Итальянский футбол и эпидемия. Аналогия с прошлым

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Пандемия COVID-19, которая сегодня полностью парализовала спортивную жизнь на планете, можно назвать эпохальным событием. Естественно, человечество одолеет коварный вирус и все вернется на круги своя, однако последствия нынешней пандемии еще долго будут отражаться на спортивной жизни нынешнего поколения. Если не во всем мире, то в Италии уж точно 2020 год будут вспоминать с горькой ухмылкой. Этой весной итальянский футбол оказался в коме. Встали на неопределенную паузу чемпионаты в серии «А», «В» и «С». Не играются матчи на Кубок Италии. А ведь нечто подобное итальянцы уже переживали.

Чуть более полувека назад, если точнее то в 1973 году, в Италии вспыхнула эпидемия холеры. Каким-то чудом тогда удалось остановить массовое распространение страшной болезни. Однако эпидемия все-таки затронула футбольную жизнь на Апеннинах, создав определенные проблемы и командам и болельщикам. Как все было?

Италия, футбол и холера — год 1973

На рубеже 60-х и 70-х годов XX века в мире было отмечено ряд вспышек холеры. Смертельное заболевание блуждало по всему миру, поочередно затрагивая население то одних, то других стран. Летом 1973 года холеру обнаружили и в благополучной Европе. Очагом холеры стали южные провинции Италии.

Ситуация с распространением заболевания и паника, царившая в те дни в итальянском обществе, уж больно похожи на ту, которую мы наблюдаем сегодня в связи с пандемией коронавируса. Наибольший негативный эффект от распространения холеры наблюдался в Неаполе, где эпидемия приняла угрожающие масштабы. Конечно, в XX веке человечество обладает, куда большими возможностями для борьбы с коварным недугом, тем не менее, в первую очередь неаполитанцы, жители Италии смогли ощутить на собственной шкуре страх, панику, и другие неприятные последствия, вызванные сложной эпидемиологической ситуацией.

Нужно благодарить Бога и медиков за то, что эпидемия холеры в 1973 году носила локальный характер. Естественно, были и заболевшие и погибшие, тем не менее, со смертельным недугом справиться удалось довольно быстро.

Несмотря на то, что эпидемия накрыла южные области Италии, эпидемиологические мероприятия, проводимые в стране, отразились на футбольной жизни. Повезло в том плане, что пик заболевания пришелся на середину августа, т.е. в межсезонье. Чемпионат Италии в серии «А» тогда стартовал в конце сентября, поэтому функционерам из национальной федерации не пришлось вносить изменения в ранее составленный календарь игр.

Эпидемия главным образом отразилась на розыгрыше Кубка Италии, который должен был стартовать как раз в конце лета. Особое опасение вызывали матчи, которые должны были играться в Неаполе, в Бари и в Фодже. Как раз эти южные города и находились в эпицентре эпидемии.

Под давление руководства клубов и общественности, чиновники Лиги Кальчо были вынуждены санкционировать перенос матчей «Бари» — «Палермо», «Болонья» — «Наполи» и «Фоджа» — «Ювентус» на более поздние сроки.

Однако если матчи на Кубок Италии можно было перенести и отыграть в любое время, то изменения в календаре чемпионата серии «А» ввиду сложившейся ситуации грозили срывом сезона. Однако про футбол в те дни мало кто думал. Буквально в считанные дни паника в итальянском обществе достигла своего пика, население страны и власти были сосредоточены на борьбе с эпидемией холеры.

К слову! В те дни многие итальянские футбольные клубы в принудительном порядке отправляли чуть ли весь состав своих команд на вакцинацию. На какое-то время прекратились все перемещения спортсменов, команды наглухо закрылись в своих тренировочных лагерях.

Несмотря на все предпринятые меры, руководство итальянской федерации не стало срывать розыгрыш национального Кубка, вынуждая команды самостоятельно искать выход из создавшегося положения.

Например, матч «Дженоа» — «Наполи» так и не состоялся. Игроки генуэзской команды отказались ехать играть в Неаполь. В результате техническое поражение 0:2. Аналогично поступили футболисты команды «Верона», которым нужно было играть кубковый матч в Бари, в очаге эпидемии, против местной команды.

Единственное утешение во всей этой непростой ситуации, поражение команды в одном матче еще не означало вылет из турнира. В те годы национальный Кубок разыгрывался по другой системе. На начальном этапе команды играли групповой турнир, стремясь заработать больше очков. Так что технические поражения команд «Дженоа» и «Верона» можно считать временными неудобствами.

К счастью для итальянцев, эпидемию удалось обуздать в короткие сроки. Последний случай заражения холерой был отмечен 19 сентября, а старт чемпионата Италии был назначен на 7 октября. Так что в те далекие годы футбол сумел отделаться легким испугом. Аналогий с нынешней ситуацией в Италии мало, тем не менее, помнить об этом следует.