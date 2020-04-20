Прощание с матёрыми

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вчера, 17:30

Продолжаем эпопею о противостоянии клубов из Мюнхена и Мёнхенгладбаха. На очереди сезон 1978-79.

В предыдущей серии вы могли прочитать об изменениях в «Баварии». Спешно собрался в Америку Франц Беккенбауэр. После ряда неудач лишился своего поста тренер Деттмар Крамер, которого в срочном порядке заменил наставник франкфуртского «Айнтрахта» Дьюла Лорант. Немножко помогло, но баварцы сезон провалили.

Кровопотеря

«Боруссия» была близка к тому, чтоб в четвёртый раз подряд выиграть чемпионский титул. Но её опередил лишь за счёт меньшего числа пропущенных мячей «Кёльн», с которым работал Хённес Вайсвайлер. Тот, что сделал команду из маленького Мёнхенгладбаха великим клубом.

Летом семьдесят восьмого «Боруссия» понесла несколько утрат. Во-первых, закончил карьеру Юпп Хайнкес. Чемпион мира и Европы, человек, выигравший с «жеребцами» четыре титула из пяти, Кубок УЕФА и наколотивший уйму голов — а именно 290. Тридцать три года. Мог бы ещё пару лет забивать. Но Юпп ушёл учиться на тренерские курсы. Он стал столь же успешным тренером. Во-вторых, согласился перейти в «Валенсию» другой чемпион мира Райнер Бонхоф. В-третьих, примеру Хайнкеса последовал ещё один чемпион мира и Европы Герберт Виммер. В-четвёртых, отправился доигрывать в какой-то «Эркеншвик» Ганс-Юрген Витткамп. Уход Герберта Хайденрайха в «Нюрнберг» выглядел какой-то мелочью. А ещё сломал ногу и лечился почти весь год Берти Фогтс.

А кто взамен. Защитник леверкузенского «Байера» Гельмут Дудек, датский нападающий Стеен Тихосен и собственный воспитанник, полузащитник Ральф Бёдекер. Три двадцатилетних парня. Нсложно догадаться, что сильнее «Боруссия» не стала. В воротах молодой и длинный Вольфганг Кнайб вытеснил стареющего и относительно невысокого тёзку Вольфганга Клеффа. Ещё имелся Ульрих Зюде. Ганс-Гюнтер Брунс замещал на правой бровке Фогтса. За левым флангом присматривал Норберт Рингельс, либо его подменял Ганс Клинкхаммер. Не было стабильности в центре обороны. Тренер Удо Латтек использовал разные сочетания — Вильфред Ханнес, Франк Шеффер, Хорст Войлерс. Иногда выходил Гельмут Дудек. В средней линии чаще всего выходили Кристиан Кулик, Винни Шефер, Карстен Нильсен и Эвальд Линен. Ветераны Хорст Кёппель и Дитмар Даннер, а также молодой Ральф Бёдекер выходили на замены. В атаке напарником Аллана Симонсена чаще всего был Рудольф Горес. Реже Калле Дель’Хайе, Стеен Тихосен, Гельмут Лаусен и Клаус Амрат. Остатки роскоши былой, наверняка подумали читатели, следившие за этим сериалом.

Теперь «Бавария», где в роли старшего тренера обживался Дьюла Лорант. Президент Вильгельм Нойдеккер решил вернуть в команду Пауля Брайтнера. Пауль отыграл три года в «Реале», два из них с Гюнтером Нетцером, потом вернулся на родину и обосновался в «Айнтрахте». Был первым парнем в Брауншвейге. Но по первому зову вернулся в Мюнхен. Нойдеккер ещё не знал, какой геморрой он себе нажил. Пауль, революционер, даже бунтарь по натуре, сразу стал лидером команды. Старые друзья приняли бородатого марксиста с распростёртыми объятиями, молодые смотрели чемпиону мира в рот. Но отношения с Лорантом у Брайтнера не заладились.

Тренер не ожидал, что элементарное упражнение на тренировке вызовет трещину. Лорант, сам сильный в прошлом футболист, предложил Брайтнеру показать товарищам, как бить с лёта. Дьюла делал довольно сложные, но вполне приемлемые в таких случаях подачи. Однако Пауль несколько раз не попал по мячу, а ещё запустил пару мячей на деревню дедушке. Брайтнер чувствовал себя как оплёванный (можно применить и более резкое определение) и затаил обиду.

Вернёмся к переменам в «Баварии». Закончил славную карьеру Франц Рот. Недосчитались баварцы Райнера Кюнкеля, Зеппа Вайсса, Эрхана Ёнала и Эдуарда Киршнера. Помимо Брайтнера пришёл голландский полузащитник Мартин Йол, впоследствии ставший известным тренером.

