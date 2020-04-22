В воротах «Зенита». Первый ученик Бирюкова

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вчера, 09:35

Очередная серия рассказов о зенитовских вратарях посвящена Дмитрию Бородину, Александру Макарову и Сергею Иванову.

Дмитрия Бородина селекционеры «Зенита» нашли в другом питерском клубе «Локомотиве». Молодой голкипер заставил присесть на лавочку самого Михаила Юрьевича Бирюкова. «Локомотив» же отыскал Бородина в еще более скромном «Турбостроителе», а тот присмотрел вратаря во время матча дворовых команд. Вот так за несколько лет Дмитрий проделал путь от дворовой команды до клуба высшей лиги.

В «Локомотиве» с Дмитрием упорно занимался его именитый напарник. И когда Бородин потеснил из ворот Бирюкова, его учитель не слишком расстроился. А уж когда Дмитрия позвали в «Зенит»…. Тут уж Михаил Юрьевич, наверное, был счастлив и горд за подготовленного для клуба голкипера. А Дмитрий оказался первым учеником Бирюкова.

На момент прихода Бородина в «Зенит» Роман Березовский был первым номером и капитаном команды. Но Анатолий Давыдов, пригласивший Дмитрия, на предсезонке дал шанс проявить себя всем голкиперам, и 22-летний Бородин произвел очень хорошее впечатление.

Бородин получил свой шанс при Юрии Морозове весной 2000 года. У Березовского умер отец, и Юрий Андреевич доверил Дмитрию ворота в домашней игре с «Ростсельмашем». Новобранец отыграл на ноль. Затем Дмитрий помог «Зениту» обыграть нижегородский «Локомотив» (2:0). А вот во Владикавказе Дмитрий допустил ошибку, стоившую команде поражения (0:1). После чего в ворота встал Вячеслав Малафеев, который постепенно в этих воротах и обжился. В следующий раз Дмитрий сыграл в основе только осенью – опять с «Аланией». «Зенит» выиграл 1:0, а его вратарь всю игру откровенно скучал. Тем более что матч проходил без зрителей.

Завершить сезон-2000 основным вратарём «Зенита» Бородину помешало удаление в Махачкале. При счёте 2:2 (оба мяча в ворота гостей были забиты с пенальти) на последней минуте встречи Дмитрий сыграл руками за пределами штрафной площадки. Все три замены Юрий Морозов уже произвёл, пришлось надевать перчатки полузащитнику Максиму Деменко, который и пропустил третий мяч. Отбыв дисквалификацию, Дмитрий сыграл лишь раз – в Самаре, где петербуржцы победили 1:0. Итак, в своем первом сезоне Бородин провел семь матчей, пропустил четыре мяча, три из них с пенальти. Показатели Вячеслава – восемь пропущенных мячей в двенадцати встречах. Правда, в пассиве Бородина был еще проигранный кубковый матч в Липецке – 1:2, где одна из ошибок голкипера привела к голу в питерские ворота.

После ухода Березовского шансы 23-летнего Бородина и 21-летнего Малафеева стать основным голкипером в 2001 году выглядели как примерно равные. При этом Дмитрий был заявлен под первым номером, а Вячеслав – под шестнадцатым.

«Зенит» открывал чемпионат матчем в Волгограде. Бородин вышел в стартовом составе, отлично провел первый тайм и получил травму. После перерыва ворота защищал Малафеев, и со своей миссией справился. Травма Дмитрия не слишком серьезна, но он не выходит ни во втором туре, ни в третьем…Малафеев надежён. Но в восьмом туре в Питер приезжает «Торпедо» с Березовским в воротах, и хозяева получают звонную оплеуху со счетом 0:3. Первый гол «привёз» Малафеев, взявший мяч в руки после паса защитника. Торпедовцы грамотно разыграли стандартное положение. Во Владикавказе, где «Зенит» уступил «Алании» 0:2, вратарь также был небезупречен. Бородин к тому времени выздоровел и ждал своего часа.

В игре с «Анжи» Дмитрий занял место в воротах «Зенита». Итог встречи 1:1, и особой вины голкипера в голе Нарвика Сирхаева нет. Но с «Локомотивом» Дмитрий волновался, и в итоге сыграл слабо. Два из пяти мячей (результат встречи 5:1 в пользу «Локо») можно записать на счёт вратаря.

Эта игра и поставила точку в двоевластии. Малафеев закрепился в воротах «Зенита». Бородин же основательно присел на лавку, а по окончании сезона отправился по пути Березовского в «Торпедо». Там он провел шесть сезонов, ставших самыми горькими в истории московского клуба. Бородин же получал хорошую прессу, несколько раз приглашался в сборную, но так там и не сыграл. Когда же «Торпедо» утратило профессиональный статус, Дмитрий поиграл в «Сибири» и «Анжи», а потом вернулся в Питер. В 2009 году Бородина отдавали в аренду «Химкам», а с 2010-го Дмитрий числился в составе «Зенита» третьим вратарем, усердно тренировался и изредка, если того требует ситуация, выходил на поле. Но в 2012 году клуб не стал продлевать с ним контракт. Дмитрий Владимирович закончил карьеру в 35 лет. Тренировал вратарей молодёжного состава «Зенита», потом устроился на аналогичную должность в питерском «Динамо». Остался в команде и после переезда в Сочи.

