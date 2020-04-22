Гарри Поттер и хулиган. Все обожают Андреа Пирло

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вчера, 10:34

О волшебном игроке и незаурядной личности – на «Соккер.ру».

Пирло – стиляга, любитель вина, владелец красивых особняков и аристократ от футбола. Его небедный папа управлял двумя заводами, но в Андреа есть кровь босяков и хулиганов. Один из его предков приехал из Восточной Европы, был по происхождению синти – цыганских кровей, как и представители другой ветви – рома. И когда дед выбирал себе фамилию, то над ним подшутили – предложили Пирло, ведь «pirla» значит «идиот».

Предок по-итальянски, понятное дело, не говорил, поэтому согласился. Так в Брешии появился род Пирло. А через несколько поколений его представитель стал чемпионом мира по футболу. Андреа – сам себе на уме, это очевидно. Только на поле обожал делиться, а так привык к беспечной жизни. И если бы не первая жена – мог прогулять талант на дискотеках, ведь какой синти не любит громкую музыку? Но для футбола и мира старательных людей его спасла будущая жена – Дебора.

Загулы сменились посиделками с вином в деревне, Пирло начал играть в стабильный футбол. Андреа отпраздновал рождения дочери и сына большими трофеями с «Миланом» и сборной, но вот когда серьезная карьера подходила к концу – захотелось приключений. Пирло встретил вторую жену – не домохозяйку, а риелтора, и они вместе жили в Нью-Йорке, завели своих детей – парней-двойняшек.

Спокойный, молчаливый, но при этом коварный на поле и саркастичный в шутках и розыгрышах человек не так прост, как кажется. Пирло явно не второй Иньеста, его никто и никогда не называл Каспером – приветливым приведением. Андреа вспоминает, что ему с юности так часто повторяли, насколько он крут в футболе, насколько лучше всех остальных, что изначально это сыграло с ним злую шутку. Перехвалили!

Повезло, что у Андреа есть мозги, поэтому когда его попросили не приезжать в 20 лет на тренировки в «Интер» на «Porsche» — не был небедным и без футбола, как тот же Рикардо Кака, то сразу отправил дорогое авто домой. Однако лишь со временем его великая хладнокровность заместила слишком большой поток комплиментов, на тот момент не подкрепленных стабильным футболом.

С другой стороны, уверенность в себе всегда выручала этого великого мастера. Он казался флегматиком, но оставался максималистом – выходил на поле побеждать:

Я не чувствовал давления, не буду обманывать. В воскресенье 9 июля 2006 года в Берлине поспал днем, поиграл в приставку, а вечером вышел и выиграл чемпионат мира.

В этом весь Пирло. И в Киеве против Англии пенальти паненкой выполнил, поскольку понял, что так будет правильно, ни секунды не сомневался и не ошибся.

В тихом омуте черти водятся. Пирло – волшебник, но точно не пай-мальчик, как Гарри Поттер. Розыгрыши у него бывают дурацкими, хотя смешными – стоит признать. Гаттузо как-то рассказал историю, которая показывает, что с Андреа надо держать ухо востро:

Вы смотрите на Пирло и думаете, что он ангел, а он самый настоящий гад. Постоянно шутит и не сидит на месте. Однажды я забыл телефон на столе после еды, а Пирло написал сообщение президенту Галлиани и спортивному директору Брайде, предложив им мою сестру, если выполнят условия по новому контракту. Мне пришлось звонить им, извиняться и рассказывать, что это снова глупые шутки Пирло.

Збигнев Бонек

Пирло — инопланетный игрок по своему стилю, тут Пике правильную метафору подобрал, ведь его хладнокровность дарила странное спокойствие напарникам. Лучше всех об этом сказал легендарный форвард «Ювентуса» и сборной Польши, коротко и емко:

Отдать пас Пирло — как спрятать мяч в сейф.

С великим тренером Пирло работал сначала в «Интере» — коротко и неудачно для обоих, а потом успешно в сборной Италии – стали вместе чемпионами мира в Германии в 2006 году. Чуть позже Липпи вот так реагировал на вручение одного известного приза не Андреа:

Безусловно, Кака – невероятный игрок, никто не может этого отрицать. Однако я бы вручил «Золотой мяч» Андреа, он его заслужил ничуть не меньше. Пирло – молчаливый лидер, он говорит ногами.

