В воротах «Зенита». Незаменимый, оказавшийся ненужным

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вчера, 14:40

Продолжаем рассказ о вратарях клуба из Санкт-Петербурга. На очереди яркая и неоднозначная фигура — Роман Березовский.

Во второй половине девяностых ворота «Зенита» находились во владении Романа Березовского. Пришедший в «Зенит» юношей, имеющий скромный опыт выступлений в более чем скромном чемпионате Армении, Роман рос и прогрессировал вместе с «Зенитом». Помог питерцам закрепиться в высшей лиге и крепко стать на ноги, затем выиграл Кубок – такой долгожданный трофей. А потом вдруг оказался ненужным и оболганным.

Родители Романа приехали в Ереван с Украины на стройку, но потом пустили корни в столице Советской Армении. Роман родился и вырос в Ереване. Там же начинал играть в футбол в местном «Кошкагорце», что в переводе означает «Обувщик». И, скорее всего, мечтал об «Арарате», несмотря на свою не совсем армянскую фамилию. Не смущали же ереванских болельщиков приезжие Владимир Васильев с Александром Подшиваловым, а Березовский, свободно говорящий по-армянски, был бы принят на ура, как чемпионы СССР 1973 года Сергей Бондаренко и Александр Коваленко.

Но Союз распался, бывшая Армянская ССР стала независимой Арменией. Которая начала проводить свой независимый чемпионат. Весьма неказистый в те времена. Поиграв в нескольких клубах, восемнадцатилетний юноша отправился в Россию. А конкретнее в Москву, в «Спартак». Но «красно-белым» ещё один голкипер не был нужен, и Березовский подался в Санкт-Петербург, где нашел применение своим силам в команде «Звезда», игравшей в первенстве города.

Лев Дмитриевич Бурчалкин, тренировавший в те времена питерский «Космос-Кировец», узнал про способного парня, и вскоре Роман нашел свою первую профессиональную команду в России. «Космос-Кировец» уже дышал на ладан, но Березовский успел заявить о себе и приглянуться тренеру «Зенита» Вячеславу Мельникову.

В «Зените» Березовский стал дублером Окрошидзе, не претендуя пока на роль основного. Двадцатилетнего Романа устраивала и роль второго голкипера. В Армении тем временем узнали, что ереванец Березовский входит в состав «Зенита», и поспешили заиграть Романа для начала в молодёжной сборной.

После появления в команде Евгения Корнюхина и Сергея Приходько Березовский попал на второстепенные роли. Некоторое время Роман провел в аренде у «Смены-Сатурна». Но по ходу сезона у Окрошидзе возникли проблемы со здоровьем и игрой, Приходько, как и в молодости, не претендовал на роль основного, а был удовлетворён статусом самого старшего во вратарской бригаде, и Березовского отозвали из аренды. В обратном направлении проследовал Окрошидзе. Роман же вернул себе статус второго голкипера.

В своем дебютном матче в высшей лиге Роман Березовский удачно заменил Приходько, отразив пенальти. Потом проследовало несколько удачных игр. Когда же Окрошидзе получил травму, Березовский постепенно обжился в воротах, и к концу чемпионата стал основным голкипером. Рослый, подвижный, обладающий отличной реакцией, психологически устойчивый Березовский убедил Павла Садырина, что от добра добра не ищут, и именно он достоин быть первым номером «Зенита».

В том же девяносто шестом Роман провёл матч, который больно ударил по его репутации. В последнем туре «Зенит», уже решивший все дела в чемпионате, принимал «Спартак», которому позарез нужна была победа. Только она давала москвичам возможность побороться с «Аланией» за чемпионский титул в золотом матче.

«Зениту» удалось провести быстрый гол – Игорь Данилов поразил ворота Александра Филимонова. Но победа досталась «Спартаку». В первом тайме Роман Березовский неудачно сыграл при розыгрыше штрафного – плохо выстроил стенку и с запозданием среагировал на «выстрел» Андрея Тихонова. После перерыва вратарь «Зенита» не дёрнулся с места при ударе Егора Титова. «Спартак» выиграл и в золотом матче, вернул себе чемпионский титул. Березовский же стал главным неудачником матча. В глазах обывателей, не смотревших тот матч.

А те, кто видел эту игру, наверняка запомнили, как Роман спасал «Зенит» в сложнейших ситуациях. Как он не дал забить тем же Титову и Тихонову, как едва не получил травму, прерывая выход Дмитрия Аленичева один на один. Ведь если бы хотел Роман сдать игру, то зачем ему идти столь изощрённые пути. Пропусти в тех ситуациях, когда он выручил, и никто не придерётся. Поэтому я убеждён, что Роман просто допустил грубые ошибки, от которых не застрахован ни один голкипер.

По горячим следам Березовского никто не упрекал, а вот потом. Павел Фёдорович Садырин уже после ухода из «Зенита» недвусмысленно намекнул, что не всё было чисто. Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев и вовсе назвал имя виновника. При всем уважении к Садырину и Дмитриеву, смущало то, что заявление их были сделаны не сразу, а после того, как оба ушли из клуба. Кроме того, осведомлённость не помешала Дмитриеву перейти именно в «Спартак».

