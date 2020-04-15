Топ-10 причин нелюбви к Дзюбе

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сегодня, 12:24

«Соккер.ру» изучает феномен ненависти к капитану сборной России.

Редко такое встретишь. Игрок года, чемпион страны, капитан и лидер национальной сборной, один их самых результативных во всем отборе Евро-2020. Герой? Да, с такими данными футболиста чаще всего носят на руках. Но с Дзюбой все иначе, поэтому важно найти причины, почему многие – иногда даже фанаты «Зенита», его на дух не переносят.

Вечный трансфер в топ-5

Кто хочет – уезжает. Все настолько просто. Бросай лимитные миллионы, рискуй, доказывай. Из «Зенита» можно уйти. У Аршавина, Кержакова, Тимощука, Рондона, Гарая и Паредеса получилось перебраться в топ-5, как и у Шкртела. Один Дзюба вечно ищет клуб в АПЛ , нанял целого Мендеша, тот пробует запихнуть клиента в «Лацио», но все понимают – форварду набивают цену на переговорах о новом контракте с «Зенитом». Никто никуда не уедет, Дзюба потерял идеальный момент, а теперь боится провала, поэтому выберет кусочек пирога народного достояния. Из зоны комфорта Артем не выйдет.

Провалы на футбольном поле

В прошлом бывал королем провинции, но если доходит до дела, то где Дзюба? Против сборной Хорватии сделал ассист, но его заменили на Смолова, а дальше вы знаете. На Евро-2016 был полный провал, форварды подставили Слуцкого и страну. Вспомните выезд в Лиссабон с «Зенитом» в ЛЧ или матчи против «Лейпцига». Когда соперники слабые, или у его команд все получается, то Дзюба на коне. Но это лидер с изъянами. Для «Зенита» важен, но первым был пока лишь раз. Четыре гола Сан-Марино забьет, а грохнуть Бельгию – не для него.

Словесный пресс без смысла

Классический вопрос из древних врачебных осмотров в военкомате. У вас есть наполненная водой ванна, ложка, половник и вилка. Чем уберете воду? Ответ понятный – вилкой нужно выковырять затычку, если та без цепочки, чтобы усложнить задачу будущему солдату. Но если добавить в список язык Дзюбы, то нужно выбирать его, ведь черпает знатно. Слишком много слов, нередко пустых. Артем нажил себе врагов тем, что много говорил, чем для начала утомил.

Уход из «Спартака» в «Зенит»

Важнейший пункт, добавил пару миллионов врагов за день. Радищев наоборот испортил себе репутацию. Если бы Артем остался в «Спартаке», стал лидером команды на годы, принес «золото», помог сборной в статусе капитана «красно-белых», то оказался бы любимчиком публики. Впрочем, не всей, ведь выбор «Зенита» после того, как Федун не дал столько денег, как Артем просил, вызвал неоднозначные чувства и со стороны фанатов петербуржцев. Воспитанник «Спартака» представляет клуб-враг, причем даже был там капитаном. Такой шаг ему никогда не забудут.

Посредственное чувство юмора

У Дзюбы изредка есть нормальные шутки, но такие и у бездарных комиков проскакивают. А злая манера подачи и выбор тем выдают в Артеме человека, который хочет казаться смешным, но забывает, что в основе великого юмора неуверенность в себе. В каждом гениальном комике – от Чаплина до Кауфмана, сидит маленький забитый человек, что сомневается, принадлежит ли к миру великих комедиантов и знаменитостей. У Дзюбы нет самоиронии, поэтому шутки Артема злые и нарочито-наглые. И нередко неуместные, как у главного героя сериала «Офис».

Понтов сильно больше, чем голов

Дзюбы было много, даже когда не умел играть в футбол. Артем научился, успевает по голам за карьеру обойти и Симоняна, и Павлюченко. А в сборной опередит Кержакова. Но понты не по статусу. Российский Златан? Но Ибрагимович – великий снайпер, а образ лепит так, чтобы все понимали – это шутки. Швед частенько в интервью «раскалывается», когда надевает маску «наглого Златана». А Дзюба поливает всех понтами, не понимая, что не настолько крут на поле для дикой наглости. 170 голов это не 478, как у Ибрагимовича. Кстати, у шведа 31 трофей, а у Артема – 5. Для красивых понтов нужен фундамент, а у Дзюбы его нет.

