ГлавнаяНовости

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ прямо сейчас. Дзюба за бортом десятки

вчера, 18:45

Портал Transfermarkt обновил примерную стоимость игроков Российской Премьер Лиги в связи с пандемией коронавируса. Цены футболистов были снижены на 20%, за исключением игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость снизилась на 10%. Сенсацией стал тот факт, что в десятку не попал нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба, расположившийся лишь на 13 строчке (13 млн евро).

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

1. Малком («Зенит») – 30,5 млн евро

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 24 млн евро

3. Никола Влашич (ЦСКА) – 17,5 млн евро

4-5. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро

4-5. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 16 млн евро

6-10. Федор Чалов (ЦСКА) – 14,5 млн евро

6-10. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14,5 млн евро

6-10. Жоау Мариу («Локомотив») – 14,5 млн евро

6-10. Сердар Азмун («Зенит») – 14,5 млн евро

Ранее функционер Тимур Лепсая выразил мнение о том, что легионер «Зенита» Малком не пойдет на снижение зарплаты.

Все новости
Рейтинг! 10 главных центрхавов прямо сейчас
Вчера, 20:14Вадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Саша Головин в славной компании. Лучшие игроки топ-чемпионатов
07 апреляАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии12
Рейтинг! 10 лучших опорных хавбеков прямо сейчас
07 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Рейтинг! 10 лучших левых защитников прямо сейчас
06 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Чемпионы по футболу. Очарования сезона
05 апреляВадим Багров в блоге За кого болеть?Комментарии5
Рейтинг! 10 лучших центральных защитников прямо сейчас
04 апреляСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответил cska1948
сегодня в 00:20
А что, профессиональные футболисты играют за спасибо? Или все-таки за деньги?
Ну и написали бы,что Вам интересна их зарплата,зачем так непонятно выражаться?
Палыч82
Палыч82
вчера в 21:09
Завышена цена Малкома, Влашича, Чалова, Миранчука и Мариу, имхо. Крыховяка с Азмуном поболее оценил бы
cska1948
cska1948 ответил Альфамен
вчера в 20:57
А что это за новый термин "стоимость их действующих контрактов"?
А что, профессиональные футболисты играют за спасибо? Или все-таки за деньги?
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 20:17
Смешно видеть в списке Чалова.
Альфамен
Альфамен ответил cska1948
вчера в 20:11
Было бы гораздо познавательней, если бы рядом со стоимостью игроков был столбик со стоимостью их действующих контрактов.
А что это за новый термин "стоимость их действующих контрактов"?
cska1948
cska1948
вчера в 20:03
Было бы гораздо познавательней, если бы рядом со стоимостью игроков был столбик со стоимостью их действующих контрактов.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:59
нет но без тёмы не весело)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил blitz
вчера в 19:58
Одни игроки Локо, ЦСКА, Зенита....а где ростовские? ))))))
А где спартаковские?
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:46
Дзюбу обидели, 13 место, такая нехорошая цифра.))
viv
viv
вчера в 19:28
Ахахахаха, не одного спартача..........
blitz
blitz
вчера в 19:20
Одни игроки Локо, ЦСКА, Зенита....а где ростовские? ))))))
BenderBender
BenderBender
вчера в 19:11
Что нет полена в десятке - норм. А вот что там делает Чалов, совсем непонятно.
blitz
blitz
вчера в 19:09
Игрочииишка!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:05
Со всем можно согласиться, кроме 1-го места)))
ДСА
ДСА
вчера в 18:49
Малком точно дешёвка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100