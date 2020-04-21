Замыкая круг

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вчера, 16:23

«Соккер.ру» продолжает цикл рассказов о противостоянии «Баварии» и «Боруссии» в семидесятые годы. На очереди сезон 1979/80.

В предыдущей серии вы узнали о революции, произошедшей в «Баварии», о внезапном отъезде Герда Мюллера в Америку, о победе «Боруссии» в Кубке УЕФА и провале в чемпионате. Кончилось всё уходом Берти Фогтса и увольнением Удо Латтека. Команду возглавил 34-летний Юпп Хайнкес.

Конец старой «Боруссии» и рождение новой «Баварии»

Уходом Фогтса потери «Боруссии» не ограничились. Отправился доигрывать в «Фирзен» Хорст Кёппель. Вольфгангу Клеффу надоело делить ворота с тёзкой Кнайбом, и он перешёл в «Герту». Но самой главной утратой стал уход Аллана Симонсена в «Барселону». В списке приобретений первым стоял Харальд Никкель из брауншвейгского «Айнтрахта». Нападающий, кандидат в сборную Западной Германии, один из лучших бомбардиров предыдущего первенства. При этом большая часть карьеры 26-летнего на тот момент Никкеля прошла в Бельгии, где он играл за разные клубы. Последним был «Стандард». Также добавились четыре молодых игрока, полузащитники — Юрген Флеер и Армин Фех (тот самый тренер), нападающий Ульрих Виландт и самый молодой из этого квартета 18-летний полузащитник по имени Лотар. Наша пресса долго не могла определиться с транскрипцией его фамилии — и Маттхаус, и Маттхейс, и иные версии. К варианту Маттеус у нас пришли после чемпионата мира 1982 года.

Итак, кем же располагал молодой тренер Хайнкес? Вольфганг Кнайб уже мог не опасаться конкуренции с Клеффом. На «банке» — Ульрих Зюде. Справа в обороне — Франк Шеффер, слева — Норберт Рингельс. Свободный центральный защитник — Вильфред Ханнес, а в роли стоппера — Винни Шефер. На лавочке — Хорст Войлерс, Гельмут Дудек и Ганс-Гюнтер Брунс. В средней линии — Карстен Нильсен, Лотар Маттеус, Кристиан Кулик и Эвальд Линен. Запас — Юрген Флеер, Ганс Клинкхаммер, Ральф Бёдекер, Дитмар Даннер и Армин Фех. Калле Дель’Хайе дождался своей очереди и стал одним из двух основных нападающих. Второй — Харальд Никкель. А также Рудольф Горес, Стеен Тихосен, Ульрих Виландт и Гельмут Лаусен.

Теперь о «Баварии», футболисты которой отстояли тренера Паля Чернаи. Летом угодил в автокатастрофу Зепп Майер. К счастью, голкипер остался жив. Но многочисленные травмы выбили его из строя, как казалось, на несколько месяцев. Но, как выяснилось, навсегда. «Кот из Анцинга» больше не вернулся в ворота. Сказать, что это была потеря для мюнхенцев, — ничего не сказать. С момента появления «Баварии» в Бундеслиге её ворота защищал Майер. Остальные вратари не сыграли и десятка встреч все вместе. Все успехи «Баварии» были связаны с Зеппом. Он мог пропустить шесть, семь мячей, но сколько же он выручал. Трижды признавался игроком года в Западной Германии (и это при наличии стольких блестящих полевых игроков), лучший немецкий вратарь ХХ века. Зепп собирался играть до 45 лет. Но вот так всё обернулось.

«Бавария» осталась с 21-летним Вальтером Юнгхансом. Очень способный юноша, которого видели преемником Зеппа. Но не так быстро. Поэтому из «Нюрнберга» генеральный менеджер Ули Хёнесс привёз опытного Манфреда Мюллера.

Ушли Ганс-Йозеф Капельманн, Вольфганг Рауш и Мартин Йол. Уже после начала чемпионата понял, что пора заканчивать Ганс-Георг Шварценбек. Ули Хёнесс пригласил в «Баварию» младшего брата, к тому времени основного игрока «Штутгарта». Дитёр Хёнесс был на два года моложе знаменитого Ули, играл на той же позиции — оттянутого форварда. В предыдущем первенстве он отличился шестнадцать раз. 29-летний защитник Ганс Вайнер перешёл из «Герты». Оборону усилил норвежец Эйнар Ян Ас. В средней линии появились два Вольфганга, и оба пришли из разных «Айнтрахтов». Краус — из Франкфурта, Дреммлер — из Брауншвейга.

