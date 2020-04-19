Шюррле провалился в «Спартаке». Но есть нюансы

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сегодня, 15:36

«Соккер.ру» согласен, что Шюррле провалился, но не поддерживает разгоревшуюся истерию.

Сложно заподозрить «Соккер.ру» в оправдании трансфера Шюррле после того, как мы назвали немца худшим легионером в истории «Спартака». Чемпион мира начал за здравие, мог принести победу играющему в меньшинстве «Спартаку» в дерби с «Динамо», а потом отличался результативными действиями в четырех подряд матчах: заработанный пенальти и голевой пас в гостевом матче с «Туном», гол + «ассист» в Грозном, победный гол в домашней игре с «Туном» и, наконец, результативный пас на Жиго в августовском дерби с ЦСКА . После этого — только поедание вегетарианских «вкусняшек», бронхит, травмы и страдания во время редких появлений на футбольном поле.

В футбольном смысле трансфер Шюррле — тотальный провал. Да и во всех остальных смыслах, пожалуй, тоже. Только задним умом крепки все без исключения. Но таким ли бездумным было подписание Андре? Как минимум, тот очевидный факт, что немец приехал в Москву не на жирный трехлетний контракт, а на правах аренды говорит о том, что Цорн учитывал риски и сознательно решил сделать такую ставку. Строящейся заново из молодых футболистов команде требовался какой-то ориентир, а тут — целый чемпион мира, автор результативного паса в финале мундиаля. Конечно, расчет был не только на футбольные качества Шюррле, ему вменялась соответствующая роль в команде и медиа-пространстве.

И если вы помните, Андре на время действительно сумел обеспечить «Спартаку» позитивную повестку в начале: сначала обсуждали приезд статусного игрока, потом восхищались его игрой в первых матчах. Идиллия продлилась недолго: случился вылет из Лиги Европы и серия поражений, но разве там Шюррле был виноват? Или предполагалось, что он будет выигрывать матчи в одиночку? Вообще, у всех должно быть четкое понимание, что главный менеджерский провал «Спартака» в сезоне 2019/20 — это не аренда Шюррле, а отсутствие подходящего тренера на старте сезоне.

От Олега Кононова, его уверенных слов и неуверенной работы кругами на воде расходятся не все, но очень многие неудачи «красно-белых» в этом сезоне. В приглашении Шюррле был большой риск, но вероятность провала немца сократилась бы, заразись он сходу командным духом и эмоциями в раздевалке. Изначально-то рвение у Андре было — видели в первых матчах, но мотивация форварда пошатнулась и упала замертво после нескольких зажигательных мотивационных речей Олега Георгиевича и сопутствующих поражений.

Футболист такого калибра, если бы у него не было изъяна, в Россию в 28 лет не поехал бы, но раз уж «Спартак» решил рискнуть деньгами (сотрудничество в Шюррле обошлось примерно в 3 миллиона евро), то должен был окружить Андре сильным магическим кругом с нерушимыми рунами, чтобы держать его демонов под контролем. Сложно прогнозировать, как поведут себя хронические болячки, хотя и здесь к особенным футболистам нужен особенный подход, но на правильность питания, выбор места проживания и настроение Шюррле можно и нужно было влиять активнее.

Здесь «Спартак» поступил легкомысленно, пустив Андре в свободное плавание, которое привело к катастрофе. А возвращаясь на нулевой километр неудачного сезона «Спартака», стоит добавить, что, будь у москвичей уже прошлым летом тренер со своим мнением и понятным планом действий — тот же Тедеско, Шюррле вообще мог не приехать. Кононов не сказал свое веское «нет!» или его не услышали, но, скорее всего, Олег Георгиевич беззаботно радовался, что ему привезут чемпиона мира, поэтому не особенно вникал в детали. Хотя стоило.

Тем не менее, не вижу в приглашении Шюррле и даже в потере трех миллионов евро какого-то грандиозного удара по имиджу «Спартака» — провальные трансферы случаются у всех, никто от них не застрахован, да и сакральная логика в этой аренде все же была. И для клубов РПЛ приглашение классных футболистов, у которых наметились проблемы в карьере, в целом является нормальной практикой. Это всегда риск, но если он оправдывается, то можно получить серьезный профит. Другое дело, что приглашение априори «бракованных» футболистов бессмысленно, если в команде такого новичка принимают «на общих основаниях». Нужна личная заинтересованность тренера и тотальная забота о таких игроках.