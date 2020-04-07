Рейтинг! 10 лучших опорных хавбеков прямо сейчас

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сегодня, 12:44

Грузчики, носильщики и настройщики роялей от футбола.

«Соккер.ру» знает немало классических историй о том, как состоящие из звезд команды разваливались, теряя игровой баланс из-за отсутствия сильного разрушителя в центре поля. Самый яркий пример, который вот уже почти два десятилетия первым приходит на ум — это расставание «Реала» с Клодом Макелеле, похоронившее планы «Галактикос» на бесконечные трофеи. С тех пор роль полузащитника, действующего близко к обороне, претерпела определенные изменения, но суть остается прежней: говорим об игроках, которые дают точку опоры своим командам тем или иным способом.

10 место. Рубен Невеш («Вулверхэмптон»; Португалия)

Невеш приехал в «Вулверхэмптон» из «Порту» совсем молодым, но не потерялся в клубе АПЛ , где говорят в основном на португальском. За два с половиной года Рубен вырос в одного из сильнейших опорников АПЛ под руководством Нуну Эшпириту Санту, большие клубы уже выстроились в очередь: интерес к Невешу проявляют «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Учитывая, что португальцу всего лишь 23 года, уверен, мы его еще увидим в топ-клубе.

9 место. Родри («Манчестер Сити»; Испания)

А вот Родриго Эрнандес в свои 23 уже в топ-клубе, причем это вторая серьезная команда в его карьере: летом 2018-го испанец перебрался из «Вильярреала» в «Атлетико» за 25 миллионов евро, а год спустя «Манчестер Сити» заплатил за него втрое больше. Родри — ключевая фигура в схемах Хосепа Гвардиолы, он уже бьет рекорды АПЛ , но очевидно, что должен прибавлять: пик Родри все еще впереди.

8 место. Марцело Брозович («Интер»; Хорватия)

Хорватский хавбек упорным трудом пробился в десятку, решающая фаза прогресса состоялась по ходу этого сезона под руководством Антонио Конте, который просит не сравнивать Брозовича с Пирло. Марцело действует в глубине поля, но он не классический опорник, при этом сам понимает, в чем должен прибавлять, чтобы стать лучше:

Мне все еще нужно прибавить в защитных действиях. Стоит быть более внимательным. Я способен на большее. Возможно, иногда я слишком легко теряю мяч, так что мне нужно быть более сконцентрированным.

7 место. Жоржиньо («Челси»; Италия)

Бразилец, который выступает на международной арене под итальянским флагом, приехал на «Стэмфорд Бридж» вместе с Маурицио Сарри, но задержался на более долгий срок, чем тренер. Фрэнк Лэмпард использует Жоржиньо в качестве командного метронома: итальянский бразилец — опорник по позиции, но по роли является глубоко спрятанным диспетчером, как те же Брозович и Родри.

6 место. Томас Партей («Атлетико»; Гана)

Очень нравится этот парень, и порой у меня складывается ощущение, что стиль игры «Атлетико» не дает ему развернуться в полной мере. Партей способен выполнять больший объем разнообразной работы, тем более что африканец хорош не только в отборе мяча, вспомните хотя бы, как в матчах с «Ливерпулем» он за счет дриблинга отодвигал игру от ворот «Атлетико». Томас показал, что может быть важным винтиком в механизме, интересно было бы взглянуть на него в другой команде, где футболисты не так зажаты схемой.

5 место. Фабиньо («Ливерпуль»; Бразилия)

Не сразу освоился в «Ливерпуле», но постепенно бразилец, классно владеющий мастерством разрушения атак, обрел свою нишу в команде Юргена Клоппа. Длинноногий Фабиньо является сложным оппонентом для любого игрока, желающего прорваться к воротам «Ливерпуля», при этом бразилец и сам не дурак протащить мяч, а иногда и разрядить свою гаубицу. Осенняя победа «красных» над «Манчестер Сити» началась как раз с гола Фабиньо.

4 место. Серхио Бускетс («Барселона»; Испания)

Полузащитник «Барселоны» не нуждается в представлениях: перед нами чемпион мира и Европы, многократный победитель Лиги чемпионов. Да, Серхио скоро исполнится 32, и лучшие матчи в своей карьере он уже сыграл, но за счет класса и опыта по-прежнему является одним из лучших в мире в своем деле.

3 место. Йозуа Киммих («Бавария»; Германия)

Талантливый футболист талантлив во всем. Киммих не один десяток матчей провел на позиции правого защитника, но с этого сезона сосредоточился на позиции в центре поля, где великолепно читает игру, отбирает мячи и начинает атаки «Баварии». Тотальный универсализм, пожалуй, даже мешает карьере Йозуа. Он может стать лучшим в мире, если сосредоточится на чем-то одном.

2 место. Нголо Канте («Челси»; Франция)

Несмотря на некоторые сложности, с которыми столкнулся застенчивый чемпион мира в последнее время, Канте остается одним из лучших хавбеков на планете. Француз даже в этой компании представляет особенный тип опорного полузащитника: он не статичный диспетчер и не ярко выраженный волнорез, Канте — шустрый и цепкий, с великолепным чувством и предчувствием игры. Это позволяет ему патрулировать большой участок поля и оказываться именно там, где он больше всего нужен своей команде.

1 место. Каземиро («Реал»; Бразилия)

Суперигрок, появившийся как будто бы ниоткуда. Семь лет назад Каземиро перешел в «Реал» из «Сан-Пауло» за 6 миллионов евро, играл в основном за «Кастилью» и ел много сладостей. Но потом съездил в аренду в «Порту», привел себя в порядок и вернулся в «Реал», чтобы отвоевать место в основе. Каземиро сочетает в себе уникальный набор качеств: он физически сильный и не боится грязной работы, тактически обучен великолепно, знает о своих сильных и слабых качествах. А еще у Карлоса есть чутье, которое не раз спасало «Реал»: он и сам важные голы забивал, и от верных голов в критических ситуациях «сливочных» спасал.