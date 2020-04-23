В воротах «Зенита». Слава из зала славы

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вчера, 10:54

На этот раз «Соккер.ру» расскажет о самом успешном вратаре в истории клуба.

Вот и добрались мы до Вячеслава Малафеева, который входит в зал славы «Зенита» и занимает там очень видное место. Четырёхкратный чемпион России и трёхкратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, голкипер, сыгравший в воротах «Зенита» больше, чем кто-либо из его коллег, футболист, верный только одному клубу. Член клуба имени Льва Яшина, проведший более сотни встреч на ноль. Вячеслав – участник трёх чемпионатов Европы и бронзовый призёр одного из них. Он здорово помог российской команде попасть в финальные стадии турниров, отыграв в отборочных матчах. Хотя основным вратарем сборной Вячеслав Александрович в то время не был.

А еще очень важно, что Малафеев – свой, питерский. Болельщики любого клуба, не обязательно «Зенита», очень любят своих воспитанников. Особенно тех, кто остался верен и родному клубу, и родному городу. Тем более что в «Зените» основных вратарей ленинградцев – раз, два и обчёлся, — Леонид Иванов, Юрий Окрошидзе и Вячеслав Малафеев. Можно ещё с натяжкой добавить Михаила Кержакова. И всё.

Конечно, Малафеев был не совсем безупречен. При желании можно сделать подборку его ошибок, но такого желания у меня нет. Были у Славы неудачные сезоны, он терял место в воротах, но затем возвращал его довольно быстро. Да и его путь в основные вратари – другим наука. Будучи изначально третьим голкипером команды, он сумел выиграть борьбу у ещё молодого Березовского и у талантливого Бородина. Не забудем, что судьба не всегда была ласковой к Вячеславу, порой она испытывала его на прочность. Уже в бытность основным вратарём «Зенита» Малафеев потерял и мать, и жену. И, наверное, футбол помог Вячеславу пережить эти две страшные трагедии.

Что касается критики Малафеева со стороны зенитовских болельщиков, то это их дело. Критикуют, значит, есть за что. Тем более что сейчас это проще. Михаилу Бирюкову повезло, что в его время не было интернета и гостевых книг. Иначе бы мог прочитать про себя много чего интересного. Но прошли годы, былые ошибки забылись или кажутся на расстоянии очень маленькими, а Михаил Юрьевич по праву стал легендой «Зенита». Так стало и с Вячеславом Александровичем уже после того, как он закончил свою карьеру.

Воспитанник футбольной школы «Смена» Вячеслав получил приглашение в «Зенит» в 18 лет. Его старший брат Сергей поиграл немного в «Зените» на позиции защитника, а потом покинул клуб. Играл за второй состав, а заодно конкурировал с Дмитрием Бородиным за право быть дублёром Романа Березовского, чье место в воротах сомнению не подвергалось. Но на последней минуте матча во Владикавказе у Романа сдали нервы, и он послал арбитра куда подальше. В результате удаление, Вячеславу пришлось срочно становиться в ворота. Через несколько секунд судья возвестил об окончании встречи, и дебют 20-летнего вратаря оказался кратковременным. Зато следующую встречу – с вице-чемпионом страны ЦСКА , Малафеев отыграл полностью. Причем весьма успешно – с игры не пропустил, а пенальти – всегда нелегкий экзамен, как для опытного вратаря, так и для новичка.

Пока Березовский отбывал свою пятиматчевую дисквалификацию, Малафеев довольно успешно защищал ворота «Зенита». Вот только в игре со «Спартаком» Вячеслав перегорел. Нельзя сказать, что наделал ошибок – только гол Булатова был его – слишком далеко вышел и получил «за шиворот». Но не выручил, волновался.

Про то, как Малафеев выиграл борьбу у Бородина, вы уже знаете. Вячеслав прочно стал основным вратарем «Зенита» на долгие годы. В своем первом сезоне в качестве основного голкипера Слава выиграл бронзовую медаль. Это для сегодняшнего «Зенита» бронза презренный металл, а тогда сплав олова и меди виделся петербуржцем наградой очень высокой пробы. После всех злоключений. Игра молодого голкипера была отмечена специалистами. Говорили, что Олег Иванович Романцев был не прочь видеть высокого блондина в воротах «Спартака», но Малафеев остался в «Зените».

Сезон-2002 Вячеслав отыграл не лучшим образом. Но тогда и весь «Зенит», переживший две смены тренеров, играл как попало. Но в 2003 и 2004 годах, вплоть до того злосчастного матча с португальцами, Малафеев был очень хорош. Можно сказать, даже безупречен. И приглашение в сборную страны выглядело весьма логичным. Правда, позвали зенитовца на роль второго голкипера, ибо место Сергея Овчинникова, как основного, обсуждению не подлежало.

Вячеславу пришлось дебютировать при форс-мажорных обстоятельствах – занимать место в воротах после удаления голкипера. После ему не раз доводилось исполнять роль «пожарного», — особенно в сборной. Осенью 2003 года в первом матче с Уэльсом лишнюю желтую карточку схватил Сергей Овчинников, и в ответном тяжелейшем матче Георгию Ярцеву пришлось ставить в ворота дебютанта. Судя по счету в Кардиффе – 1:0 в пользу сборной России, Малафеев превосходно справился с возложенной на него миссией. И приз «Огонька» стал для Славы заслуженной наградой.

На чемпионат Европы в Португалию Вячеслав отправился в качестве дублера Овчинникова и не предполагал, что сидение на лавке закончится уже во втором матче. В игре с хозяевами турнира Босс заработал красную карточку, несправедливую конечно, но от этого не ставшую менее красной. Пришлось Вячеславу срочно надевать перчатки и отправляться в ворота, толком не размявшись. Тот матч наша сборная проиграла, но упрекнуть голкипера язык не поворачивался. И с греками Малафеев отработал хорошо.

Осень 2007 года, стадион «Локомотив». Наша сборная уверенно переигрывает македонцев, но счет скользкий – всего 1:0. И тут контратака гостей, чтобы погасить которую Габулову пришлось идти на фол последней надежды. Пенальти с удалением. И снова Малафеева отправляют тушить пожар. В этой сложнейшей ситуации Малафеев отразил удар Митрески и не позволил сопернику сравнять счет. А там наши еще два мяча забили. А не отбей Вячеслав тот 11-метровый, и не было бы ни сборной России на Евро, ни бронзовых медалей. Никакие хорваты бы не помогли.

Со сборной России связана и самая чёрная страница в спортивной биографии зенитовского вратаря – кошмарный матч в Лиссабоне, когда в ворота Вячеслава залетало все, что в них летело. Семь пропущенных мячей. После такого кошмара карьера голкипера могла рухнуть. Существовала такая опасность и в случае с Малафеевым. Тем более что после того матча он уступил место в воротах Камилу Чонтофальски, пропустил встречу в Казани, а потом Властимил Петржела поставил Вячеслава на игру с ЦСКА . Наверное, напрасно. «Зенит» проиграл 0:3, а Малафеев пропустил в ближний угол мяч, посланный Юрием Жирковым. Это поражение стоило питерцам места на пьедестале. Сезон доигрывал Камил Чонтофальски. Вячеслав сыграл с вылетающим «Ротором», пропустил два мяча, один совершенно необязательный.

2005 год Вячеслав начал основным, играл неплохо. А потом получил небольшую травму и Петржела доверил ворота Чонтофальски. На этот раз Камил блестяще воспользовался своим шансом. Малафеев выздоровел, но менять словака у Петржелы рука не поднималась. «Зенит» в том сезоне претендовал на медали, сначала золотые, потом по нисходящей, но в итоге не завоевал даже путевки в Кубок УЕФА . Вячеслав сыграл несколько мало что решавших игр в концовке. «Зенит» той осенью вел борьбу в Кубке УЕФА , и Петржела решил не перегружать Чонтофальски. В 2005 году Вячеслав впервые с 2001-го оказался не основным вратарем «Зенита».

Карьера Малафеева медленно увядала. Но в ответном матче с «Русенборгом» получил травму Чонтофальски. Вячеслав вернулся, но ненадолго. Доживавший свои последние дни в «Зените» Петржела продолжал делать ставку на своего бывшего соотечественника. Владимир Боровичка, ненадолго сменивший своего шефа у руля, вернул в ворота Малафеева. А пришедший летом Дик Адвокат расставил «точки над i»: Малафеев – основной вратарь, Чонтофальски – его дублёр.