Зависть к успешной наглости

Подумывал было включить в список измену жене и матери сыновей, однако в России не сильно корят мужчин за измены. Например, бизнес-партнера не считают ненадежным и склонным к предательству, если у него есть любовница. Зато есть категория недругов Дзюбы, что завидуют его успеху. Это могут быть футболисты, ведь если в личной доверительной беседе спросите Заболотного, видит ли он существенную разницу в классе между собой и Дзюбой, то узнаете ответ – нет. И Кокорин со Смоловым не считают себя менее талантливыми. Да и среди болельщиков, что знают зарплату Артема – 800 тысяч рублей в день, причем от государственной корпорации, найдутся те, чья злая реакция построена на зависти к успеху наглеца. Не единственный аргумент, но его тоже справедливо учесть.

Двукратное предательство Кокорина

Ссылаемся на мнение практикующих юристов. Александр Александрович поступил невероятно глупо и нагло, но по российским законам это штраф, компенсация ущерба и условный срок, не тюрьма, ведь побои оказались легкими. Кокорина можно было вытащить публичной акцией защиты, но Дзюба, у которого был социальный капитал после ЧМ -18, есть мнение обо всем на свете, струсил заступиться за друга. Показательный момент, причем предательство повторилось, когда Кокорина против воли ссылали в «Сочи». Артем снова промолчал, хотя даже осторожный Семак дергался.

Частые стычки с разными фанатами

Не хватило даже такта заступиться за двух девчат, что своровали картонного Дзюбу. Нет мудрости в общении с толпой. «Кузьмичей» «Спартака» начали жестко крутить, а ультрас выписали запрет на посещение футбольных матчей сразу после того, как Дзюба был послан туда, куда его отправил на днях Уткин. Совпадение? Мелочная месть беззащитным людям. У народа есть право на мнение, а форвард первым начал – «сектантов» помним. Наверное, если хорошо поискать, то и фанатов «Зенита» раньше обзывал, но тогда Дзюба не был никому интересен, поэтому видим только фазу войны с поклонниками «Спартака» и сборной России.

Полное неумение уважать людей

Неважно, кто перед ним – главный тренер, известный журналист, единственная в жизни жена, близкий друг или фанаты родного клуба. Дзюба не отличается уважением, невзирая на степень родства, близости или субординацию. Если формулировать тремя буквами, то Артем порой ведет себя как обычный хам. Он не Кантона, не настолько глубокий и сложный, не художник, не ремесленник. Констатируем факты, причем заметьте, что негатив изначально шел от Артема почти во всех историях. Ему нравится провоцировать, а потом делает круглые глаза: «А почему меня снова послали?»

Почему российские футбольные люди не любят Дзюбу?

Кстати, Артема не любят не только фанаты, но и многие журналисты. Да и тренеры тоже не все в восторге, не только Карпин. Остаешься в меньшинстве, если отделяешь репутацию и человека от игры в футбол и аргументируешь, почему Дзюба – лучший футболист РПЛ прошлого года. Почему же такое тотальное и довольно бурное неприятие?

Не исключено, что форвард с фамилией, что с белорусского языка переводится как «клюв», задевает за живое и служит зеркалом. Он свой, но не в классическом положительном понимании – не пишет талантливо тяжелую литературу, не снимает глубокое кино, не сочиняет великие песни, не запускается в космос бывшим незаконно осужденным, не танцует балет, не пишет картины.

Не делает ничего из того, чем славны главные гении из России, а скорее наоборот. И в разведку с Дзюбой не пойдешь. Он — современно-российский. В мировом масштабе Артем – добротный средний форвард, которому не хватало ума быть профессионалом с молодости. Теперь усидчивости больше, подход другой, успехи есть, однако естество не спрячешь. Не исключено, что негативная реакция на Артема связана с олицетворением им действительности.

Лицемерно поступал. Бросил кумиров 90-х – «Спартак», пошел к новому лидеру – «Зениту». Показывал усы Черчесова, издеваясь, а теперь капитан его команды. С Кокориным трусливо и некрасиво вышло. Впрочем, молчание, когда нужно сказать — тоже часть новой действительности, в которую нагловатый, языкастый Дзюба, что ведет себя как барин, но на масштабной карте скорее обозначен пешкой в чужой игре, вписывается.

Артема могут не переносить многие футбольные россияне, поскольку он такой, как мир вокруг. И мир устроен не лучшим образом, поэтому бесит. Дзюбу не переносят, как четкое отражение ландшафта, где наглость города берет, хотя обычно в футболе уважают игроков года, лучших снайперов и ассистентов чемпиона страны и капитана сборной, что прошла отбор на Евро. Репутация перебивает свежие достижения, и это очевидно по тысячам ехидных комментариев.

А у вас какое отношение к Дзюбе и почему? Ведь феномен еще и в том, что Артема мало кто сильно любит или относится с искренней симпатией, есть скорее оттенки ненависти или безразличие.