Задний ход

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сегодня, 11:43

«Соккер.ру» о последних событиях в бельгийском футболе.

Бельгия оказалась первой европейской страной, завершившей футбольный чемпионат досрочно. «Брюгге» объявили чемпионом, решили, что никто не будет вылетать, а Про-лига расширится с 16 до 18 клубов. И отрапортовали УЕФА .

Но в главной футбольной инстанции Европы энтузиазм бельгийцев не оценили. Напротив, указали на спешку. А заодно и намекнули, что национальные федерации, которые на захотят доигрывать сезоны, могут не рассчитывать на представительство в европейских кубках. В первую очередь это касается Бельгии. Остальные получили намёк.

Бельгийцам не оставалось ничего иного, как пойти на попятную. Накануне было объявлено, что 15 апреля Жюпиле-лига (теперь она Про-лига) проведёт совещание в режиме видеоконференции, где все будет пересмотрено или скорректировано. Так что, «Брюгге» — не чемпион?

Чемпион, чемпион, куда он денется. Почему? Скорее всего, бельгийский чемпионат будет доигран. Точнее его первая часть — двукруговой турнир. Из тридцати туров сыграно уже двадцать девять. Поэтому, сразу как позволит обстановка, бельгийцы соберутся, сыграют по матчу и там и порешат. Будет найден компромиссный вариант. Классические два круга без всяких там плей-офф. И циркуляр УЕФА будет выполнен, и в итоговой таблице мало что изменится. «Брюгге» — чемпион, «Гент» составит ему компанию в Лиге чемпионов, а в Лигу Европы попадут, скорее всего, «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард» (о них чуть позже). «Ваасланд-Беверен» останется в элитном дивизионе, который будет расширен до 18 команд. Будет сыгран и финал Кубка страны между «Брюгге» и «Антверпеном». От его исхода зависит — с какой стадии Лиги Европы начнёт свою европейскую кампанию старейший континентальный клуб Старого света — «Антверпен».

Конечно, возможны и иные способы выхода из ситуации. Но что-то подсказывает, что будет избран именно такой вариант, который устроит почти всех. Даже «Андерлехт», который мог бы попытать удачу в плей-офф. Не факт, что самый титулованный клуб страны попал бы в заветную шестёрку. По хорошему, столичному клубу лучше скорее бы забыть этот крайне неудачный для себя сезон и основательно подготовиться к следующему.

А теперь про «Стандард». 9 апреля появились сообщения, что десятикратный чемпион Бельгии пал жертвой коронавируса. Чего только не напишут ради громких заголовков. Все живы и никто не заболел. Но проблемы у «красных» серьёзные. Финансовые. Долг перед игроками составляет миллион евро. Если его не погасить, то «Стандард» ждёт процедура банкротства, лишение профессионального статуса и ссылка в любительский чемпионат. Нечто подобное приходилось переживать «Наполи», «Фиорентине», а совсем недавно шотландскому «Рейнджерс». Можно, конечно продать 30-тысячный стадион «Морис Дюфран», взять кредит, реструктурировать долг. Но не забывайте какие сейчас времена. К тому же бельгийские клубы лопались и без всяких коронавирусов — «Серэн», «Харелбеке», «Ломмель», «Мускрон», «Жерминаль Беерсхот», «Беверен», «Унион», «Мехелен», «Варегем», «Моленбек» — это неполный мартиролог, безвременно почивших клубов. Кто-то смог возродиться, как «Мехелен», кто-то сменил вывеску, вступил в «брак» по расчёту.

Но «Стандард» — это не «Харелбеке». И даже не «Мехелен», даром, что последний брал европейские Кубки, а клуб из Льежа ограничивался выходом в финал. И дело даже не в десяти чемпионских титулах «красных» и в славных страницах истории. Не заметить потери такого бойа отряд не может. Это своего рода индикатор состояния дел в клубном футболе страны. Клуб из Льежа может стать первой упавшей костяшкой, которая вызовет известный эффект домино. Упадёт он, повалятся другие, и от бельгийского футбола останутся «Брюгге», «Андерлехт», рожки да ножки. Если уж такой клуб вытащить не смогли, то что говорить об остальных. Не спасёт и гипотетическое слияние бельгийского и голландских чемпионатов.

А ещё жизнь и смерть «Стандарда» — вопрос политический. Как вы знаете, нет такого народа бельгийцы — есть фламандцы и валлоны. Первые говорят на голландском языке, вторые — на французском. И отношения между ними не самые хорошие. Существует валлонский сепаратизм, который может расколоть Бельгию на две части. «Стандард» же любимый, даже культовый клуб валлонов. И если он накроется медным тазом, то второй по численности общине страны такой поворот событий очень не понравится. Возникнет неслабый катализатор валлонского сепаратизма, и неизвестно чем всё закончится. Может, пошумят и успокоятся, а может и нет. Поэтому спасение «Стандарда» — вопрос политический, и правительству важно сохранить клуб. Как? На то оно и правительство, чтоб решить этот вопрос так, чтоб и волки были сыты, и овцы остались целы. Время поджимает, но терпит. Вопрос нужно решить до начала следующего сезона. Знать бы, когда он начнётся.

Пока что «Стандард» не прошёл лицензирование. Не он один. Похожие проблемы у «Остенде» и «Мускрона», которые тоже могут всего лишиться. До 14 апреля нужно подать апелляцию, что позволит отстрочить исполнение приговора. А там видно будет. Но про Лигу Европы «красным» стоит забыть. Даже если они и выживут.