Что получилось. В воротах Зепп Майер, на лавочке Вальтер Юнгханс. На правом фланге Ганс-Юрген Капельманн, на противоположном крае Удо Хорсманн. Последний центральный защитник Карл Нидермайер и сразу два стоппера — опытнейший Ганс-Георг Шварценбек и молодой Клаус Аугенталер. В запасе Вольфганг Рауш и Петер Грубер. В центре поля ключевой фигурой стал номинально левый хавбек Пауль Брайтнер, рядом Бернард Дюрнбергер и Бранко Облак. В запасе Мартин Йол и Карл-Хайнц Воланд. В нападении Герд Мюллер и Карл-Хайнц Румменигге, а также Норберт Янссон и Вильгельм Райзингер. А где же Ули Хёнесс? О нём чуть позже.

Сборная Западной Германии неудачно выступила на чемпионате мира, потеряв титул сильнейшей команды мира. Двумя годами раньше немцы сложили полномочия чемпиона Европы, уступив в финале чехословакам. Но там была серия пенальти, — лотерея. А в Аргентине команда ФРГ проиграла на втором групповом этапе соседям из Австрии, в итоге осталась без медалей. Помните сколько было представителей двух больших «Б» на чемпионате мира? А в Аргентину поехали три баварца — Майер, Шварценбек и Румменигге, и два футболиста «Боруссии» — Фогтс и Бонхофф.

Несложно догадаться, что сезоне 1978-79 примы Бундеслиги исполняли роли второго плана. О том, как сложилась чемпионская гонка вы уже читали в статье «Кнут без пряника», посвящённой победе «Гамбурга». Главным соперником «красноштанников» был «Штутгарт». Мы же поговорим о судьбах «Боруссии» и «Баварии».

У обескровленной «Боруссии» старт не заладился. «Жеребцы» заменили «Ливерпуль» в многократно переносимом Межконтинентальном кубке. Первая встреча с «Бокой Хуниорс» прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» в марте и завершилась вничью 2:2. Ответной встречи пришлось ждать до августа. «Боруссия» принимала сильнейший клуб Южной Америки в Карлсруэ и проиграла 0:3. Надо ли говорить, в каком настроении команда начала чемпионат.

В первом туре «жеребцы» проиграли в Гамбурге будущему чемпиону 0:3. Кстати, генеральным менеджером «Гамбурга» уже год трудился завершивший карьеру Гюнтер Нетцер. Затем уже на «Бёкельсберге» сыграли вничью 2:2 с одноклубниками из Дортмунда. Не прошло и четырёх месяцев после 12:0. У «Дуйсбурга» выиграли, причём в гостях. Но всё равно игра не шла. Сильным соперникам команда Латтека уступала. Обоим «Айнтрахтам», «Баварии» в Мюнхене. Неудивительно, что вице-чемпион сполз во второй десяток команд Бундеслиги.

Другое дело — Кубок УЕФА . Там «Боруссия» уверенно прошла «Штурм» 5:1 и 2:1, затем дожала «Бенфику» в дополнительное и ждала матчей 1/8 финала с польским «Шлёнском». Который тоже был пройден. За домашней ничьей 1:1 последовала победа 4:2 во Вроцлаве. Хет-трик на счету Аллана Симонсена. А вскоре и первый круг подошёл к концу. «Боруссия» — восьмая.

Мюнхенская революция

Теперь проследим за «Баварией». В трёх первых турах — два проигрыша — в Дортмунде и Гельзенкирхене. Но потом игра несколько наладилась. Пять побед в шести встречах, и баварцы подтянулись к группе лидеров. Огорчил вылет из Кубка — проиграли дома «Оснабрюку» 4:5.

Но в октябре началось что-то странное. Проигрыш в Штутгарте, три ничьих, поражение в Кайзерслаутерне. И это только надводная часть айсберга.

А подводная заключалась в том, что Лоранта сплавляли. Брайтнер не забыл, как тренер его выставил на посмешище. Кроме того, Дьюла практически не использовал Ули Хёнесса. Один из ключевых игроков лишь четыре раза вышел на замену. Более того Лорант приложил руку к тому, чтоб Ули отдали в аренду «Нюрнбергу». Травма колена, полученная Хёнессом в финале Кубка чемпионов-75 давала знать. Но Ули было всего 27 лет.

В 15-м туре Ули вышел в баварском дерби по ту сторону футбольного фронта. «Бавария» разгромила «Нюрнберг» 4:0. Но публика больше приветствовала того, кто ещё недавно выходил на поле в составе мюнхенской команды. Прошло несколько дней, и «Бавария» подверглась унизительному разгрому в Дюссельдорфе 1:7. К большой радости Брайтнера и компании, Лоранта уволили. Исполняющим обязанности старшего тренера стал другой венгр — Паль Чернаи.

На момент назначения Чернаи было 46 лет. Он работал с клубами региональных лиг и даже добился некоторых успехов с «Баденом». Попробовал тренировать «Антверпен», — ничего не вышло. В 1977-м Паль стал помощником Лоранта в «Айнтрахте», а потом перешёл вместе с ним в «Баварию». Верный Санчо Панса при Дон Кихоте. Но вслед за шефом не ушёл, а остался в клубе.

