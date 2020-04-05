Чемпионы по футболу. Очарования сезона

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вчера, 16:40

Реагируем на петицию отдать скудетто прекрасной «Аталанте».

Итальянцы предлагают отдать клубу из Бергамо скудетто. В знак уважения труда, который проделала «Аталанта» в двух последних сезонах, и одновременно как дань памяти умершим жителям города во время пандемии коронавируса.

Все бы хорошо, но команда Гасперини – герои скорее плей-офф Лиги чемпионов на данный момент, ведь уничтожили «Валенсию» и прошли в четвертьфинал, хотя в группе казалось, что уступят «Шахтеру» путь в весенний раунд. В Серии А своя команда-очарование, и это не «Аталанта», и точно не «Ювентус».

Но раз добрые итальянцы петицией подтолкнули к разговору о тех, кто заслужил признание, но не обязательно получит титул, то самое время о таких командах рассказать.

Украина. «Заря»

Луганский клуб, который вынужденно играет в Запорожье, под руководством бывшего защитника «Вердера» Виктора Скрипника смог навязать борьбу ослабевшему из-за странных решений младшего Суркиса и плохой тренерской работы Михайличенко именитому сопернику - «Динамо». «Шахтер» вне конкуренции, ведь после 23 туров опережают двух преследователей на 13 пунктов, но «Заря» сравнялась по очкам с киевлянами, обыграв даже «Шахтер» — 1:0. Забавно, что выбить «Динамо» на третье место может их же хавбек Леднев, арендованный «Зарей», как и Русин. Скрипник может возглавить киевлян в будущем, но для начала его задача – оставить их позади, привезти в Запорожье квалификацию Лиги чемпионов.

Нидерланды. АЗ

Конечно, «Аякс» круче всех сейчас в Голландии, вот только по очкам у них равенство с АЗ . Команда молодого тренера Арне Слота может похвастаться неплохой атакой – наравне с ПСВ , очень надежной обороной – лучшей в Эре, где обычно никто толком защищаться не может, кроме однозначного лидера, который просто намного чаще атакует. Алкмар уже был чемпионом под руководством ван Гала, и хотя сейчас ведущие клубы предлагают не доигрывать сезон, АЗ уже среди героев, независимо от развязки. Боаду, Идрисси и Купмейнерс зажгли даже без Тиля.

Бельгия. «Гент»

Чемпионом объявили «Брюгге» — если не передумают после недобрых отзывов УЕФА и не доиграют сезон, когда можно будет. Но вместе с однозначным лидером выделяются вторые в таблице. Пускай «Гент» заметно отстал и титул не взял бы, но это веселый коллектив. Забили даже больше голов, чем «Брюгге», и хотя пропускают намного чаще – так даже веселее. «Гент» датского тренера Йесса Торупа играет, как настоящие «индейцы» — канадец Дэвид подстраховал у чужих ворот травмированного украинца Яремчука, а Безус и Пластун дополняют восточноевропейский десант в «Генте».

Россия. «Ростов»

Забавно, насколько просто выделить не лидера в таблице, а именно чемпиона по прогрессу, по работе над собой, по веселью на поле. «Зенит» явно не очарование сезона, «Краснодар» и «Локомотив» — однозначно нет, о ЦСКА и «Спартаке» можно не начинать. Зато есть «Ростов» пятикратного отца Карпина, который и сам играет – больше забил только «Зенит», и другим дает. Конечно, иногда второго слишком много – помним провал в Санкт-Петербурге, но у ростовчан есть «4-3-3», есть победы над ЦСКА и «Спартаком». Интересная команда, которая может играть еще стабильнее.

Португалия. «Фамаликау»

У португальцев сильнее всех «Порту» и «Бенфика», как обычно. Дальше в таблице идут «Брага» — победитель «Спартака», и «Спортинг» — команда, которую тащил наверх Бруну Фернандеш, ушедший в МЮ . Но выделить хочется не их, а клуб, который мало кто знает. «Фамаликау» точно не лучшая команда Португалии, однако это дикая банда – получили семь красных карточек, нахватали 64 желтых, обыграли «Спортинг», стараются работать в пас и даже владеть инициативой, когда получается. Видать, такой футбол нравится молодому главному тренеру Жоану Педру Соузе. А не получается, то как «Ростов» против «Зенита» — влетели 0:7 «Витории». Там нет звезд и за кого зацепиться, но для новичка лиги борьба за 5-е место – хороший результат, хотя уже немного скатились – были третьими.

