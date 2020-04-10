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Агент Ругани: «Повезло, что вирус вовремя обнаружили»

сегодня, 08:50

Футбольный агент Давиде Торчия, представляющий интересы Даниэля Ругани, заявил, что его клиент в скоро сможет выйти из карантина.

Его карантинный период скоро завершится. Он должен закончиться в течение следующих нескольких дней. После Пасхи мы уже точно узнаем, будет ли у Даниэле хотя бы полное разрешение покинуть место, где он сейчас находится в изоляции.

После матча «Ювентус» - «Интер» он тренировался как обычно. Затем во вторник у него поднялась температура до 37,4, а через день он сдал положительный тест на COVID-19. Однако других симптомов после этого не было. Повезло, что вирус вовремя обнаружили, поэтому болезнь не успела распространиться".

Напомним, что Ругани стал первым футболистом Серии А, который который заразился коронавирусом.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51, ред.
Это точно...
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