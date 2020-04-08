Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ прямо сейчас. Дзюба за бортом десятки

Портал Transfermarkt обновил примерную стоимость игроков Российской Премьер Лиги в связи с пандемией коронавируса. Цены футболистов были снижены на 20%, за исключением игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость снизилась на 10%. Сенсацией стал тот факт, что в десятку не попал нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба, расположившийся лишь на 13 строчке (13 млн евро).
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:
1. Малком («Зенит») – 30,5 млн евро
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 24 млн евро
3. Никола Влашич (ЦСКА) – 17,5 млн евро
4-5. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро
4-5. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро
6-10. Федор Чалов (ЦСКА) – 14,5 млн евро
6-10. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14,5 млн евро
6-10. Жоау Мариу («Локомотив») – 14,5 млн евро
6-10. Сердар Азмун («Зенит») – 14,5 млн евро
Ранее функционер Тимур Лепсая выразил мнение о том, что легионер «Зенита» Малком не пойдет на снижение зарплаты.