Франция. «Ренн»

«Красно-черные» воспитали многих талантливых игроков, в основном французских, но даже Петра Чеха, как и Андреаса Исакссона, готовили к большим вызовам именно в составе «Ренна». Сейчас занялись тренерской школой, ведь 39-летний Жюльен Стефан после десятого места в прошлом сезоне заскочил сразу на третье в текущем. Это значит, что «Лион» может не попасть в Лигу чемпионов, а вот у «Ренна» есть шансы, пускай «Лилль» наступает на пятки. Но пока держатся, много побеждают, редко соглашаются на мировые. Если «Марсель» поднялся с 5-й строчки на 2-ю, то «Ренн» совершил более заметный прыжок.

Италия. «Лацио»

Как сказано выше, «Аталанта» — герои плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А среди очарований сезона правильнее выделить команду Симоне Индзаги. Наставнику предложили новый контракт, «орлы» в одном пункте от вершины – не отпускают «Ювентус», который время от времени даже обыгрывают, причем не только в кубковых турнирах. О «Лацио» не раз говорили в этом сезоне, поскольку это успешная команда. Иммобиле забил 27 мячей и отдал 7 ассистов, у Луиса Альберто 12 голевых передач, Милинкович-Савич, Ачерби, Лейва и Стракоша тоже проводят сильный сезон. «Лацио» настраивался на борьбу за скудетто, но пандемия вызвала вынужденную паузу.

Германия. «Лейпциг»

«Бавария» и «Боруссия» Д – привычные герои, тезки «шмелей» из Менхенгладбаха – крепкая команда, однако если ищем по-настоящему главный продукт сезона в Бундеслиге, то это именно «Лейпциг». В лучших традициях «Байера» они упустили лидерство, и хотя не проиграли «Баварии» и прошли «Тоттенхэм» в ЛЧ , серией ничьих ухудшили свои шансы на серебряную салатницу. Но у «Лейпцига» есть юный тренер Нагельсманн, пока в составе Вернер, Упамекано, Нкунку, Забитцер, и речь о перспективной, играющей команде. Впрочем, не вам рассказывать – наверное, видели их матчи против «Зенита».

Англия. «Лестер»

В Англии сразу две команды в одинаковой мере претендуют на звание очарования. Это «Вулверхэмптон», которому прошлого успешного сезона показалось мало, и португальская банда продолжает воевать за самые высокие места – на этот раз четвертое, ведь от «Челси» отстают всего на пять пунктов. Кроме «волков», выделяются еще одни обитатели леса – «Лестер». Бывший чемпион, хотя потерял Магуайра, хотя давно забыл о подвигах Мареза и Канте, сохранил настрой и класс. Пожалуй, выделим именно «лисиную» охоту – Варди, Перейра, Шмейхель, Ндиди, Мэддисон, Чилуэлл и неожиданно крутой турецкий защитник Союнджу радуют Брендана Роджерса.

Испания. «Хетафе»

Мало того, что «Хетафе» — герой еврокубкового сезона, ведь вышли из группы с «Краснодаром» в плей-офф ЛЕ , где выбили «Аякс» и останавливаться не планируют, так еще и в Ла Лиге хороши. В Примере есть привычные фавориты – «Реал» и «Барселона», но команда хитрого тренера Хосе Бордаласа будет воевать за четвертое место, как только возобновится сезон. Они могут уступить конкурентам, но это опасные ребята – с ними невероятно сложно играть. Возможно, на ваших глазах «Атлетико» находит себе будущего тренера на случай, если Симеоне отправится в другую страну? Возможно, Бордалас подойдет, если не сбавит. Но абсолютно точно в истории «Хетафе» золотой период.

К сожалению, многие команды сейчас сбиты с шага, футболисты переживают за возрастных родственников по всему миру, однако когда футбол вернется, то будете знать, за кем следить. Все названные коллективы точно не идеальные – ни одного однозначного лидера и, тем более, фаворита, но футбол не только о грандах. Все очень разные, но интересные.