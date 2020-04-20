«Орёл» с аллергией на траву. Правый бек для «Спартака»

1587403822

вчера, 20:30

Новый герой блога «Будем знакомы» — защитник «Айнтрахта» Данни Да Кошта.

Второй раз за неделю «Соккер.ру» знакомит читателей с защитником франкфуртского «Айнтрахта». Сначала Эван Н'Дика, теперь Данни Да Кошта. Вообще-то в большинстве наших СМИ фамилию футболиста пишут Да Коста, но правильнее всё же Да Кошта. На португальский манер. Ибо в семье Данни говорили по-португальски.

Родители Данни перебрались в Германию из Африки — отец из Анголы, мать из Заира (Демократическая Республика Конго). Но сам футболист родился 26 лет назад в старинном городе Нойсе. Начинал он в «Байере», играл в «Ингольштадте», а с 2017 года играет во Франкфурте. В своё время играл в разных сборных Германии, но в первую команду не вызывался. Поэтому Данни Виейра Да Кошта может при желании встать под знамёна сборной Анголы. Возможно, так и сделает, если ангольцы отберутся на следующий чемпионат мира. Ещё и сборная ДР Конго имеется.

Но ещё раньше Да Кошта может стать игроком российской Премьер-Лиги. На прошлой неделе появилась информация, что в услугах футболиста заинтересован московский «Спартак». Пока всё по воде вилами. Сейчас такая обстановка, что не до трансферов. И неизвестно, что будет потом с нашим футболом. Однако эпидемия когда-нибудь кончится, и разговоры о переходах снова станут актуальными.

У Данни нужная для «Спартака» футбольная профессия — правый защитник. Причём весьма неплохой. В отборе хорош, в силовой борьбе. Быстр, от него просто так не убежишь. И обыграть его весьма непросто. У Данни приличный рывок, но не только. Дистанционная скорость тоже хороша. В «Айнтрахте» он один из самых проворных. Да Кошта весьма аккуратен, куда попало мячи не отдаёт. Может сам подержать, протащить, обвести. Любит ходить вперёд и помогать атаке. Удар у него так себе, слабоват для такого здорового парня — метр восемьдесят пять и семьдесят восемь килограммов. Но при этом хорошо играет головой и часто выигрывает воздушные дуэли.

Данни может и правого полузащитника сыграть. Слева — не пробовал. В «Ингольштадте» иногда действовал в центре обороны. У «орлов» имеется хороший набор центральных защитников, поэтому смещать футболиста с правого фланга особой необходимости не было. Но если возникнет прореха в серединке, то Да Кошта вполне способен её залатать. Все данные для игры в центре у него имеются.

Подвержен ли Данни травмам? Весьма важная для «Спартака» тема. Помните, как часто лечился Сердар Таски (он и приехал не вполне здоровым)? Да и совсем свеж пример Андре Шюррле. В бытность футболистом «Ингольштадта» Да Кошта сломал ногу и выпал из обоймы на три месяца. Начало карьеры в «Айнтрахте» тоже было скомкано повреждением сухожилия, полученного ещё на предсезонке. Но потом он выздоровел и прочно занял место в основе. Весь прошлый сезон Да Кошта участвовал во всех матчах Бундеслиги и Лиги Европы.

Куда больше тревоги вызывает аллергия Данни на траву. Он сам заявил об этой напасти прошлым летом: «Во время игры мне приходится часто падать на газон. После соприкосновения с травой у меня начинается зуд. А потом появляется сыпь». Поэтому даже в жару Да Кошта выходит на поле в трениках и футболке с длинными рукавами. Это сокращает контакт открытых участков кожи с травой. Помогает? Во всяком случае, в последнее время этот «орёл» на аллергию не жаловался.

Однако в нынешнем «Айнтрахте» Да Кошта — игрок ротации. Он довольно часто выходит в стартовом составе «орлов» — более чем в половине игр. Но стопроцентно основным, тем более незаменимым считаться не может. В текущем сезоне у Данни были небольшие травмы. К тому же у него появился сильный соперник в лице Алмами Туре. Приобретённый у «Монако» малиец больше соответствует игровой концепции тренера Ади Хюттера. Почему? Это вопрос к Хюттеру. Игроки примерно одного уровня. Но Туре был куплен у «Монако» прошлым летом и, наверное, неспроста.

Загулов и залётов за Данни не числится. Но одна некрасивая история имеется. Прошлой осенью он разругался с матерью и потребовал через суд шесть своих футболок. Честно говоря, не знаю всех подробностей этой склоки. Известно лишь, что после развода родителей Да Кошта содержал мать и сестёр. Оплачивал аренду квартиры и учёбу девочек. Но между самыми близкими людьми пролегла трещина.

Сейчас Данни чувствует себя неуютно во Франкфурте. Отсюда и разговоры о возможном уходе. В аренду или с концами. Скорее всего, аренда с опцией выкупа. Пока что игрок стоит около десяти миллионов евро плюс-минус два миллиона. И когда откроется трансферное окно, Да Кошта, вероятно, сменит клуб. Станет ли его новым пристанищем «Спартак»? Не знаю, посмотрим. Никаких официальных комментариев пока нет, да и, наверно, не будет. Трансферы любят тишину.

Нужен ли Да Кошта «Спартаку»? Скорее да, чем нет. Учитывая возраст Андрея Ещенко, нестабильность Николая Рассказова и невнятность Малькольма Баду. Быстрый, мощный защитник с опытом игры в приличном клубе Бундеслиги лишним стать не должен. Данни — еще не доигрывающий футболист, просто его карьера несколько зашла в тупик и нуждается в перезагрузке. Смена обстановки в такой ситуации весьма полезна. Однако лимит на легионеров никто не отменял, и чтобы пригласить иностранного футболиста на «паспортную» позицию, «красно-белым» нужно провести некую ревизию состава. Да и аллергия на траву, если честно, напрягает.