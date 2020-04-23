«Динамо» Брест – «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск.
«Динамо» Брест
«Бело-синие» начали защиту чемпионского титула в чемпионате Беларуси крайне неудачно. В пяти сыгранных матчах брестский коллектив выиграл лишь дважды, когда обыграл «Слуцк» (1:0) и «Ислочь» (3:1).
В прошлом туре чемпионата Беларуси «Динамо» с минимальным счетом уступило в гостях «Витебску», ни где не превзойдя своего более скромного соперника. С семья очками в активе клуб из Бреста расположился на десятой строчке в рейтинге чемпионата.
«Шахтер» Солигорск
«Горняки» еще хуже начали новую кампанию в Высшей Лиге, несмотря на то, что в прошлом году завоевали бронзовые медали.
В активе «Шахтера» только победа над «Городей» (0:2). На минувших выходных команда Юрия Вернидуба уступила дома сенсационному лидеру «Слуцк», опустившись на тринадцатую позицию в турнирной таблице. В пяти матчах «Горняки» наиграли только на три забитых гола, пропустив столько же.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Динамо» Брест – 2.110
- Ничья – 3.460
- Победа «Шахтер» Солигорск – 3.390
Статистика
- «Динамо» победило «Шахтер» в 2 последних матчах с одинаковым счетом 2:0.
- «Динамо» не проигрывает «Шахтеру» в 4 матчах кряду.
- «Динамо» выиграло 2 предыдущих домашних поединка.
Прогноз
В текущем сезоне участники предстоящего матча уже встречались дважды, и в обоих случаях победа оставалась за «Динамо». Заметно, что «Шахтер» находится в процессе перестройки и лишь адаптируется под требования нового тренерского штаба. При этом, атакующий потенциал «Горняков» никуда не делся, как и действующего чемпиона.
Ожидаем в этой встрече минимум два забитых гола. В БК Pinnacle ставку на ТБ(2) можно разместить с коэффициентом 1.746.