Тем не менее, в чемпионском сезоне 2007 года играли оба – и Вячеслав (19, матчей, 20 мячей) и Камил (13 игр, 13 мячей). Малафеев дважды в чемпионате удалялся с поля, а на долю Чонтофальски пришлись очень сложные осенние встречи, в которых и плавилось второе золото «Зенита». Он же играл и в осенних встречах Кубка УЕФА , который окажется победным для «сине-бело-голубых». Лишь в заключительном матче группового турнира – с «Эвертоном», в ворота вернулся Малафеев. Как выяснилось, надолго и всерьёз. Во всяком случае, расчёт Вячеслава и Камила на первый-второй стал окончательным.

Конкуренция двух зенитовских вратарей не была жёсткой. Напротив, ее можно назвать плодотворной. Для Вячеслава, ибо статус основного голкипера нужно было все время поддерживать и отличной игрой, и упорной работой на тренировках. Камилу же приходилось жертвовать лучшими годами своей карьеры ради «Зенита».

Сезон-2008 оказался лучшим в карьере Вячеслава. Особенно удались ему матчи Кубка УЕФА . Сам Оливер Кан сделал комплимент своему российскому коллеге, когда тот отразил удар Рибери с 11 метров. После питерского Первомая Оливер нашел в себе силы поздравить коллегу. Отлично провёл Вячеслав и финал с «Рейнджерс», не позволил им поразить свои ворота, и матч за Суперкубок с «Манчестер Юнайтед», где Вячеславу противостоял его кумир голландец Эдвин ван дер Сар. В чемпионате страны «Зенит» занял пятое место, но вряд ли кто мог бросить в команду хоть один камушек после таких побед в Европе. Вячеслав провел все тридцать игр без единой замены, пропустил 37 мячей, но упрёков не заслужил. Все огрехи внутреннего первенства были искуплены игрой в Кубке УЕФА . В Лиге чемпионов Вячеслав сыграл уверенно в большинстве матчей группового турнира, но беспечность при построении стенки в выездной игре с «Ювентусом» обернулась голом Алессандро Дель Пьеро и поражением. И на «Сантьяго Бернабеу» Малафеев сыграл не лучшим образом - выронил мяч и позволил забить Раулю, затем выбрался далеко и позволил Арьену Роббену себя перебросить.

Последние сезоны складывались для Малафеева непросто. Удачные матчи он чередовал с не самыми лучшими. Повторюсь, подборку ошибок делать не буду. Если есть желание, то можно напрячь память или заглянуть в газетные отчёты. Но даже нестабильная игра, у которой имеются вполне объективные, не связанные с футболом причины, не мешали Вячеславу оставаться одним из сильнейших вратарей страны. И когда Игорь Акинфеев получил свою нелепую травму в столкновении с Веллитоном, место в воротах сборной занял именно Малафеев. Да и в клубе ещё долго оставался первым номером. Однако на свитере Вячеслава значился номер «шестнадцать».

В 2012 году Акинфеев уже оправился от травмы, но Дик Адвокат сделал именно зенитовца основным вратарём сборной России на чемпионате Европы. Наша команда провела в Польше три матча — яркий с чехами, неоднозначный с хозяевами и ужасный с греками. Поражение от сборной Греции заставило российскую команду завершить борьбу на групповой стадии, при том, что она заслуживала большего. Но вряд ли можно упрекать Вячеслава в этой неудаче. Однако в том же 2012 Малафеев принял решение приостановить выступления за национальную команду. В сборную он больше не вернулся.

Ещё год Вячеслав оставался основным вратарём «Зенита». Но потом, после прихода Юрия Лодыгина, присел на лавочку. Помогал молодому коллеге, был готов его подменить, но играл нечасто. Всего шесть матчей за три сезона. 15 мая 2016 года Вячеслав Малафеев завершил выступления, сыграв за «Зенит» 442 матча. Это второй результат. Больше только у Анатолия Давыдова. Через год Вячеслав Александрович занял место в структуре клуба, стал заместителем спортивного директора.