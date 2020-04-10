Агент Ругани: «Повезло, что вирус вовремя обнаружили»

Футбольный агент Давиде Торчия, представляющий интересы , заявил, что его клиент в скоро сможет выйти из карантина.

Его карантинный период скоро завершится. Он должен закончиться в течение следующих нескольких дней. После Пасхи мы уже точно узнаем, будет ли у Даниэле хотя бы полное разрешение покинуть место, где он сейчас находится в изоляции.

После матча «Ювентус» - «Интер» он тренировался как обычно. Затем во вторник у него поднялась температура до 37,4, а через день он сдал положительный тест на COVID-19. Однако других симптомов после этого не было. Повезло, что вирус вовремя обнаружили, поэтому болезнь не успела распространиться".