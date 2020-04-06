Рейтинг! 10 лучших левых защитников прямо сейчас

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сегодня, 12:34

Кто самое сильное и стильное звено на этой позиции?

На правый фланг в символической сборной планеты прямо сейчас «Соккер.ру» поставил бы Трента, в связку центральных Вирджил ван Дейк образовал бы с кем-то из «сливочных» — Рамосом или Вараном, осталась вакантной только позиция левого защитника. Озвучиваем претендентов.

10 место. Альфонсо Дэвис («Бавария»; Канада)

Буквально пару лет назад этот рейтинг возглавлял бы Марсело, но «сливочный» бразилец уже второй сезон кряду проигрывает конкуренцию в «Реале» молодым коллегам, поэтому ему не нашлось места даже в хвосте десятки. Открывает список 19-летний канадец Дэвис, который приехал в «Баварию» вингером, но в силу обстоятельств оказался на левом фланге обороны, где проявляет себя в качестве одного из лучших левых защитников Европы. Вполне возможно, это временный опыт, но прямо сейчас нельзя игнорировать успехи реактивного Альфонсо.

9 место. Тео Эрнандес («Милан»; Франция/Испания)

Эрнандес — одно из светлых пятен сегодняшнего «Милана». Тео не удалось проявить себя в «Реале», но защитник раскрылся в другом великом клубе, который сейчас переживает не лучшие времена. У Эрнандеса 5 голов и 2 результативные передачи в дебютном сезоне в Серии A, к 22-летнему футболисту присматриваются английские клубы, а «Ювентус» готов выложить 45 миллионов евро.

8 место. Бен Чилуэлл («Лестер»; Англия)

Не последнюю роль в успехах «Лестера» играют сильные фланги обороны — Рикарду Перейра справа и Бен Чилуэлл слева. Эксперты отмечают грамотную игру англичанина во всех фазах: и при позиционной обороне, когда он действует синхронно с центральными защитниками Союнджу и Эвансом, и при переходах из обороны в атаку, и непосредственно в наступлении, где Чилуэлл качественно взаимодействует с Барнсом, и, наконец, во время возвращения в оборону во время встречных атак противника. Не удивительно, что Бен привлек внимание «больших мальчиков» АПЛ . Достоянием Чилуэлла является еще и возраст — 23 года.

7 место. Рафаэль Геррейру («Боруссия Дортмунд»; Португалия)

Геррейру с удовольствием играет на любой позиции вдоль левого фланга, и хотя в «Боруссии» португальца чаще всего используют в предпоследней линии, в стиле Рафаэля есть некоторый перекос в сторону атаки. Впрочем, эта особенность известна и включена в план командной игры, да и сам Геррейру помнит о долге и за счет быстрых ног ловко решает задачки в обороне.

6 место. Давид Алаба («Бавария»; Австрия)

Мы уже видели Давида Алаба во многих ролях: он играл на фланге полузащиты и в центре средней линии, а сейчас в силу обстоятельств уступил любимую левую бровку обороны Альфонсо Дэвису, а сам составляет пару центральных защитников «Баварии» с Жеромом Боатенгом. И все же большую часть своей карьеры талантливый Давид провел слева в обороне, так что логично прикрепить его к этой позиции, пусть на сегодняшний день приходится измерять потенциал, а не реальные достижения. Возможно, этого потенциала хватит даже для первой строчки, но для этого нужно, чтобы австрийца перестали таскать по другим позициям.

5 место. Алекс Сандро («Ювентус»; Бразилия)

Бразилец проводит уже пятый сезон в «Ювентусе», это защитник, который умеет диктовать высочайший темп, за счет чего держит в постоянном напряжении оппонентов на своем фланге и обеспечивает свою команду переходами из обороны в атаку. Сандро уже несколько лет держится в середине топ-10 лучших защитников планеты, подняться выше ему мешает то обстоятельство, что он обычно передоверяет доставку мяча в штрафную партнерам, в отличие от тех же Марсело и Жорди Альбы на пике формы.

4 место. Хуан Бернат ( ПСЖ ; Испания)

Бернат начинал в «Валенсии», потому по зову Хосепа Гвардиолы приехал в «Баварию», а теперь играет в ПСЖ , где вытесняет из стартового состава Лайвена Курзава и отлично чувствует себя в компании звезд — Неймара, Мбаппе, Ди Марии. Бернату посчастливилось пересечься с Гвардиолой, который научил Хуана новым трюкам, Тухель тоже ценит умных игроков, способных подстраиваться под разные системы и менять роли. В этом сезоне Бернат пару раз даже играл в центре поля, а уж в основной специализации он достиг завидных высот.

3 место. Ферлан Менди («Реал»; Франция)

Очевидно, что парень, выигрывающий конкуренцию у Марсело, не может быть слабаком. Именно Ферлан — первый выбор для Зидана на позиции левого защитника в этом сезоне. Менди — физический крепкий и выносливый, у него хватает здоровья бороздить бровку взад и вперед. В креативности француз уступает Марсело, но из-за постоянных травм Азара и нестабильности Винисиуса у него нет постоянного партнера по бровке, что мешает, зато в обороне Ферлан хорош и никому не дает себя запугать.

2 место. Жорди Альба («Барселона»; Испания)

Этот сезон у Альбы получился скомканным из-за травм, но буквально в прошлой кампании он отдал 10 результативных передач в матчах Примеры, обновив личный рекорд, так что временные затруднения защитника «Барселоны» пока не роняют его рейтинг, хотя если до конца года не восстановит свою форму, то рухнет следом за еще одним вчерашним лидером Марсело.

1 место. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия)