Рейтинг! 10 лучших центральных защитников прямо сейчас

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вчера, 16:08

Лидеры читаются сразу, но находим и новых футбольных героев.

Центральные защитники выросли в цене. Сейчас нельзя, как во времена Рио Фердинанда, годами быть самым дорогим защитником в истории футбола, рекорды бьют часто. И успех «Ливерпуля», где в центре защиты появился вместе с первыми солидными успехами ван Дейк, подсказывает – нужно доверять защитникам.

Обращаем внимание на словосочетание «прямо сейчас» — этот сезон продиктовал позиции тех или иных оборонцев в рейтинге, причем даже в группе лидеров есть ребята, что успели побывать на дне, но потом резко выстрелили и вернулись на лидирующие позиции в мире. Крутых защитников хватает, и рядом со старой гвардией – молодая кровь.

10 место. Франческо Ачерби («Лацио»; Италия)

В условиях, когда линии обороны многих клубов недоработали, хочется поставить на парня, что надежно работает именно в этом сезоне. «Лацио» пропустил меньше всех в Серии А, один из лучших показателей во всей Европе, а Ачерби – в центре конструкции Симоне Индзаги. Вратарь Стракоша время от времени включается, но у Франческо и с отборами, и с перехватами, и с выносами полный порядок. Причем учтите специфику игры «орлов» — соперники «Лацио» часто бьют по воротам, то есть работы у Ачерби достаточно, а успехов у соперников – минимум.

9 место. Леонардо Бонуччи («Ювентус»; Италия)

Хотелось выделить одного из ребят Симеоне, но персонально там никто не круче Облака, да и тактика Симеоне специфическая. Другое дело – «Ювентус», где сразу три знаменитых центрбека. Здесь мог быть старина Кьеллини, однако он провел из-за травмы всего 2 матча в чемпионате Италии. Тут мог быть Ляпорт – снова же, травмы помешали, Фернандиньо играет в центре обороны МС . Также можно вспомнить Хуммельса и Зюле, но там свои оговорки. А вот Бонуччи делает защиту «Ювентуса» достаточно надежной, чтобы де Лигт понимал разницу – голландец не адаптировался и подумывает о смене клуба, а вот Леонардо в железной основе.

8 место. Жерар Пике («Барселона»; Испания)

В целом Жерар – человек для топ-5 в таком рейтинге, однако приставка «прямо сейчас» позволяет напомнить, почему Тер Штеген не в восторге от защиты «Барселоны», и почему в самом клубе обвиняли Пике в увлечении бизнесом вместо футбола. Испанец «наелся» футболом, что заметно, и снизил персональные требования. Вместе с тем констатируем, что не так уж часто у ворот «Барселоны» создают моменты в Ла Лиге – Пике играет достаточно хорошо, чтобы ошибки Ленгле и Умтити не сказывались и не обрушили акции каталонцев на турнирной бирже.

7 место. Милан Шкриньяр («Интер»; Словакия)

У «Интера» Конте сразу четыре крутых центральных защитника. Юный Сандро Бастони навязал борьбу опытному уругвайцу Диего Годину, де Врей – красавец, но выделить хочется не голландца, а Милана. Шкриньяру всего 25 лет, что для центрального защитника – не возраст, то есть он растет на наших глазах. Но при этом многое умеет, и не удивительно, что по количеству опасных моментов у своих ворот «Интер» лидирует, опережая даже «Лацио» и «Ювентус». Одна из заслуг Шкриньяра, который уже получил ряд приглашений в клубы АПЛ .

6 место. Дайотчанкуль Упамекано («РБ Лейцпиг»; Франция)

В Бундеслиге только у одной команды поставлена игра в защите в этом сезоне – у «Лейпцига». Неожиданно для многих неудачно выступила «Бавария», где были травмы основных исполнителей, есть в центре Алаба, но нет былой уверенности. А вот «Лейпциг», невзирая на ряд ошибок или открытый футбол, радует именно общим подходом – у соперников слабые моменты. Упамекано в основе тактики, это лучший защитник не только команды, но и Бундеслиги прямо сейчас.