Уроженец Моршанска Александр Макаров, пришедший в «Зенит» из питерского «Локомотива» вслед за Бородиным, так и не сыграл в составе «сине-бело-голубых» ни одной встречи. Известность этот почти двухметровый вратарь приобрел уже в махачкалинском «Анжи», причем прославился Макаров не своими габаритами, а именно игрой. В Махачкале Александр стал любимцем Гаджи Гаджиева. Ушел Гаджи Муслимович в «Крылья Советов», через некоторое время в Самаре объявился Александр. В «Крыльях» этот светловолосый гигант играл очень прилично и какое-то время ходил в кандидатах в сборную России. Гус Хиддинк как-то вызывал его на сборы главной команды страны. Но если последовав за Гаджиевым в Самару Макаров определённо выиграл, то к переходу в другой клуб Гаджи Муслимовича – раменский «Сатурн», больше подходит слово угораздило. Александр не играл ни при своем любимом тренере, ни при его последователях. Немец Юрген Рёбер вообще распорядился выставить Макарова из команды. В 2010-м Александр вернулся в родной город – был арендован «Динамо». Но в команде творилась полная неразбериха – за сезон сменилось пять тренеров. При четырёх – Александре Аверьянове, Геннадии Михалюке, Борисе Журавлёве и Эдуарде Малофееве, Макаров играл, и немало, но пятый наставник Сергей Францев решил отказаться от услуг опытного голкипера. Александр вернулся в «Сатурн». Когда же с подмосковным клубом произошла известная всем неприятность, Макаров уехал к Гаджиеву в «Анжи». Гаджи Муслимович сразу понял, что лучшей кандидатуры для роли второго вратаря ему не найти. Макаров сел на лавку самого загадочного российского клуба, но парочку встреч все же сыграл. Но Гаджиев из «Анжи» ушёл, а его гвардеец оказался в «Сибири», где провёл хороший сезон. Потом ещё раз заехал в Самару, где уже не играл. Завершил карьеру Александр Владимирович в «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Сергей Иванов, получивший футбольное образование в «Смене», на протяжении многих лет защищал ворота юношеской сборной России, привлекался в молодёжную сборную, а в 2002 году оказался вторым вратарем «Зенита». Малафеев играл практически без замен, и в середине сезона заметно устал. И Михаил Бирюков, исполнявший после ухода Юрия Морозова обязанности главного тренера команды, решил дать отдохнуть Вячеславу и проверить в деле Сергея. Восемнадцатилетний вратарь вышел в стартовом составе против «Сокола» в Саратове. К тридцатой минуте волжане вели 2:0, причем оба гола стали следствием просчётов юного вратаря. Сначала не удержал мяч после дальнего удара, потом нерасчетливо сыграл на выходе. «Зенит» отыгрался, но эта ничья не спасла Бирюкова от отставки. К следующему матчу команду готовил Борис Рапопорт, который использовал исключительно Малафеева. Только в ответном матче с клубом из Андорры, завершившемся со счетом 8:0, Сергей отыграл все 90 минут.

В начале сезона-2004 Сергей Иванов остался единственным вратарем «Зенита». На предсезонных сборах сломал руку Малафеев, а в первом туре повредил колено Камил Чонтофальски. Трансферное окно закрылось, и в распоряжении Властимила Петржелы остался только 19-летний Иванов.

Сергей сыграл в семи матчах и пропустил довольно много – двенадцать мячей. Первый раз на ноль он сыграл лишь в своей пятой встрече, после чего партнёры отнесли Сергея в раздевалку на руках. При этом петербуржцы проиграли лишь однажды – «Торпедо» 1:3. Зато завершили вничью 3:3 матч с ЦСКА (уступая 1:3) и обыграли «Рубин» 4:3. Вроде бы обошлось. Но претензий к Иванову было немало – особенно по части игры на выходах и фиксации мяча.

Поправился Малафеев, потом вернулся в строй Чонтофальски, и Сергей снова оказался третьим вратарем.

Но молодому голкиперу хотелось играть. В 2006 году Сергей решился на отъезд из Санкт-Петербурга в нижегородский «Спартак», где провел довольно удачный сезон. А вот переход в «Аланию» себя не оправдал. Иванов лишь однажды вышел в основе, пропустил три мяча и больше за владикавказцев не играл.

Иванов вернулся в Питер, играл за «Зенит-2», потом принял предложение подольского «Витязя» и … завершил карьеру в 24 года.

У меня появились проблемы со зрением. И врачи настоятельно порекомендовали закончить играть. Высокие нагрузки мне теперь противопоказаны. Это произошло совершенно неожиданно, поскольку ранее со здоровьем все было нормально. Сам почувствовал, что стал плохо видеть одним глазом. Причем ослабление зрения произошло совершенно внезапно.

Впрочем, с футболом Сергей не расстался и стал агентом.