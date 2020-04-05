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Четырехкратный чемпион НБА может стать президентом «Лиона»

вчера, 13:47

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер в будущем может стать президентом клуба.

Я думаю, что у Паркера есть все необходимые качества. В дополнении к его профессиональным и человеческим качествам мне очень нравится все, чем он занимается. Настанет день, когда мы организуем официальную передачу полномочий, это будет очень эмоционально. Я говорю об этом сейчас, потому что для меня эта идея выглядит очевидной, и я ей уже поделился с Тони.

Недавно Жан-Мишель Ола выступил с предложением признать недействительными результаты нынешнего сезона чемпионата Франции из-за эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:10
Трудно представить Лион без Оляса.
Valeleo
Valeleo
вчера в 17:15
Футболистов не нашлось.
shlomo
shlomo
вчера в 13:48
Может или нет....вот в чем вопрос
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