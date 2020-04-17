А помните, был такой хороший футболист Гарет Бэйл?

1587132009

сегодня, 17:00

Валлиец слишком долго остается обузой мадридского «Реала». «Соккер.ру» — о том, как потерять уважение и статус.

Юрий Никулин, подводя итоги своей карьеры клоуна, подчеркнул золотое правило цирка: лучше уйти с манежа на три года раньше, чем на день позже. В футболе этот закон тоже работает — и глобально, и локально. Печально смотреть на мучения великих футболистов, вовремя не повесивших бутсы на гвоздь и состарившихся на футбольном поле. Не менее печально наблюдать за тем, как талантливый футболист угасает в неподходящих для него условиях, при этом сам цепляется усыхающими корнями за ядовитую для него почву.

История Гарета Бэйла в «Реале» превратилась в историю терпения невзгод и критики ради высшей цели — денег. Сейчас тут и там говорят: когда футбол вернется после затянувшейся паузы, многое изменится. Обстоятельства — возможно, но люди-то останутся прежними. И Гарет Бэйл по-прежнему будет руками, ногами и зубами хвататься за свое странное, туманное и по-футбольному бесперспективное положение в «Реале». Валлиец хочет остаться, но для чего?

Гарет выиграл четыре Лиги чемпионов с «Реалом», поучаствовал в завоевании долгожданной «Десимы», а через несколько лет забил один из величайших голов в истории своего клуба в киевском финале против «Ливерпуля», однако за семь лет так и не стал не то что вожаком и лидером, а даже полноценной частью команды. Среди своих увлечений вне футбола, где на первом месте стоит гольф, Бэйл даже не нашел за семь лет времени, чтобы выучить испанский язык. О чем еще можно говорить?

При этом в любом споре Гарет может стукнуть кулаком по столу и на чистом английском сказать: «Если хотите меня судить, положите свои медали на стол!» Увы, в футбольном мире этот ответ до сих прокатывает и считается козырным тузом в любых спорах. На днях в английской прессе схлестнулись Грэм Сунесс и Поль Погба, и они тоже в финальной стадии дискуссии стали мериться медальками. Это так мило.

И Бэйл так может, ведь он выигрывал титулы с «Реалом», иногда мчался за кубками через техническую зону противников, не замечая ничего на своем пути. Это все было, и никто не снимает с шеи Гарета медалей, но командные победы не отменяют того факта, что валлиец с каждым годом укреплялся в статусе инородного тела с огромной зарплатой. Бэйл умеет классно играть в футбол (или умел?), вот только он делает это настолько «иногда», что уже не может считаться даже футболистом мирового класса. От него осталось только имя.

Корень проблем Гарета — в его личном сепаратизме и расстановке приоритетов. Не хочу учить испанский язык. Не хочу посещать командные мероприятия. Хочу играть в гольф, несмотря на рекомендации врачей, которые не считают это занятие подходящим для футболиста с таким количеством травм. Профессионализм? Не, не слышал. Командный дух? Пусть эти испашки с латиносами соберутся где-нибудь и потанцуют, если им так хочется.

Сильный футболист Гарет Бэйл остался в прошлом из-за своего радикального индивидуализма. И ведь качество-то в целом неплохое, и мы будем лицемерами, если станем это отрицать. Разве не индивидуалисты лучшие футболисты современности — Криштиану Роналду и Лионель Месси? Звезда, игрок, создающий разницу и приносящий победы часто в одиночку, по определению не может быть командным до мозга кости. Он должен быть себе на уме. Но только на поле.

В раздевалке Лео и Криштиану не становятся манекенами, и я не слышал, чтобы они покидали стадионы до окончания матчей своих команд, как это не раз делал Бэйл. Это какая же вовлеченность в процесс у человека должна быть? Такими действиями валлиец и сформировал свою репутацию и раскрыл мотивы своей карьеры. Если бы он жаждал футбола, то уже перешел бы в другой клуб. Обменял бы свою зарплату на возможность быть значительным, ярким, достойным уважения. Но Гарет выбрал другой путь.

Самое печальное, что Бэйлу известно о недовольстве окружающих, но он совершенно не обеспокоен этим и ничего не предпринимает, чтобы исправить ситуацию и вернуть себе благоприятный имидж. Бэйл и его представители ведут себя так, будто контракт с «Реалом» — последний в жизни. Нужно продержаться до его окончания на «Сантьяго Бернабеу», а дальше — хоть трава не расти.

А с другой стороны — о чем волноваться Гарету? Его контракт с «Реалом» истекает в 2022 году, за пару недель до 33-летия валлийца. Наверное, он понимает, что с таким стажем в «Королевском клубе» еще сможет два-три года зарабатывать большие деньги на своем имени в Китае, на Ближнем Востоке или в МЛС . Серьезные клубы уже сейчас не хотят украшать свои лужайки красивой, но бесполезной садовой фигурой, а «Реал» вынужден платить и плакать.

Другой на месте Бэйла задумался бы о своем наследии, но Гарет, видимо, уверен, что его запомнят четырехкратным победителем Лиги чемпионов, автором голов в триумфальных финалах. Конечно, Бэйл будет жить в нарезках на «Ютубе», но я уверен, что и через 20, и через 50 лет на «Сантьяго Бернабеу» будут ходить в футболках Зидана, Рауля, Криштиану Роналду и Серхио Рамоса, а вот фамилия Бэйла будет на спине разве что у парочки эксцентриков.

Он мог стать великим, но вместо футбола выбирал гольф и позорные компромиссы. Конечно, имя Гарета останется в справочниках, его наверняка и много лет спустя будут звать в Мадрид на юбилеи побед в Лиге чемпионов, но в сердцах болельщиков Бэйл не прописался. Для этого нужно нечто большее, чем талант, атлетичное телосложение и несколько важных голов.