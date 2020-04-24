Муравьёв: «„Спартак“ предлагал увести в тень часть суммы трансфера Попова»

Бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьёв поделился подробностями трансфера Ивелина Попова из краснодарского клуба в московский «Спартак» в 2015 году.
Знаете, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за € 4 млн, отдали в «Анжи» за € 2 млн — столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки. В некоторых жила надежда, что Попов уйдёт по схожей схеме, а я продал его в открытую, за € 6 млн. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».
Кого «Кубань» только ни продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба.
Напомним, что после «Кубани» Муравьев ушел на пост гендиректора в московское «Динамо», откуда был уволен в 2018 году.
Сегодня 13:22
ответ пользователю Lucho Gonzalez (раскрыть)
Значит Федун не святой, как считают хряки, а жулик?
Бабушки фердуна и гинера родились в соседних деревнях в Израиле.
Сегодня 13:22
ответ пользователю Lucho Gonzalez (раскрыть)
Значит Федун не святой, как считают хряки, а жулик?
Бабушки фердуна и гинера родились в соседних деревнях в Израиле.
А эту информацию вбросили на радость ненавистникам Спартака
А эту информацию вбросили на радость ненавистникам Спартака
За всех платили по прайсу, а не скрывали суммы как Зенит с Гараем.
З.Ы. Жаль, что в итоге почти никто из Кубани так и не заиграл в Спартаке. Мельгарехо приносил пользу, но сейчас снова сдулся и сник(
За всех платили по прайсу, а не скрывали суммы как Зенит с Гараем.
З.Ы. Жаль, что в итоге почти никто из Кубани так и не заиграл в Спартаке. Мельгарехо приносил пользу, но сейчас снова сдулся и сник(
Гениально.))
Гениально.))