Дебют Чернаи не удался. «Бавария» проиграла дома «Гамбургу». Но очень вовремя наступил перерыв. Руководство клуба всё же решило пригласить Макса Меркеля. Сильный тренер, выигрывавший бундеслигу с «Мюнхеном» и «Нюрнбергом» («Соккер.ру» об этом писал), но не самый приятный в общении человек. Один раз тень Бешеного Макса уже нависала над «Баварией», но тогда вовремя нашли Крамера. Меркель устроился в «Шальке», там быстро со всеми разругался и уволился. Потом отдохнул и был готов осуществить свою мечту — возглавить «Баварию». Вот только игроки мюнхенской команды были в ужасе от подобной перспективы. Не для того сливали Лоранта, чтоб оказаться куклами в театре Карабаса-Барабаса.

«Бавария» тем временем потихоньку набирала очки под руководством Лоранта, а переговоры с Меркелем близились к концу. Уже была назначена презентация нового тренера. Но за несколько дней до неё в кабинет Нойдеккера явился Брайтнер: «Босс, вы можете презентовать кого угодно, но только без нас». «Это бунт?» - спросил президент. «Называйте как хотите, но игроки, делегировавшие меня к вам, не будут играть под руководством Меркеля».

Меркель узнал о настроениях, творящихся в его будущей команде. «Да пошли вы туда-то и туда-то», — заявил тренер, после чего расторг контракт. Больше он не хотел и слышать о «Баварии». А Паля Чернаи утвердили. Без всяких приставок и.о. Утверждал его уже новый президент Вилли Гоффманн. Ранее Вилли Шампанский, интересно, откуда такое прозвище, занимал пост казначея. В футболе он разбирался хуже, чем в финансах или игристых винах, поэтому нужен был человек, способный организовать работу в главном направлении. Так в клубе появился генеральный менеджер — 27-летний Ули Хёнесс, только что завершивший карьеру игрока.

Революция свершилась. Довольны были почти все, кроме одного футболиста. Но этим футболистом был Герд Мюллер. У бомбардира не сложились отношения с Чернаи. Герд поставил перед Ули Хёнессом вопрос ребром — «или он, или я». Вскоре Мюллер уже тренировался в американском «Форт-Лодердейл Страйкерс». Чемпионат Германии «Бавария» доигрывала без него. Финишировала четвёртой, отстав на три очка от «красных чертей».

Кубок УЕФА как утешение

Вы уже соскучились по «Боруссии»? «Жеребцы» откровенно слабо играли в чемпионате. Бывало, что они занимали пятнадцатое место, а вылетали в тот год 16-я, 17-я и 18-я команды. В итоге всё же пришли на финиш десятыми. Так низко команда из Мёнхенгладбаха давно не падала. В марте «Боруссия» была втоптана в газон «Бёкельсберга» гостями из Мюнхена — 1:7. Удо Латтек пережил одно и самых унизительных фиаско в тренерской карьере.

Но оставался Кубок УЕФА . В четвертьфинале «жеребцам» противостоял «Манчестер Сити». В гостях Эвальд Линен спас «Боруссию» на последних минутах, а в ответной игре Кулик, Брунс и Дель’Хайе забили три мяча, после чего Казимеж Дейна один гол отыграл. В полуфинале «жеребцам» попались не просто соотечественники, но и «собратья» по отряду непарнокопытных» — «зебры» из Дуйсбурга. В первой игре, проходившей на поле соперника, подопечные Латтека дважды сравнивали счёт — в итоге 2:2. В ответной игре «Боруссия» напомнила себя прежнюю, разгромив «Дуйсбург» 4:1. «Жеребцы» вышли в финал. Туда же пробилась белградская «Црвена Звезда».

Очень вовремя вернулся в строй Берти Фогтс. «Терьер» прекрасно отыграли в Белграде. Однако один раз не углядел за Милошем Шестичем, и тот поразил ворота Кнайба. Однако Иван Юришич нечаянно срезал мяч за линию собственных ворот, и в столице Югославии была зафиксирована ничья. В Дюссельдорфе, где гладбахцы принимали соперников по еврокубкам, всё решил весьма спорный пенальти, назначенный в ворота «Звезды». Аллан Симонсен был точен. «Боруссия» скрасила провальный сезон выигрышем Кубка УЕФА . Сразу после круга почёта объявил о завершении карьеры Фогтс. «Боюсь, что последняя победа „Боруссии“», — грустно произнёс Берти.

А когда отзвучали поздравления и фанфары, клуб расстался с Удо Латтеком. Два чемпионства, Кубок УЕФА , выход в финал Кубка чемпионов, и всё это за четыре года. Удо уволили, однако он не выглядел расстроенным. Видимо, сам хотел уйти, да всё медлил с прошением. Новым тренером был назначен Юпп Хайнкес, ещё год назад забивавший мячи в бело-зелёной футболке.

Что получилось у Юппа и как будет играть революционная «Бавария», узнаете в заключительной серии.