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Медведев: «„Зенит“ в полном составе остается в Петербурге»

21 марта 2020, 00:48

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о положении дел в клубе во время пандемии коронавируса.

Скорее всего, футболисты получат отпуск. Рассматриваем вариант, что игрокам будет предоставлена возможность тренировок дома или на базе в индивидуальном порядке. По желанию. Никто за пределы Санкт-Петербурга выезжать не будет. Команда в полном составе остается здесь. Несмотря на хороший результат тестов, внешние факторы никуда не делись. Рекомендации готовят тренерский и медицинский штабы. Но чтобы и дальше все было хорошо, надо будет соблюдать и все обычные необходимые меры предосторожности.

Напомним, что ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. 

Коронавирус и футбол

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oFANATo
oFANATo
21 марта в 13:15
К возобновлению чемпионата животики отрастят. Если конечно будет возобновление чемпионата.
drug01
drug01
21 марта в 00:56
Дома всегда лучше !
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