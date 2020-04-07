Саша Головин в славной компании. Лучшие игроки топ-чемпионатов

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сегодня, 15:54

Россиянина назвали самым прогрессирующим игроком Лиги 1!

Портал The Score во время вынужденной футбольной паузы раздал «альтернативные награды», и в число лауреатов попал наш Александр Головин. Посмотрим на окружение полузащитника «Монако»!

АПЛ

Лучший игрок: Садио Мане («Ливерпуль»)

Энергичность Садио — постоянная головная боль для защиты, а работа над качеством ударов позволила сенегальцу прибавить в реализации. Его голы часто оказываются важными и победными, в нынешнем розыгрыше АПЛ Мане принес «Ливерпулю» 18 очков своими ударами. Это больше, чем у любого другого игрока в Премьер-Лиге.

Лучший молодой игрок: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Вратарь Аарон Рамсдейл из «Борнмута» произвел впечатление, блестящее будущее у Макса Ааронса из «Норвича», начал путь к футбольным вершинам «канонир» Бакайо Сака, но Трент — это другой уровень. Александер-Арнольд зарекомендовал себя и в АПЛ , и в Лиге чемпионов, количество креативных действий у Трента фантастическое. Похоже, имеем дело с лучшим правым защитником следующего десятилетия во всем мире.

Самый прогрессирующий футболист: Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

За Траоре всегда было интересно наблюдать, в том числе из-за дикого сочетания больших возможностей и тотальной «безголовости». Адама в упор не видел в игре тактически смыслы, однако кропотливая работа Нуну Эшпириту Санту в «Вулверхэмптоне» сделала Траоре совершенно другим футболистом. Все защитники АПЛ в той или иной мере опасаются сталкиваться с этой «электричкой».

Ла Лига

Лучший игрок: Лионель Месси («Барселона»)

Самый потрясающий игрок в чемпионате Испании, и Месси постоянно это доказывает голами, передачами и успешным дриблингом. Во многом благодаря ему «Барселона» доминирует в Ла Лиге в XXI веке. Рядом с Лео даже Мартин Брейтуэйт выглядит прилично.

Лучший молодой игрок: Марк Кукурелья («Хетафе»; принадлежит «Барселоне»)

Марк вырос в Ла Масии, попал в большой футбол через «Барселону Б», а прошлый сезон провел в «Эйбаре», но во всей красе Кукурелья раскрылся в «Хетафе». В Мадриде Марк переквалифицировался из левого защитника в полузащитника, который ловко применяет свои оборонительные скиллы, но при этом не боится действовать авантюрно, чем украшает не самую зрелищную игру «Хетафе».

Самый прогрессирующий футболист: Микель Мерино («Реал Сосьедад»)

Микелю потребовалось немало времени, чтобы оправдать выданные ему авансы. Испанец не заиграл в дортмундской «Боруссии», а потом получил неприятную травму спины во время своего пребывания в «Ньюкасле». Мерино мастерски ведет игру «Реала Сосьедад» в центре поля, выделяясь грациозными движениями и футбольным интеллектом. Ему всего лишь 23 года.

Серия A

Лучший игрок: Йосип Иличич («Аталанта»)

Партнеры по «Аталанте» ласково называют 32-летнего Иличича «Бабушкой», но единственному в истории Лиги чемпионов автору покера в гостевом матче рано на пенсию. Сыплющий результативными действиями Йосип внезапно превратился в одного из самых опасных футбольных фронтменов, в этой номинации он опередил даже лучшего бомбардира Серии A Чиро Иммобиле.

Лучший молодой игрок: Сандро Тонали («Брешиа»)

Тонали не пугают сравнения с величественным Пирло, который тоже является выпускником клуба «Брешиа». Если сравнивать с Андреа, Сандро более резкий и цепкий, чаще полагается на физическую силу и дриблинг, чтобы вырваться из вражеских тисков и начать атаку. Впрочем, какие его годы.

Самый прогрессирующий футболист: Крис Смоллинг («Рома»; принадлежит МЮ )

Карьера Смоллинга в МЮ застопорилась, а в «Роме» он обрел второе дыхание. Да, прогресса можно добиться и в 30 лет. Крис — бесспорный игрок стартового состава, с которым римляне собираются заключить полноценный контракт.

Бундеслига

Лучший игрок: Роберт Левандовски («Бавария»)

А разве есть другие варианты? 25 голов в 23 матчах за «Баварию» и несколько обновленных рекордов, державшихся десятилетиями, делают Левандовски главной звездой Бундеслиги. В 31 год поляк демонстрирует лучший футбол в своей карьере.

Лучший молодой игрок: Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Атакующий игрок из Канады мог еще долго ждать своего шанса в «Баварии», но ему помогли травмы Никласа Зюле и Люка Эрнандеса. Давида Алабу призвали прикрывать центральную зону, а вингер Дэвис оказался слева в защите. Новая позиция не мешает Альфонсо демонстрировать свой атакующий потенциал: гол и 6 результативных передач — весомые аргументы.

Самый прогрессирующий футболист: Суат Сердар («Шальке»)

Раньше ему мешали травмы и плохая выносливость, но главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер поработал над физической формой команды и получил внушительный профит. В частности, раскрылся «неуловимый мститель» Суат Сердар, за перемещениями которого трудно уследить из-за изменчивости его позиции. Полузащитник забил уже 7 голов, а в семи играх, которые он пропустил, «Шальке» набрал всего лишь 4 очка.

Лига 1

Лучший игрок: Анхель Ди Мария ( ПСЖ )

В этом сезоне аргентинец провел больше всех минут на поле, чем любой другой игрок ПСЖ . Анхель является самым стабильным и последовательным игроком, у него вдвое больше обостряющих передач, чем у Неймара, а 14 пасов Ди Марии стали результативными. 8 раз аргентинец забил сам. Анхель — самый ценный игрок для ПСЖ и, соответственно, Лиги 1.

Лучший молодой игрок: Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Во Франции до жути много талантливой молодежи: например, Эдуардо Камавинга из «Ренна» и Виктор Осимхен из «Лилля», а незадолго до локаута привлек к себе внимание 16-летний Райан Шерки из «Лиона». Но и Мбаппе по-прежнему молод, а 18 голов в 20 матчах Лиги 1 не позволяют его проигнорировать.

Самый прогрессирующий футболист: Александр Головин («Монако»)