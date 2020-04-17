ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

А помните, был такой хороший футболист Гарет Бэйл?

сегодня, 17:00
00:00 / 00:00

Валлиец слишком долго остается обузой мадридского «Реала». «Соккер.ру» — о том, как потерять уважение и статус.

Юрий Никулин, подводя итоги своей карьеры клоуна, подчеркнул золотое правило цирка: лучше уйти с манежа на три года раньше, чем на день позже. В футболе этот закон тоже работает — и глобально, и локально. Печально смотреть на мучения великих футболистов, вовремя не повесивших бутсы на гвоздь и состарившихся на футбольном поле. Не менее печально наблюдать за тем, как талантливый футболист угасает в неподходящих для него условиях, при этом сам цепляется усыхающими корнями за ядовитую для него почву.

История Гарета Бэйла в «Реале» превратилась в историю терпения невзгод и критики ради высшей цели — денег. Сейчас тут и там говорят: когда футбол вернется после затянувшейся паузы, многое изменится. Обстоятельства — возможно, но люди-то останутся прежними. И Гарет Бэйл по-прежнему будет руками, ногами и зубами хвататься за свое странное, туманное и по-футбольному бесперспективное положение в «Реале». Валлиец хочет остаться, но для чего?

Гарет выиграл четыре Лиги чемпионов с «Реалом», поучаствовал в завоевании долгожданной «Десимы», а через несколько лет забил один из величайших голов в истории своего клуба в киевском финале против «Ливерпуля», однако за семь лет так и не стал не то что вожаком и лидером, а даже полноценной частью команды. Среди своих увлечений вне футбола, где на первом месте стоит гольф, Бэйл даже не нашел за семь лет времени, чтобы выучить испанский язык. О чем еще можно говорить?

При этом в любом споре Гарет может стукнуть кулаком по столу и на чистом английском сказать: «Если хотите меня судить, положите свои медали на стол!» Увы, в футбольном мире этот ответ до сих прокатывает и считается козырным тузом в любых спорах. На днях в английской прессе схлестнулись Грэм Сунесс и Поль Погба, и они тоже в финальной стадии дискуссии стали мериться медальками. Это так мило.

И Бэйл так может, ведь он выигрывал титулы с «Реалом», иногда мчался за кубками через техническую зону противников, не замечая ничего на своем пути. Это все было, и никто не снимает с шеи Гарета медалей, но командные победы не отменяют того факта, что валлиец с каждым годом укреплялся в статусе инородного тела с огромной зарплатой. Бэйл умеет классно играть в футбол (или умел?), вот только он делает это настолько «иногда», что уже не может считаться даже футболистом мирового класса. От него осталось только имя.

Корень проблем Гарета — в его личном сепаратизме и расстановке приоритетов. Не хочу учить испанский язык. Не хочу посещать командные мероприятия. Хочу играть в гольф, несмотря на рекомендации врачей, которые не считают это занятие подходящим для футболиста с таким количеством травм. Профессионализм? Не, не слышал. Командный дух?  Пусть эти испашки с латиносами соберутся где-нибудь и потанцуют, если им так хочется.

Сильный футболист Гарет Бэйл остался в прошлом из-за своего радикального индивидуализма. И ведь качество-то в целом неплохое, и мы будем лицемерами, если станем это отрицать. Разве не индивидуалисты лучшие футболисты современности — Криштиану Роналду и Лионель Месси? Звезда, игрок, создающий разницу и приносящий победы часто в одиночку, по определению не может быть командным до мозга кости. Он должен быть себе на уме. Но только на поле.

В раздевалке Лео и Криштиану не становятся манекенами, и я не слышал, чтобы они покидали стадионы до окончания матчей своих команд, как это не раз делал Бэйл. Это какая же вовлеченность в процесс у человека должна быть? Такими действиями валлиец и сформировал свою репутацию и раскрыл мотивы своей карьеры. Если бы он жаждал футбола, то уже перешел бы в другой клуб. Обменял бы свою зарплату на возможность быть значительным, ярким, достойным уважения. Но Гарет выбрал другой путь.  

Самое печальное, что Бэйлу известно о недовольстве окружающих, но он совершенно не обеспокоен этим и ничего не предпринимает, чтобы исправить ситуацию и вернуть себе благоприятный имидж. Бэйл и его представители ведут себя так, будто контракт с «Реалом» — последний в жизни. Нужно продержаться до его окончания на «Сантьяго Бернабеу», а дальше — хоть трава не расти.

А с другой стороны — о чем волноваться Гарету? Его контракт с «Реалом» истекает в 2022 году, за пару недель до 33-летия валлийца. Наверное, он понимает, что с таким стажем в «Королевском клубе» еще сможет два-три года зарабатывать большие деньги на своем имени в Китае, на Ближнем Востоке или в МЛС. Серьезные клубы уже сейчас не хотят украшать свои лужайки красивой, но бесполезной садовой фигурой, а «Реал» вынужден платить и плакать.

Другой на месте Бэйла задумался бы о своем наследии, но Гарет, видимо, уверен, что его запомнят четырехкратным победителем Лиги чемпионов, автором голов в триумфальных финалах. Конечно, Бэйл будет жить в нарезках на «Ютубе», но я уверен, что и через 20, и через 50 лет на «Сантьяго Бернабеу» будут ходить в футболках Зидана, Рауля, Криштиану Роналду и Серхио Рамоса, а вот фамилия Бэйла будет на спине разве что у парочки эксцентриков.

Он мог стать великим, но вместо футбола выбирал гольф и позорные компромиссы. Конечно, имя Гарета останется в справочниках, его наверняка и много лет спустя будут звать в Мадрид на юбилеи побед в Лиге чемпионов, но в сердцах болельщиков Бэйл не прописался. Для этого нужно нечто большее, чем талант, атлетичное телосложение и несколько важных голов.    

Топ-10 причин нелюбви к Дзюбе
15 апреляСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии46
Напарник для ван Дейка
11 апреляОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии3
«Вишня» на датский торт
04 апреляОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии2
Алексей Миранчук никуда не уедет
04 апреляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Не Гильерме. На Евро нужен другой вратарь
01 апреляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии19
Серхио Рамос: лидер прошлого, настоящего и будущего
30 мартаАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Медив
Медив
сегодня в 17:27
По моему не далее как год назад, Перес называл сумму трансфера Бейла в 100 миллионов. И как бы причем тут Бейл, если Реал за него просит нереальные деньги? Большие суммы трансферов делают клубы их заложниками. Любая негативная динамика футболиста сразу перечеркивает возможность его продажи. Потому что ни один президент не продаст футболиста за текущую рыночную стоимость, если он в свое время переплатил за игрока. Это главное правило бизнеса. Нельзя показывать свои просчеты, это уничтожает твою репутацию.
По-этому Бейл, Коутиньо, Хамес, Дембеле, Гризманн, Азар будут сидеть в своих клубах до конца контрактов. Не потому, что они не захотят никуда уходить, а потому что их клубы никогда не согласятся продать их за реальную стоимость. Они будут всегда исходить из заплаченной ими суммы. А это уже не заинтересует покупателей, которые не захотят оплачивать практически в полном объеме просчеты президентов других команд
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:17
хорошо что напомнили)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100