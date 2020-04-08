Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ прямо сейчас. Дзюба за бортом десятки

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вчера, 18:45

Портал Transfermarkt обновил примерную стоимость игроков Российской Премьер Лиги в связи с пандемией коронавируса. Цены футболистов были снижены на 20%, за исключением игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость снизилась на 10%. Сенсацией стал тот факт, что в десятку не попал нападающий питерского «Зенита» , расположившийся лишь на 13 строчке (13 млн евро).

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ :

1. Малком («Зенит») – 30,5 млн евро

2. ( ЦСКА ) – 24 млн евро

3. ( ЦСКА ) – 17,5 млн евро

4-5. («Зенит») – 16 млн евро

4-5. («Локомотив») – 16 млн евро

6-10. ( ЦСКА ) – 14,5 млн евро

6-10. («Локомотив») – 14,5 млн евро

6-10. («Локомотив») – 14,5 млн евро

6-10. («Зенит») – 14,5 млн евро

Ранее функционер Тимур Лепсая выразил мнение о том, что легионер «Зенита» Малком не пойдет на снижение зарплаты.