Паль Чернаи определился с основным вратарём до старта чемпионата — выбор был сделан в пользу молодого Вальтера Юнгханса. Манфред Мюллер оказался в резерве. Правый защитник — Ганс Вайнер, левый — Удо Хорсманн. Клауса Агуенталера и Карла Нидермайера Чернаи поменял местами. Клаус занял место либеро, а Карл — стоппера. В резерве — Эйнар Ас и Петер Грубер. Опорный полузащитник — Бернд Дюрнбергер, справа — Вольфганг Дреммлер, слева — Пауль Брайтнер. Запасные — Вольганг Краус и Бранко Облак. Про то, что Дитер Хёнесс играл на позиции брата, вы уже знаете. Впереди — Карл-Хайнц Румменигге и Норберт Янссон. И в запасе — Вильгельм Райзингер.

Высокая ставка Чернаи

Баварцы начали чемпионат победой над впервые появившимся в Бундеслиге леверкузенским «Байером» 3:1. Две ничьих — с «Шальке» и «Гамбургом». В четвёртом туре мюнхенцы приехали в Мёнхенгладбах. Конечно, «Боруссия» горела от нетерпения рассчитаться за 1:7. Частично это удалось — команда Хайнкеса выиграла 2:1. Между прочим, первая тренерская победа Юппа. В трёх предыдущих турах «жеребцы» сделали две ничьих и крупно проиграли чемпиону — «Гамбургу» 0:3. В клубе уже засомневались, а не поторопились ли они с приглашением Юппа. Но победа над «Баварией» списала стартовые издержки.

Но потом «Боруссию» всё рано лихорадило — 1:3 от «Герты», потом показательная порка «Дуйсбурга». В Кубке УЕФА обыгран норвежский «Викинг» 3:0, и этот выигрыш стал пропуском в 1/16. В Норвегии была зафиксирована ничья 1:1.

«Бавария», опустившаяся после поражения на «Бёкельсберге» на восьмую строчку, стала подниматься выше. Победа в Бохуме, ничья с «Гертой». В кои-то веки в Дуйсбурге выиграли. После выигрыша у «Кайзерслаутерна» мюнхенцы уже третьи. Параллельно «Бавария» прошла в 1/32 финала Кубка УЕФА чехословацкий «Богемианс» 2:0 в Праге и 2:2 дома. В октябре наметился некоторый спад — вели во Франкфурте 2:0, уступили 2:3. Потом 1:2 дома с «Кёльном». Бернд Шустер забил победный мяч за минуту до финального свистка. Неужели снова повторится осенний провал, присущий командам Деттмара Крамера и Дьюлы Лоранта? Нет. В оставшихся семи матчах первого круга было потеряно лишь одно очко — перед самым перерывом, в Брауншвейге. «Бавария» к тому времени догнала и перегнала «Гамбург», что позволило встретить новый год на первом месте. Такого с баварцами давно не случалось. В Кубке УЕФА тоже всё шло хорошо. Датский «Орхус» прошли легко — 2:1 в гостях и 3:1 в Мюнхене. С финалистом Кубка УЕФА «Црвеной Звездой» возникли некоторые затруднения. В родных стенах «Бавария» выиграла за счёт голов Румменигге и Крауса. В Белграде пришлось понервничать. К 50-й минуте югославы вели 3:0. Но «Звезду» сгубило желание забить четвёртый мяч. Хёнесс-младший забил один мяч, потом второй, сделал пиррову победу. В европейскую весну вышли мюнхенцы.

«Боруссия» же обитала то на шестом, то седьмом, то на восьмом месте. В какой-то момент показалось, что команда поймала ветер в свои паруса. Но последовал визит в Штутгарт, откуда «жеребцы» вернулись битыми 0:4. Первый круг команда закончила восьмой. В 17 матчах «Боруссия» семь раз сыграла вничью.

