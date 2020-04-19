Настоящий спартаковский немец

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сегодня, 20:26

«Соккер.ру» вспоминает всех немцев, надевавших красно-белую футболку.

Андре Шюррле покидает «Спартак». Про его уход сказано и написано столько, что сложно не повториться. Могу сказать, меня такой поворот событий не удивил. После ухода из «Байера» Андре всегда начинал ярко. Что в «Челси», что в «Вольфсбурге», что в дортмундской «Боруссии», что в «Фулхэме». И угасал. Где быстро, где не очень. Вот и в «Спартаке» после резвого старта Андре больше лечился, чем играл. Есть ощущение, что и в новом клубе будет что-то подобное.

Андре — не первый немец в «Спартаке». До него был Патрик Эберт, которого у нас принято считать недоразумением времён позднего Валерия Карпина. Полузащитник вроде бы старался, но ничего толком сделать не успел. Да и после ухода из «Спартака» Эберт ничего не добился. Хотя в бытность игроком «Герты» Патрик вызывался в Манншафт.

Куда более продуктивно трудились в самом титулованном клубе страны защитники Малик Фатхи и Сердар Таски. Первый прекрасно провёл сезон-2009, в котором москвичи завоевали серебро высокой пробы. Второй помог «красно-белым» стать чемпионами после долгой паузы. Оба были небезупречны, но пользы Малик и Сердар принесли немало.

Но один момент. Оба защитника вызывались в сборную Германии, Таски даже становился призёром чемпионата мира. Но оба они всё же не совсем немцы, а турки, родившиеся в Германии. О чём несложно догадаться по именам, да и внешне оба игрока больше похоже на турок.

Гражданин Германии, но не немец — таинственный Малькольм Баду, играющий только за «Спартак-2». Равно как потенциальный спартаковец, а пока защитник «Айнтрахта» Данни Да Кошта. Рассказ о нём скоро прочитаете в рубрике «Будем знакомы». Оба афронемца пока ещё не успели сделать ничего для красно-белого дела. Однако был в истории 22-кратных чемпионов страны немец, вписавший своё имя в летопись клуба. Но в период выступлений за «Спартак» он являлся гражданином СССР .

Те из нас, кто начинал болеть за «Спартак» во времена Константина Ивановича Бескова, наверняка помнят советского немца. Коренастый блондин Эдгар Гесс с его фантастической левой – как же такого забудешь. А удары Гесса помнят до сих пор вратари тех лет.

Мяч, пущенный спартаковской «восьмёркой», летел с какой-то бешеной скоростью, при этом быстро вращаясь – прямо пушечное ядро. Если попадал в створ, то у голкипера было немного шансов. Я видел немало голов Гесса, но больше всего мне врезалось в память, как Эдгар Яковлевич поразил ворота тбилисского «Динамо» осенью 1982 года. Отар Габелия, единственный на тот момент действующий вратарь — заслуженный мастер спорта, видел момент удара спартаковца и делал всё правильно — не ловил, а отбивал мяч кулаком. Да разве отобьёшь его, если бил сам Гесс. Габелия смог лишь на самую малость погасить скорость полёта, мяч отодвинул кулак вратаря и вонзился в сетку.

Удары Гесса были не только следствием физических данных бьющего – а Гесс был одним из главных атлетов «Спартака», но и результатом тренировок. Ещё в «Памире» Эдгар трудился на тренировках, чтобы его выстрелы были не только мощными, но и меткими. В «Спартаке» Гесс продолжил шлифовать своё мастерство. Любопытно, но Константин Иванович не разрешал Эдгару на тренировках бить из пределов штрафной – берёг руки Рината Дасаева.

Несколько лет назад мне довелось прочесть, будто прямолинейный Гесс был инородным телом в том лёгком и ажурном «Спартаке». Ничего подобного. Пришедший по ходу сезона из «Памира» Эдгар очень быстро вписался в бесковский футбол, даром что ради этого пришлось сместиться из центра на фланг. Гесс превосходно понимал своих партнёров, умел и любил играть в пас, был полезен в оборонительных действиях – немало атак соперника завершалось далеко от спартаковской штрафной после перехватов Эдгара. А мощные удары восьмого номера были логическим завершением хитроумных спартаковских атак.