5 место. Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»; Англия)

Просто быть ключевым игроком успешной в обороне команды, но сложнее помочь своему новому коллективу обрести уверенность. У Де Хеа случались ошибки, опорная зона МЮ годами не радовала, если говорим о защите. А тут прикупили Магуайра — оказалось, что персонально к Харри почти никаких вопросов нет. Это сильный центральный защитник, который оправдывает вложенные в него огромные деньги. Новый рекордсмен – самый дорогой бек в истории футбола (80 млн фунтов), ждет крутого напарника летом, но уже сейчас с ним МЮ заиграл в обороне надежнее.

4 место. Рафаэль Варан («Реал»; Франция)

Есть такие отрезки, когда Варан – лучший защитник планеты. Однако у него, если мыслить глобально и оценивать все «за» и «против», есть один существенный минус. К сожалению, центральный защитник «Реала», который столько всего выиграл за карьеру в сборной и в клубе, не является лидером и вожаком. Есть периоды, когда «сливочные» разочаровывают в обороне – когда Куртуа ошибается, Рамос не в форме, и тогда Варана нет. Сейчас у испанцев поставленная игра в защите – Рафаэль на белом коне. Но надолго ли? Не исключено, что сменит клуб в этом году.

3 место. Калиду Кулибали («Наполи»; Сенегал)

Возможно, нельзя ставить Кулибали так высоко, раз у «Наполи» не лучшие результаты. Но показатели Гаттузо в защите были бы еще хуже, если бы Калиду ушел прошлым летом. Кулибали в элитном списке лучших центральных защитников мира достаточно давно, чтобы ему можно было полностью доверять. Он может быть частью коллективных ошибок «Наполи», но ведь эта команда потеряла Анчелотти, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов, пережила спад в Серии А, но медленно выбирается наверх. А самому Калиду пора менять клуб – такой мощный защитник заслужил трофеи.

2 место. Серхио Рамос («Реал»; Испания)

Были периоды, когда Рамос нырял за пределы десятки, просто у него всегда оставались верные поклонники, которые предлагали оценивать в целом за карьеру – и в таком случае Серхио среди главных центральных защитников в истории футбола, поскольку у него невероятное самомнение, подкрепленное титулами и волевыми решениями на поле. Рамос уже не так хорошо бежит, как в молодости, он может допустить очень грубую ошибку, а карточки зарабатывал всегда, даже в юности, но сейчас у «Реала» на два пропущенных мяча меньше, чем у «Атлетико», и это прямо говорит – Куртуа нашел свой футбол, а Варан и Рамос ему в этом помогли. Серхио снова на вершине.

1 место. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

Пожалуй, глупо оспаривать первое место ван Дейка. Сейчас многие пытаются сравнивать его с Видичем или Терри на пике – у этих защитников была шикарная статистика в идеальных для МЮ и «Челси» чемпионских сезонах, а голландец в этом чемпионате Англии играет, пожалуй, чуть хуже, чем в прошлом. Однако посмотрите на дистанции, посмотрите на текущие возможности. Вирджил ван Дейк – лучший защитник планеты здесь и сейчас. Он моложе, чем Рамос, он побеждал в финале Лиги чемпионов, в отличие от Кулибали, у него есть ярко выраженные лидерские качестве, что отличает от Варана, его команда опережает МЮ Магуайра в таблице на 37 пунктов, пропустив на 9 голов меньше. Ван Дейк опытнее Упамекано и Шкриньяра, он на пике формы, в отличие от Пике и Бонуччи, и заиграл на самом высоком уровне раньше, чем 32-летний Ачерби.

В мире много высококлассных центрбеков – в эту десятку вошли только показательные герои этого сезона, решавшие сложные задачи и показавшие класс на дистанции, однако так или иначе ван Дейк выделяется. Не забывайте, что он первым со времен Каннаваро был в миллиметре от «Золотого мяча», и это его тоже выделяет.