Хроники баскского периода

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вчера, 10:27

«Соккер.ру» возобновляет серию рассказов об испанском футболе начала восьмидесятых. На очереди сезон 1981/82.

В 1981 году чемпионом Испании впервые стал «Реал Сосьедад», которым командовал местный тренер-самородок Альберто Ормаэчеа. Любопытно, что в сезоне 1980/81 «чури-урдин» (прозвище команды из Сан-Себастьяна) сыграли слабее, чем в предыдущем. Дабы не повторяться, просто дам ссылку на предыдущую серию — 1980/81. Но первое в истории клуба чемпионство вызвало разговоры, что «царь ненастоящий».

Дело в том, что в 1981 году в Ла Лиге уверенно лидировала «Барселона». Но в марте был похищен лидер «Барсы» Кини. Злоумышленники потребовали от «сине-гранатовых» прекратить борьбу за чемпионство, в противном случае заложнику грозила смерть. Менее чем через месяц Кини был освобождён. Но «Барселона» проиграла несколько встреч и выбыла из чемпионской гонки.

Каникулы чемпиона

Теперь «чури-урдин», что в переводе с «эускари» означает «бело-голубые», должны были доказывать правомерность своего чемпионства. Тем более что желающих развенчать внезапного чемпиона было как минимум двое — «Барселона» и «Реал». Которыми командовали два очень авторитетных тренера — немец Удо Латтек и югослав Вуядин Бошков. Успех соседей вызывал зависть у другой команды из Эускади — «Атлетика», который в межсезонье возглавил самый молодой тренер Ла Лиги 31-летний Хавьер Клементе. Не собирались оставаться в стороне «Атлетико» и «Валенсия». Сезон обещал быть горячим ещё и из-за чемпионата мира, который должен был пройти в Испании летом восемьдесят второго.

Что же случилось с чемпионом за время летних каникул? Зачехлили бутсы нападающий Хуан Мария Амиано и полузащитник Гастелу (Хосе Агустин Арансабаль). Уехал в мексиканскую «Пуэблу» нападающий Сантьяго Идигорас. Третий вратарь Мануэль Сервантес подписал контакт с «Мурсией». Дублёром Луиса Арконады стал воспитанник клуба Висенте Биуррун. Бразильский баск. Поэтому мог играть за «Сосьедад», который в восьмидесятые годы комплектовался только за счёт коренного народа. Как и «Атлетик». Также ряды пополнили свои воспитанники из фарм-клуба «Сан-Себастьян» — защитник Томас Орбегосо, полузащитники Хосе Субильяга и Хосе Эйсменди.

Место Луиса Арконады в воротах сомнению не подвергалось. «Осьминог» был первым номером сборной Испании. Дублёры — Педро Очаторена и Висенте Биуррун не сыграли ни секунды. Справа — Хенаро Селайета, левым флангом обороны заведовал Хулио Олайасола. Пара центральных защитников — капитан Иньяксио Картабаррия и Хуан Андони Лараньяга. Резервисты — Элисео Мурильо, Томас Орбегосо, Альберто Горрис, Агустин Гайате. В средней линии всё по-старому — Перико Алонсо и Диего Альварес в центре, Хесус Мари Самора — справа, а Роберто Лопес Уфарте — слева. Резервисты — Хосе Мария Бакеро, Сальвадор Ириарте, Хосе Субильяга, Хосе Эйсменди, Хосе Диего Альварес. И всего два форварда — Роберто Сатрустеги и Педро Уральде. При необходимости вперёд выдвигались Самора и Лопес Уфарте. Тренировал «чури-урдин» по-прежнему Альберто Ормаэчеа.

Кто дрогнет первым?

«Реал Сосьедад» должен был дебютировать в Кубке чемпионов. Но европейская кампания оказалась скоротечной. Проиграли в Софии местному « ЦСКА Септемврийско Знаме» 0:1, не смогли выиграть на «Аточе» и отмучились. Первый блин вышел комом. Но неприятность эту затмила победа в стартовом туре над мадридским «Реалом». Первая же атака одноклубников оказалась результативной — отличился Ито. Но три остальных мяча побывали в воротах мадридцев - постарались Лопес Уфарте, Алонсо и Самора. Потом Алонсо обеспечил выигрыш в Севилье у «Бетиса». И в третьем туре чемпион выиграл — отгрузил до перерыва три мяча в ворота «Кадиса», после чего успокоился. Три матча, шесть очков. Но после нулевой ничьей «Сосьедада» на Канарах лидеров стало трое — компанию составили «Осасуна» и «Сарагоса». «Барселона» с «Реалом» держались рядышком. «Атлетик» провалил старт — три проигрыша в четырёх турах, плёлся третьим от конца.

Обыграны «Спортинг» в Сан-Себастьяне 3:0 и «Кастельон» в гостях 3:1. А в седьмом туре на «Аточу» заглянула «Барселона». К тому времени «бело-голубые» в одиночку занимали первую строчку, а «сине-гранатовые» отставали от них на одно очко. Исход встречи мог многое изменить в турнирной борьбе. Но забив уже на третьей минуте (гол на счету Диего), баски не смогли развить успех. Гости выровняли игру, Кини восстановил равновесие. На том и порешили — 1:1. Каждый остался при своём.

«Барса» дома выиграла у «Атлетико», «Сосьедад» удачно посетил Сантандер. Чемпион оступился в Вальядолиде, но и «Барса» с тем же счётом 1:2 проиграла «Севилье». Баски разделили с «Севильей» очки 2:2, но и каталонцы с тем же счётом завершили встречу в Сарагосе. Кто же дрогнет первым?