Гесс пришёл в «Спартак» летом семьдесят девятого из «Памира», причём «Спартак» выиграл борьбу за Эдгара у киевского «Динамо». Даром что сам Валерий Лобановский летал в Душанбе уговаривать футболиста. Почему же Эдгар выбрал «Спартак»? Есть разные версии. Возможно, Константин Бесков и Николай Старостин расположили к себе больше. Сам Эдгар Яковлевич говорил, что не рискнул отправиться в Киев из-за конкуренции в средней линии «Динамо» — там и Владимир Веремеев, и Леонид Буряк были в расцвете сил. Есть и ещё одна версия – переходу Гесса в Киев помешал один весьма ретивый чиновник спорткомитета Украины. Этот деятель услышал фамилию потенциального новобранца и, намекая на однофамильца Эдгара, осуждённого Нюрнбергским трибуналом, воскликнул: «Гесс? Да вы бы ещё Геринга нашли».

Нельзя не обойти этой деликатной темы. Эдгар, чьи предки прибыли в Россию из Германии пару сотен лет назад, родился в Таджикистане, куда его семья была сослана во время Великой Отечественной войны. Руководство СССР сочло советских немцев неблагонадёжными. Возможно, основания для этого и были, но родные Эдгара по отцовской линии пострадали ни за что, ни про что. Дедушке по линии матери повезло ещё меньше, он был мобилизован в вермахт и отправлен на фронт. Воевал в западной Европе, в наших солдат не стрелял, сдался в плен британцам. Но был осуждён за сотрудничество с оккупантами. Вот так семья будущего футболиста оказалась в Средней Азии.

Эдгар начинал играть в родном городке Табошар, потом получил приглашение в главную команду Таджикистана – «Памир», где быстро заиграл за основной состав. Слухи о необычайно талантливом парне с немецкой фамилией довольно быстро распространились по Союзу. Гесса звали многие клубы, он не спешил с отъездом из Душанбе. Однако в семьдесят девятом всё же сделал свой выбор в пользу «Спартака», о чём не пожалел. За время выступления за московский клуб Эдгар собрал коллекцию из золотой, бронзовой и трёх серебряных медалей.

Гесс настолько органично смотрелся в «Спартаке», что, казалось, он будет играть за «красно-белых» долго. Но в восемьдесят третьем всё пошло не так. В самом начале сезона Эдгар получил травму и выбыл на несколько недель. Восстановился, вернулся, но обнаружил свой любимый восьмой номер занятым – Бесков отдал его Геннадию Морозову. Вот и играл Гесс то под одиннадцатым, то под седьмым, а чаще просто выходил на замену. Старался, лишним не был, но нельзя было отделаться от ощущений – этот уже не тот Гесс. Осенью в матче Кубка УЕФА с голландской «Спартой» Эдгар был удалён с поля — первая красная карточка для «Спартака» за четыре года. Этот матч в Роттердаме стал для Эдгара Яковлевича последним в составе москвичей, следующий сезон он начал в ташкентском «Пахтакоре».

Главной причиной ухода 29-летнего Гесса стали хронические травмы ахилловых сухожилий, с которыми он мучился в восемьдесят третьем. Эдгар почувствовал, что уже не может быть столь полезен, как раньше, тем более спартаковцы проводили немало матчей на искусственном поле. Бесков уже тогда начал задумываться об обновлении состава. А Ташкентом бывшего игрока «Памира» не испугаешь. Вот и отправился Гесс в «Пахтакор». Который, к сожалению, после смерти главного покровителя Шарафа Рашидова был уже не тот. Ташкентцы в тот год покинули высшую лигу, как выяснилось, надолго.

Отыграв в Ташкенте ещё несколько сезонов, Эдгар отправился на историческую родину – в Германию. Но он был уже немолод для футболиста, пришлось осваивать другие профессии. Работал экскаваторщиком, а потом не выдержал и вернулся в свою стихию – уже в роли тренера. Эдгар Яковлевич трудится в основном на постсоветском пространстве, где чувствует себя наиболее комфортно. Он – немец, но немец наш, советский.