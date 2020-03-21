Медведев: «„Зенит“ в полном составе остается в Петербурге»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о положении дел в клубе во время пандемии коронавируса.

Скорее всего, футболисты получат отпуск. Рассматриваем вариант, что игрокам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке. По желанию. Никто за пределы Санкт-Петербурга выезжать не будет. Команда в полном составе остается здесь. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись. Рекомендации готовят тренерский и медицинский штабы. Но чтобы и дальше все было хорошо, надо будет соблюдать и все обычные необходимые меры предосторожности.