С Буффоном у Пирло связана очень смешная история. Как-то две легенды сборной Италии и мирового футбола гуляли вместе по Турину, к ним подошел как-то мужчина, похоже, турист, и бесцеремонно заявил Андреа: «Эй, мужик, сфотографируй меня с Буффоном». А вот Джанлуиджи прекрасно знает, кто такой Пирло:

Когда Андреа сказал мне, что присоединится к «Ювентусу», первое, что я подумал: «Бог существует». Футболист его уровня и возможностей, не говоря уже о том, что свободный агент. Я думаю, это был трансфер столетия. Я играл со многими замечательными футболистами, но Пирло – величайший.

Румын открыл Пирло путь во взрослый футбол – в «Брешии» Андре начал работать с часто вдвое старшими игроками первого состава в пятнадцать лет, но когда пижона били по ногам после финтов на тренировках, Луческу подсказывал – играть, как в молодежке, ни на кого не смотреть, оставаться собой. Не удивительно, что Мистер высокого мнения о бывшем воспитаннике:

Пирло — находка для любого тренера. У меня об Андреа остались только положительные воспоминания. Когда был молод, то пробовал себя на разных позициях, а позже Пирло стал игроком мирового класса, идеальным связующим звеном между защитой и атакой.

Хави Эрнандес

В судьбах Пирло и Хави можно найти общие детали. И хотя у одного был Бускетс – испанцу не пришлось занимать опорную зону, создавая двойную гибридную пограничную позицию, а второй даже Гаттузо отправлял в «Милане» и сборной выше по схеме ловить чужих диверсантов, они вправду похожи – два мага. Хави ценит Пирло:

Андре – футболист с большой буквы, феноменальный. Сейчас в мире нет игрока, который унаследовал бы талант Пирло. Мы играли на всех уровнях, прежде чем пересечься на взрослом, когда он играл за Италию, «Милан» и «Ювентус». Я всегда был большим фанатом Пирло.

Для Андреа оценка вот этого дяди особенно ценная, поскольку обладатель «Золотого мяча» — кумир детства для Пирло. Им довелось пересечься в «Интере», и хотя Роберто вблизи увидел не лучшую версию в будущем великого хавбека, футбольный Рафаэль вот так отзывается о другом архитекторе эпохи возрождения итальянского Кальчо:

Его умение видеть поле, умение обращаться с мячом, умение созидать делают его суперзвездой. Андреа – явление, которое ты не увидишь в футболе часто.

Слова, под которыми подпишутся миллионы футбольных фанатов:

Для меня Гарри Поттер — это Пирло. Он маэстро.

Футболиста Пирло легко обожать, поскольку он был невероятно крутым на поле, еще и с бурным чувством юмора за его пределами. Однажды вместе с Де России вернулись с прогулки на базу сборной пьяными – накануне проходной игры, и решили, что весело будет «затушить» Гаттузо из огнетушителя. Бедный Дженнаро!

Андреа – положительный герой на поле, уважаемый чемпион, но и большой эгоист, конечно. Ему важно развлечь себя и принимает он только победу. Высказывание полузащитника, что иногда щепотка садизма делает победу слаще, выдает в бывшем хавбеке бывалого футбольного извращенца. Многогранный человек, не плоский, не такой, как на вид.

Например, акт мазохизма «Милана» в Стамбуле Пирло настолько не понравился, что он подумывал бросить футбол сразу. Но жена убедила, что не стоит. Через год Пирло выиграл чемпионат мира, а еще через сезон отомстил англичанам в новом финале Лиги чемпионов. А «Милану» за вышвыривание ответил Скудетто в футболке «Ювентуса».

Природное желание не просто победить, а поиграть с жертвой, убить красиво, всегда привлекало в игре Маэстро. Пирло – Гарри Поттер для взрослых. Жутко интересно увидеть, какой из него получится тренер (говорят, будет работать с молодежкой «Ювентуса»), ведь наставника формируют интеллект и личность, а Андрей – незаурядный человек.