Вину Березовского никто не доказал, дело замяли. Осадок остался, как в анекдоте про пропавшую ложку. И иногда Роману припоминали ту игру со «Спартаком», который всегда был главным соперником «Зенита». Березовский же сохранил свои позиции при Анатолии Бышовце и при Анатолии Давыдове. Играл, выручал, отбивал пенальти, — в этом деле он стал главным специалистом в нашем футболе. Роман стал одним из героев Кубка России 1998/99. Особенно ему удался матч с саратовским «Соколом», который питерцы выиграли в серии пенальти. Да и в остальных играх вратарь сборной Армении был хорош.

Да-да, именно сборной Армении, при том, что Роман давно стал гражданином России. Возможно, вратарь такого уровня не помешал бы и нашей команде, но Березовский сначала был заигран в армянской сборной, а потом уже разыгрался в «Зените».

В девяносто девятом после выигрыша Кубка в отношениях вратаря и клуба стала появляться трещина. Что-то надломилось в игре самого Романа. Куда-то пропала стабильность, за которую так ценили Березовского. Ошибся в матче со «Спартаком», «Зенит» проиграл на «Петровском» 1:2. Во Владикавказе у Романа сдали нервы. В споре с арбитром он дал волю эмоциям без особой на то надобности. В результате — красная карточка и дисквалификация на пять игр. Анатолий Давыдов доверил ворота Малафееву. Двадцатилетний вратарь довольно успешно заменит старшего коллегу, даже пенальти в Новороссийске отразил. Однако матч со «Спартаком» Вячеслав провел неважно и пропустил четыре мяча. Но «Спартак» тем летом был так силён, что не факт, что присутствие в воротах Березовского помогло бы «Зениту» избежать разгрома. Но во время вынужденной паузы в выступлениях выяснилось, что Березовский – не относится к числу незаменимых, очень скоро Роману придется испытать на себе соперничество с Вячеславом Малафеевым. Молодой воспитанник «Смены» уже стоял на пороге основы. Сезон Березовский доиграл без особых срывов, но былой уверенности в его игре уже не было.

Уже на предсезонке 2000 года Анатолий Давыдов наигрывал четырёх вратарей – причем Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Бородин и Александр Макаров играли примерно поровну. Таким образом, тренер дал понять, что позиции Романа, как первого номера, уже не железобетонные, как в трёх предыдущих сезонах. Неприхотливый и невосприимчивый до этого Роман вдруг потерял психологическую устойчивость. А тут еще Давыдова сняли, и «Зенит» возглавил снова Юрий Морозов, который невзлюбил Березовского. Юрий Андреевич и в молодости был довольно мнителен, — вспомните историю с Олейником, а с возрастом уж тем более. Да и еще вспомните подозрения Павла Садырина и Сергея Дмитриева, довольно близких к Морозову людей. А тут еще матч с ЦСКА , в котором «Зенит» выигрывал вплоть до 67-й минуты, а потом пропустил четыре, не самых обязательных мяча. В следующей встрече играл Бородин, что было вполне объяснимо. У Романа умер отец, он улетал на похороны в Ереван. Однако Березовский не появлялся в воротах «Зенита» и дальше, вплоть до середины августа.

Опала Березовского совпала с его продажей. Контракт футболиста заканчивался, заключать новый питерцы не спешили, напротив, торопились продать вратаря, чтобы тот не оказался свободным агентом. Романом очень активно интересовался «Сент-Этьен». Клубы договорились в цене, но было одно препятствие. В составе самого титулованного клуба Франции было слишком много легионеров, не имеющих гражданства стран ЕС , попадающих под лимит. Отдавать лимитную квоту вратарю – большая роскошь. Вот и предложили Березовскому обзавестись еще и третьим гражданством. Вратарю обещали сделать в короткий срок греческий паспорт. Но Березовский понял, что это авантюра и отказался. «Сент-Этьен» переключился на Максима Левицкого из «Черноморца», который оказался не столь осторожен, в результате угодил во французскую тюрьму, к счастью, ненадолго.

Почти все лето ворота «Зенита» защищали Бородин и Малафеев. Юрий Морозов вернул Романа в состав лишь в середине августа, в матче с ЦСКА . И «Зенит» проиграл 0:1. Удар Сергея Семака принадлежал к числу неберущихся, но Березовский снова потерял место в основном составе. И наконец игра с «Локомотивом» на «Петровском». Перед самым перерывом Роман, выбивая мяч от своих ворот, подарил его Зазе Джанашия, который не преминул воспользоваться подарком и открыл счет. Питерская публика впервые освистала Березовского, требуя заменить его на Бородина. Этот матч стал для Романа последним в составе «Зенита». Продавать вратаря уже было некогда, его просто отстранили от тренировок. Обошлись лучше, чем с Олейником, но всё же, согласитесь, не слишком хорошо. Учитывая заслуги Романа перед «Зенитом».

Березовский дождался завершения контракта, получил вольную и перебрался в Москву. Пребывание в «Торпедо» оказалось недолгим, зато в «Динамо» и «Химках» он провел немало сезонов. Потом вернулся в «Динамо», где играл до сорока с лишним лет. И при этом оставался голкипером сборной Армении. Кубок России, завоеванный в «Зените», остался единственным крупным трофеем вратаря, не растерявшего с годами свои лучшие качества.

Роман Анатольевич стал тренером. Сначала по работе с вратарями, — в московском «Динамо», потом в бывшем питерском — «Сочи». Когда осенью прошлого года был отправлен в отставку тренер сочинцев Александр Точилин, Березовский на протяжении нескольких матчей исполнял обязанности главного. В новый тренерский штаб он уже не вошёл. Сейчас Роман Березовский трудится в ереванском «Пюнике».