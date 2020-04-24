«Ислочь» — «Витебск»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:17

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на заключительный матч шестого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Ислочь» и «Витебск».

«Ислочь»

«Ислочь» довольно неплохо начала новый сезон чемпионата Беларуси, одержав три победы в пяти поединках.

В прошлом туре команда отлично проявила себя в домашнем противостоянии со «Славией», одержав победу со счетом 2:1. Так «Ислочь» прервала серию из двух поражений, которые случились в противостояниях с «Динамо» Брест и «Слуцком».

Набрав девять очков, хозяева предстоящего матча занимают пятую строчку в турнирной таблице.

«Витебск»

Клуб из одноименного города положил себе в актив десять баллов и делит первую позицию со «Слуцком» и «Торпедо-БелАЗ».

В прошлом туре Высшей Лиги «Витебск» взял третью победу в сезоне. Команда нанесла минимальное поражение на своем стадионе действующему чемпиону «Динамо» Брест, воспользовавшись численным преимуществом. Перед этим «Синие» разделили очки со «Слуцком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ислочь» — 2.140

Ничья – 3.130

Победит «Витебск» — 3.680

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 6 из 7 предыдущих очных встречах команд.

Последняя встреча команд на стадионе «Ислочь» закончилась уверенной победой хозяев (3:0).

«Ислочь» выиграла 3 из 4 предыдущих домашних поединка в Высшей Лиге.

Прогноз

Победа в предстоящем матче даст возможность «Ислочи» ворваться в группу лидеров и огорчить прямого конкурента.

«Витебск» не слишком комфортно себя чувствует в гостевых поединках, в которых команда регулярно пропускает. В этом матче предлагаем заиграть ставку П1, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 2.140.