси в его команде является Облак – комплимент по делу, Ян прекрасен, Сауль тоже вырос в человека, без которого успешный «Атлетико» сложно представить. Как и Коке, Ньигес – универсальный футболист, поэтому за карьеру перепробовал массу позиций. Но сейчас это именно центральный полузащитник. Саулю нужно прибавить в игре в последний пас, но у него есть голевое чутье – забил «Ливерпулю» в Мадриде, есть лидерские качества и заметно прибавил в отборе. Сауль – сила, МЮ им не случайно интересуется, предлагая больше 100 млн евро.

3-е место. Тони Кроос («Реал»; Германия)

Если Луку Модрича в этом сезоне сложно «упрекнуть» в феноменальной игре – Вальверде все чаще получает практику, то Тони Кроос держит марку чемпиона мира. Когда «Реал» играет неважно, то угловые и другие подачи немца важны – в Ла Лиге у хавбека 5 голевых передач, если нужен забитый гол – Тони старается порадовать Зидана. Конечно, сейчас хавбек не в такой классной форме, как в золотые времена, но «Реал» воюет с «Барселоной» за лидерство именно потому, что есть такие ребята, как Каземиро, Бензема или Кроос.

2-е место. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»; Англия)

Впечатляет, что из корявого хавбека «Сандерленда» вырос капитан «Ливерпуля» и один из лучших игроков сезона в АПЛ . Странно, но все по делу – в Хендерсона изначально не очень верили, долго шел к тому уровню игры, что показывает сейчас. Джордан, конечно же, не второй Джеррард – атакующие способности заметно ниже, как и техническое оснащение, зато может занять любую позицию в центральной тройке, оставшись ключевой деталью конструкции Клоппа. Один из тех, чью важность начинаешь замечать, когда он отсутствует. На паузу поставлен лучший сезон англичанина в карьере, и забивал, и отдавал, и отбирал – полный набор, ждет лишь «золото» АПЛ .

1-е место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)