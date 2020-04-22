«Смолевичи» — «Динамо» Минск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:37

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Смолевичи» и «Динамо» Минск.

«Смолевичи»

В прошлом туре чемпионата Беларуси «Смолевичи» третий раз в сезоне сыграл вничью. На этот раз команда поделила очки с «Белшиной» в гостях (1:1).

В активе хозяев предстоящего матча три балла и предпоследнее место в турнирной таблице. В пяти сыгранных матчах «Смолевичи» наиграли лишь на два забитых гола, но и пропустили при этом лишь четыре раза.

«Динамо» Минск

«Бело-голубы» на прошедших выходных отметились домашней победой над «Неманом» (2:0). Столичному клубу лишь во втором тайме удалось дожать своего соперника, за счет чего была добыта вторая виктория за пять сыгранных туров.

С шестью очками в активе «Динамо» расположилось на двенадцатой строчке в рейтинге. Пока минский клуб находится в поисках стабильной игры.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Смолевичи» — 4.500

Ничья – 3.240

Победа «Динамо» Минск – 1.900

Статистика

«Динамо» выиграло все 4 очных встречи против «Смолевичи»

В 3 из 4 встречах против «Динамо» «Смолевичи» не забивали голов.

В 5 матчах «Смолевичи» в текущем сезоне прошла ставка на ТМ(2,5).

«Динамо» забивало минимум 2 гола в 4 очных встречах против соперника.

Прогноз

После неубедительного начала сезона «Динамо» пытается исправить ситуацию и подобраться к группе лидеров. По потенциалу и классу минский клуб существенно превосходит своего соперника, который вернулся в Высшую Лигу, но пока проявить себя не может.

Полагаем, что гости выйдут победителями этого поединка. В букмекерской конторе Pinnacle ставки на победу «Динамо» Минск можно разместить с коэффициентом 1.900.