Через два тура «чури-урдин» притормозили в Сарагосе — 2:3. Команда Латтека разгромила соседей в барселонском дерби 4:0, после чего лидеры поменялись местами. «Реал» и «Сарагоса» шли по горячему следу. Гонка продолжалась. Только теперь её возглавляла «Барселона». Она и выиграла первый круг, набрав 25 очков. По 24 оказалось у двух «Реалов». Наступил новый 1982 год. А вскоре и второй круг начался. «Реал Сосьедад» выстоял на «Сантьяго Бернабеу» — Уральде сравнял счёт за четыре минуты до конца. «Барселона» же проиграла в Кадисе, лидеров стало трое.

Торможение «Барсы»

Равновесие продержалось две недели, после чего вперёд вырвались мадридцы. «Сосьедад» тоже проиграл «Кадису», оказался на третьем месте. В феврале два лидера поменялись местами, а команда из Эускади по-прежнему шла третьей. На той же третьей позиции подопечные Ормаэчеа остались после поездки в Барселону. Хосе Рамон Алешанко и Аллан Симонсен забили по мячу в ворота Арконады, гостям было нечем возразить. Отставание увеличилось до трёх очков. С одной стороны мало, ведь оставалось ещё десять туров. Но барселонцы были настроены очень решительно. Ведь последний раз они становились чемпионами ещё при Ринусе Михелсе, восемь лет назад. Да и «Реал» тоже хотел вернуть себе утраченный титул.

В 25-м туре два «Реала» отставали уже на четыре очка. В 26-м туре «Атлетик» выстоял на «Сантьяго Бернабеу», чем помог соседям выйти на чистое второе место. «Барселона» выигрывала в Аликанте у «Эркулеса» 2:0 благодаря дублю Кини, но довольно легко пропустила два мяча и упустила победу. Но и «Сосьедад» проиграл «Атлетико» на «Висенте Кальдерон». Отрыв вырос да пяти очков, а до финиша оставалось семь туров. Шансы догнать каталонцев таяли. Очные встречи были сыграны, а баскам оставалось рассчитывать, что «сине-гранатовые» ослабят хватку. То есть на чудо.

Но и «Барса» не железная. Проиграла в Валенсии 0:3. А «Реал Сосьедад» ответил любезностью, уступив в гостях «Эркулесу». «Реал» воспользовался ситуацией, обыграл «Кадис» и совершил обгон. Оставалось сыграть по пять матчей. В Барселоне стали мечтать о коронации. Даже о двойном успехе. «Сине-гранатовые» дошли до полуфинала Кубка кубков и не собирались останавливаться. Но тут с командой Удо Латтека произошло что-то странное. Сначала она проиграла «Эспаньолу» в домашнем дерби 1:3. «Реал Сосьедад» выиграл у «Сарагосы» 3:0 и сократил отставание до трёх очков. Всё равно много — за четыре тура. Тем более что мало кто сомневался в победе «Барселоны» над «Осасуной». Даже в Памплоне. Но игра складывалась очень тяжело. «Барса» проигрывала 0:2, отыграла оба гола, но в самом конце пропустила третий. «Сосьедад» же вопреки всем прогнозам вырвал победу в Валенсии. Свой второй мяч, он же победный, Уральде забил за полторы минуты до финального свистка. Оставалось одно очко. Командам нужно было сыграть по три встречи.

«Атлетик» меньше всего хотел помочь землякам в споре за чемпионский титул. «Львы» бились на «Камп Ноу» за себя. Но потрудились на славу. «Барселона» сумела отыграться, однако ничья 2:2 привела к тому, что лидеров стало двое. «Сосьедад» выиграл на «Аточе» у «Эспаньола» 2:1. По 44 очка. Но разница мячей +37 против +24 голосовала за «Барселону».

Однако в предпоследнем туре «Барса» играла на «Сантяьго Бернабеу». «Реал» тоже меньше всего думал о благе соперников, он просто хотел рассчитаться за проигрыш в первом Эль Класико. И выиграл с тем же счётом, что и уступил в первом круге — 3:1. «Чури-урдин» довольствовались ничьей в Памплоне, однако это добытое очко позволило им вырваться вперёд.

Оставался последний тур. «Барселона» принимала «Бетис», а «Реал Сосьедад» заканчивал чемпионат дома «Эускаль дербия», — встречей с «Атлетиком». Кини к 13-й минуте забил два мяча в ворота «зелёных». В Сан-Себастьяне шла тяжёлая, вязкая борьба. Пока без забитых мячей. Такое положение дел устраивало каталонцев.

В самом начале второго тайма «Бетис» отыграл один гол. Затем на «Аточе» Самора распечатал ворота «львов», которые защищал 20-летний Андони Субисаррета. Потом Лопес Уфарте во второй раз заставил гостей начать с центра поля. Наверное, до «Барселоны» дошла информация о событиях в Сан-Себастьяне, поэтому она позволила «Бетису» отыграться. «Атлетик» тоже провёл гол престижа, который не мог отменить главного. «Реал Сосьедад» подтвердил свои чемпионские полномочия. «Барселона» довольствовалась выигрышем Кубка кубков. Занявший третье место «Реал» взял Кубок короля.

Два чемпионата подряд первым на финиш пришёл баскский клуб. И это перед чемпионатом мира. Этот успех «Сосьедада» стал сильным раздражителем для «Барселоны», которая купила Диего Марадону.