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«Динамо» Брест – «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:49

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск.

«Динамо» Брест

«Бело-синие» начали защиту чемпионского титула в чемпионате Беларуси крайне неудачно. В пяти сыгранных матчах брестский коллектив выиграл лишь дважды, когда обыграл «Слуцк» (1:0) и «Ислочь» (3:1).

В прошлом туре чемпионата Беларуси «Динамо» с минимальным счетом уступило в гостях «Витебску», ни где не превзойдя своего более скромного соперника. С семья очками в активе клуб из Бреста расположился на десятой строчке в рейтинге чемпионата.

«Шахтер» Солигорск

«Горняки» еще хуже начали новую кампанию в Высшей Лиге, несмотря на то, что в прошлом году завоевали бронзовые медали.

В активе «Шахтера» только победа над «Городей» (0:2). На минувших выходных команда Юрия Вернидуба уступила дома сенсационному лидеру «Слуцк», опустившись на тринадцатую позицию в турнирной таблице. В пяти матчах «Горняки» наиграли только на три забитых гола, пропустив столько же.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа «Динамо» Брест – 2.110
  • Ничья – 3.460
  • Победа «Шахтер» Солигорск – 3.390

Статистика

  • «Динамо» победило «Шахтер» в 2 последних матчах с одинаковым счетом 2:0.
  • «Динамо» не проигрывает «Шахтеру» в 4 матчах кряду.
  • «Динамо» выиграло 2 предыдущих домашних поединка.

Прогноз

В текущем сезоне участники предстоящего матча уже встречались дважды, и в обоих случаях победа оставалась за «Динамо». Заметно, что «Шахтер» находится в процессе перестройки и лишь адаптируется под требования нового тренерского штаба. При этом, атакующий потенциал «Горняков» никуда не делся, как и действующего чемпиона.

Ожидаем в этой встрече минимум два забитых гола. В БК Pinnacle ставку на ТБ(2) можно разместить с коэффициентом 1.746.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
5fzxgbdj2ejn
5fzxgbdj2ejn
вчера в 13:18
Динамо Брест фаворит, но может быть и ничья.
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