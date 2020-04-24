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Муравьёв: «„Спартак“ предлагал увести в тень часть суммы трансфера Попова»

вчера, 12:01

Бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьёв поделился подробностями трансфера Ивелина Попова из краснодарского клуба в московский «Спартак» в 2015 году.

Знаете, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за € 4 млн, отдали в «Анжи» за € 2 млн — столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки. В некоторых жила надежда, что Попов уйдёт по схожей схеме, а я продал его в открытую, за € 6 млн. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

Кого «Кубань» только ни продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба.

Напомним, что после «Кубани» Муравьев ушел на пост гендиректора в московское «Динамо», откуда был уволен в 2018 году.

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Все комментарии
Борис Ивашкович
Борис Ивашкович
вчера в 17:47
Тот факт, что он, будучи гендиром, просто смотрел на уплывание денег, говорит о многом. Тут или всё рыло его в пуху, или это зиц-председатель.
112910415
112910415
вчера в 17:26
Чудак, "Спартак" ничего предлагать не может ... фамилия имеется у предлагавшего персонажа ! и её надо назвать, иначе - пустая болтовня
AgentART
AgentART
вчера в 14:29
Не красиво все это, а самое главное, только на этом и держится бестрофейный клуб.
Faustello
Faustello
вчера в 14:14
    CPS
    CPS
    вчера в 13:39
    Хорошо, что есть перспектива исчезновения аферных и нечистоплотных клубов с футбольной арены.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:27
      Comdiv
      Comdiv
      вчера в 13:24
      ANATOLY KANDAUROV
      Сегодня 13:22
      ответ пользователю Lucho Gonzalez (раскрыть)
      Значит Федун не святой, как считают хряки, а жулик?

      Бабушки фердуна и гинера родились в соседних деревнях в Израиле.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 13:24
      Что значит не выжить? Кому не выжить? Это все идёт не в клуб, а в карман жуликов типа Федуна и кикнадже. Перепадает и Грише с Урала. Клубы не причём
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 13:23
      Вот кто-кто, а Муравьев точно жулик.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
      вчера в 13:22
      Значит Федун не святой, как считают хряки, а жулик?
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 12:57
      Ох-ох
      Footbolista
      Footbolista ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 12:49, ред.
      Полстраны живет по серым схемам...Сутормин за полтос тот еще левак...
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      вчера в 12:44
      Если поглубже копнуть, то спартак нужно лишать всех чемпионств и ссылать в ПФЛ
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 12:43
      В данном случае я не оправдываю Спартак. Но в нашем чемпионате все клубы так или иначе часть финансовых операций проводят по серым схемам. Иначе просто не выжить
      А эту информацию вбросили на радость ненавистникам Спартака
      Clavан
      Clavан
      вчера в 12:42
      Это только Попов, а сколько таких, как он, было за тридцать лет афер и укрывательств.
      VIPded
      VIPded
      вчера в 12:31
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 12:27
        Скоро про все афёры федуна расскажут, не за горами когда егоров и безбородов дадут признание.
        Comdiv
        Comdiv ответ Литейный 4 (раскрыть)
        вчера в 12:23
        Настало время понять кто есть кто, скоро балласт сам отвалится, как ненужный рудимент в виде спартака, самого нечестного клуба в истории футбола.
        makkie
        makkie
        вчера в 12:21
        Спартак в итоге и покупал у Кубани игроков за приличные суммы - Попов, Озбилиз, Мельгарехо.
        За всех платили по прайсу, а не скрывали суммы как Зенит с Гараем.

        З.Ы. Жаль, что в итоге почти никто из Кубани так и не заиграл в Спартаке. Мельгарехо приносил пользу, но сейчас снова сдулся и сник(
        номер 12
        номер 12
        вчера в 12:21
        Все ругают Зенит, хотя сами творят темные делишки. Просто Зенит на слуху у всех, а про Спартак все молчат
        Литейный 4
        Литейный 4
        вчера в 12:20
        А если капнуть у свиней бандитские 90? Когда все клубы и страна влачили жалкое сосуществование, они жировали. Гыгыгы
        Трубадур
        Трубадур
        вчера в 12:17
        Свиньи без афер никуда, все их чемпионства чистой воды профанация и подтусовки, игры в Европе тому яркое подтверждение.
        drug01
        drug01
        вчера в 12:13
        Нет футбола только старые байки - это уже не так интересно
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        вчера в 12:09
        Ага, Спартак купил в конечном итоге игрока в чистую, а местные комментаторы прочитали лишь заголовок и выдали гениальную формулу, что Спартак опять что то темнит, но забывают гениальную афёру аренды нового питерского стадиона за рубль.
        Гениально.))
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 12:07
        какой смелый чинуша)))))
        mihaluch
        mihaluch
        вчера в 12:03
        Спартаку в тень
        Comdiv
        Comdiv
        вчера в 12:02
        Это же спартак, там всегда так.
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