Зато в Кубке УЕФА команда Хайнкеса прошла миланский «Интер». Обе встречи завершились вничью 1:1, поэтому в Милане понадобилось дополнительное время, в начале которого Алессандро Альтобелли вывел хозяев вперёд. Но Рингельс и Никкель всё перевернули на 180 градусов. В одной восьмой «Боруссия» выиграла дома у румынской «Университати» 2:0. В гостях проиграла 0:1, но этот счёт устроил западногерманский клуб.

Вам, возможно, интересно, как чувствовал себя уволенный из Мёнхенгладбаха Удо Латтек. Он недолго оставался без дела. Летом Удо принял дортмундскую «Боруссию», которая пришла к экватору четвёртой. Всего два очка отставания от «Баварии».

Новый год начался для «Баварии» и гладбахской «Боруссии» с вылета из Кубка Германии. Первые вообще проиграли чёрт знает кому — «Байреуту», вторые уступили «Карлсруэ». Но в планах обоих клубов Кубок страны не значился. И чемпионат возобновили неудачно. С проигрышей. После 20-го тура баварцы откатились на третье место, а гладбахцы застряли на восьмом.

Но Паль Чернаи со своим почти тёзкой Паулем Брайтнером сумели мобилизовать футболистов. Проиграв в 20-м туре чемпиону 1:3, баварцы не знали поражений на протяжении десяти туров. Всего две ничьих. А начался этот спурт с победы над «Боруссией» 3:1. 23-й тур, совпавший с началом весны, «Бавария» встретила лидером. Потом «Гамбург» воспользовался редким ничейным результатом мюнхенцев, настиг их и вышел даже вперёд за счёт лучшей разницы мячей. Так они и шли под руку до середины апреля, пока «Боруссия» Удо Латтека не притормозила чемпиона. «Боруссия» Юппа Хайнкеса болталась в серединке с отрицательной разницей мячей. Баварцы в кои-то веки вели борьбу за чемпионство, а их главным конкурентам в том чемпионате ничего не светило.

Открытый чемпионат Германии

Но оставался Кубок УЕФА , в которому участвовало сразу пять западногерманских клубов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» попала в их число, как победитель предыдущего розыгрыша. Все пять прошли в четвертьфинал. Двое обречены были сойтись уже в одной четвёртой. Жребий пал на «Баварию» и «Кайзерслаутерн». Проиграв первый матч на «Бетценбергштадион» 0:1, баварцы взяли убедительны реванш на «Олимпийском» 4:1.

«Боруссия» же довольно легко прошла «Сент-Этьен», в составе соперника играл сам Мишель Платини. Но всё решилось уже в первом тайме гостевого матча — два гола Нильсена, по голу от Никкеля и Линена. Платини без гола не ушёл, реализовал пенальти после перерыва. Но велика разница между 0:4 и 1:4? Ответная встреча превратилась в формальность. Её тоже выиграла «Боруссия».

В полуфинал вышло сразу четыре западногерманских клуба — «Бавария», «Боруссия», франкфуртский «Айнтрахт» и «Штутгарт». Такая мини-Бундеслига. Жребий свёл «Баварию» с «Айнтрахтом», а «Боруссию» со «Штутгартом».

Первая игра с «орлами» в Мюнхене принесла баварцам победу с хорошим счётом 2:0. Хёнесс забил первый мяч, а Брайтнер с пенальти закрепил победу. Ничто не предвещало катастрофы во Франкфурте. Но защитник «орлов» Бруно Пеццай забил один мяч, потом второй, после чего понадобилось дополнительное время. На исходе дополнительного времени Харальд Каргер забил третий мяч. Краус вскоре огорчил недавних одноклубников. Но потом Каргер отличился ещё раз, а Вернер Лорант с пенальти подвёл черту — 5:1. На этом европейская кампания «Баварии» была закончена.

Лучший бомбардир «Боруссии» Никкель забил в Штутгарте, но его команда не только не удержала победный счёт, но и пропустила два мяча в конце. Но в ответной игре юный Маттеус забил очень важный мяч. Закрепил победу Винфред Шефер. Второй год подряд «Боруссия» вышла в финал Кубка УЕФА .

Первый финал, проходивший наконец-то в Мёнхенгладбахе, оказался тяжёлым. «Орлы» вели 1:0, 2:1. Но выстрелил дуплетом Кулик, снова отличился Маттеус. «Боруссия» выиграла 3:2, но два пропущенных дома мяча тяжкими оковами висели на шее «жеребцов». Они и сыграли решающую роль. На табло «Вальдштадиона» долго светились унылые нули, пока за девять минут до конца в ворота гостей не был назначен 11-метровый. Свеженький Фред Шауб переиграл Кнайба. Этот гол принёс «Айнтрахту» первый и единственный европейский трофей. Будет ещё Кубок Интертото, но это, согласитесь, несерьёзно. «Боруссия» осталась ни с чем.

Шесть лет ожидания

Вернёмся к «Баварии», которая очень не вовремя прервала свою беспроигрышную серию в Дортмунде. Юный вратарь «Боруссии» Айке Иммель вытворял какие-то чудеса, а Мирослав Вотава забил единственный мяч и сделал подарок «Гамбургу». За три тура до финиша «красноштанники» обошли баварцев и по набранным очкам, и по разнице мячей. У «Баварии» оставался отложенный матч со соседями из «Мюнхен 1860». Который они выиграли 6:1, заодно поправив разницу мячей. Но всё равно «Гамбург» стоял выше. И остался выше после 32-го тура, когда у двух претендентов разница мячей стала по +48. В ход пошли личные встречи, а тут было преимущество на стороне чемпиона — 1:1 и 3:1.

Помощь пришла от кого не ждали. «Гамбург» оступился в Леверкузене 1:2. Целый тайм был у команды Бранко Зебеца чтобы спастись, даже больше. Но победу праздновал новичок Бундеслиги. «Бавария» выиграла в Штутгарте 3:1 и снова вышла вперёд.

В заключительном туре «Гамбург» забил четыре безответных мяча в ворота «Шальке». Мог забить хоть десять, уже ничего нельзя было изменить. «Бавария» победила в Мюнхене брауншвейгский «Айнтрахт» 2:1. Скромно. Но этого оказалось достаточно для того, чтоб стать чемпионами после шестилетней паузы. «Боруссия» финишировала седьмой, вслед за одноклубниками. Латтеку было важно опередить свой бывший клуб.

Вот так незаметно Паль Чернаи создал в Мюнхене новую «Баварию». Статусу звёзд соответствовали двое — Пауль Брайтнер и Карл-Хайнц Румменигге. Но сама команда всё больше напоминала мощную машину. Более того, мюнхенский клуб стал примерять на себя роль гегемона западногерманского футбола. Которым она со временем и стала.

Дебют Юппа Хайнкеса нельзя было назвать неудачным. Финал еврокубка дорогого стоит. Правда, предшественника сняли после выигрыша этого самого Кубка. Но не забудем, что «Боруссия» растеряла почти всех героев семидесятых. Зато загорелась новая звёздочка. 19-летний Лотар Маттеус был приглашён Юппом Дервалем в Манншафт, вошёл в заявку на чемпионат Европы и выиграл там золотую медаль.

Эпилог

Подведём небольшой итог десятилетия. «Бавария» — четыре чемпионства (1971/72, 1972/73, 1973/74 и 1979/80), один Кубок Германии (1970/71), три Кубка чемпионов (1974, 1975, 1976), Межконтинентальный кубок (1976). «Боруссия» — пять чемпионств (1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77), один Кубок Германии (1972/73) и два Кубка УЕФА (1975, 1979).

Берти Фогтс, увы, оказался прав, назвав выигрыш Кубка УЕФА в семьдесят девятом последним успехом. С той поры прошло больше сорока лет, а коллекция трофеев пополнилась лишь однажды — в 1995 году «жеребцы» взяли Кубок уже объединённой Германии. Были вылеты из первой Бундеслиги. Да и сама «Боруссия» отошла на вторые роли, оказалась в тени дортмундской тёзки. Игроки тоже уходили в «Баварию» и не только. Вспомним Лотара Маттеуса, Штефана Эффенберга, Хайко Херрлиха, Марко Ройса. Да и Юпп Хайнкес добился успехов как тренер не в родном клубе. На старости лет стал легендой «Баварии».