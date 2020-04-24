В воротах «Зенита». Первый и единственный легионер

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вчера, 19:14

В новой серии «Соккер.ру» представляет Камила Чонтофальски.

Сразу сниму возражения, а как же вратарь сборной Беларуси Юрий Жевнов. Ну какой Юрий иностранец? Тем более что к моменту перехода в «Зенит» он был уже гражданином России. Поэтому единственным пока настоящим легионером среди зенитовских вратарей остаётся уроженец Чехословакии Камил Чонтофальски.

Футболист, посвятивший «Зениту» шесть лет своей жизни. Большую часть зенитовской карьеры Камил провел на скамейке запасных, хотя и заслуживал лучшей участи. Но Чонтофальски, возможно, пожертвовал лучшими годами своей спортивной жизни ради клуба. Его вклад в чемпионство 2007-го очень велик. Да и в Кубке УЕФА 07-08 Камил поработал на славу.

Но вернёмся к Камилу Чонтофальски, пришедшему в «Зенит» зимой 2003 года из пражского «Богемианса». Приглашение это было воспринято неоднозначно. С лёгкой руки нового тренера Властимила Петржелы чехословацкий корпус «Зенита» рос, как на дрожжах. Камил стал шестым по счёту представителем бывшей Чехословакии в составе питерского клуба.

Камил – словак, но известность получил в Чехии, где играл в «Богемиансе» под руководством Петржелы. Надо сказать, что отношения тренера и вратаря складывались непросто, ибо в юности Чонтофальски не отличался примерным поведением. Пан Власта однажды хотел указать ему на дверь. Но затем Камил взялся за ум, и результаты не замедлили себя ждать. Молодёжная сборная Словакии, олимпийская и поездка на игры в Сидней, наконец, первая сборная. Правда, на момент прихода в «Зенит» Чонтофальски сыграл в ней немного, что и помешало переходу Камила в английский «Сандерленд».

24-летний Чонтофальски обошёлся «Зениту» в триста тысяч долларов. Петржела не выделял в паре Малафеев – Чонтофальски основного и дублёра. Перед началом сезона 2003 года оба вратаря получили равные шансы проявить себя.

Дебют Камила пришелся на матч второго тура чемпионата-2003 с «Локомотивом». Властимил Петржела по известной ему одному причине решил, что у Малафеева существует некий комплекс перед московскими командами и доверил ворота словаку. И хотя «Зенит» в итоге выиграл в сложном матче, а у голкипера «Локо» Овчинникова сдали нервы, первый блин Чонтофальски вышел комом. На 11-й минуте новый вратарь «Зенита» наблюдал за тем, как мяч путешествовал по его вратарской, пока не прилетел к Руслану Пименову. Да и в дальнейшем Камил не отличался решительными действиями на выходах. Поэтому, несмотря на победу над действующим чемпионом, легионер присел на лавочку на полтора месяца.

Второй выход Чонтофальски в чемпионате обернулся еще большим конфузом, чем первый. «Зенит» был разгромлен в Петровском парке со счетом 1:7. Даже в девяностые такой проигрыш питерцев выглядел бы неприлично, а тут клуб, вполне крепко стоящий на ногах, вдруг рассыпается не перед самым мощным в те дни «Динамо». Из семи голов Камил виноват в двух – самом первом, когда он попросту подарил мяч Огнену Короману, и в четвёртом, когда позволил Эдуарду Корчагину перебросить себя. В том матче Чонтофальски и выручил немало, но кто об этом вспомнит. Зато семь пропущенных мячей выглядели приговором. И не только ему, но и Властимилу Петржеле. Только чудо спасло чешского тренера от отставки. Но его бывшему соотечественнику пришлось отправиться в запас уже больше, чем на полтора месяца.

В том чемпионате Камил появился еще раз – сыграл в заключительном туре с «Сатурном» (1:1). Провёл несколько встреч в Кубке и Кубке РФПЛ , но улучшить впечатления о себе не смог.

В начале чемпионата-2004 у Камила появился отличный шанс исправиться в глазах болельщиков. Перед самым стартом первенства сломал руку Малафеев. Но и Чонтофальски уже в первом туре повредил колено, после чего оказался в лазарете. Вячеслав выздоровел раньше и играл без замен. До матча сборной России в Лиссабоне. Камил же довольствовался кубковыми встречами да матчами за сборную Словакии. Против российской сборной он сыграл здорово. Правда, был грешок, ошибся в начале, пропустив «за шиворот» от Дмитрия Булыкина, зато во втором тайме парировал пенальти в исполнении Андрея Каряки. Кстати, уникальный для нашего футбола случай. Ворота обеих сборных защищали вратари «Зенита».

Когда же Вячеслав пропустил семь штук в Португалии, Петржела доверил ворота Чонтофальски. Но Камил провел неважно встречу с «Москвой», после чего снова присел на лавочку. В пору было расстроиться и идти собирать чемоданы. Тем более что у вратаря крепкой сборной Словакии наверняка бы нашлось место, где бы он играл сам, а не смотрел за тем, как играют другие. Но пан Власта уговорил Камила не уходить.

2005 год оказался переломным в карьере Чонтофальски. Он наконец-то получил игровую практику, и питерская публика «распробовала» своего второго вратаря. Начав сезон на лавочке, он по ходу чемпионата занял место в воротах «Зенита» после травмы Вячеслава. Камил играл легко, красиво и с настроением, с его лица не сходила улыбка. А главное — он играл надёжно. На протяжении трех месяцев соперники не могли забить ему с игры. Но стоило Чонтофальски ошибиться в игре с «Москвой», как в ворота вернулся Малафеев. Имеется в виду чемпионат. В Кубке УЕФА же вовсю старался словак, и отработал отлично.

Сезон-2006 Камил начал основным. Отлично отработал в весенних играх Кубка УЕФА с «Русенборгом». Но в ответной игре получил травму и пропустил два месяца. А за эти месяцы многое изменилось в «Зените». Петржела стал терять управление командой, не найдя взаимопонимания с новым руководством. В Кубке России Чонтофальски отыграл сильно – помог питерцам выйти в полуфинал. А потом началась серия – четыре мяча от «Спартака», три от «Локомотива», еще три от ЦСКА . Могло быть и не три, но в игре с армейцами исполнявший обязанности тренера «Зенита» Владимир Боровичка заменил Камила к исходу получаса.

А летом пришел Дик Адвокат, который объявил, что основной вратарь — Малафеев. Чонтофальски оставалось примириться с ролью второго. В 2007-м он подменял Вячеслава, когда тот был нездоров или дисквалифицирован, по большей части играл удачно. Кроме того, на Камила легла нагрузка в групповом турнире Кубка УЕФА . Там он так же сыграл неплохо, за исключением игры с «Нюрнбергом», где оплошность голкипера привела к голу. Да и в кубковом матче с «Томью» промах Чонтофальски в серии пенальти обернулся вылетом. Все это, а так же ужесточение лимита на легионеров, привело к тому, что вратарский вопрос в «Зените» был решён не в пользу Камила. Весь 2008 год он просидел на лавочке и наверняка чувствовал себя немного чужим на этом празднике жизни. Контракт действовал до конца 2009 года, и продлевать его Камил не собирался. Хотел было сделать себе российское гражданство, но законы Словакии не предусматривают наличие у подданных страны двух паспортов.

«Зенит» смирился с уходом Камила, но отпускать его бесплатно не хотел. Были разные варианты трудоустройства. В том числе в «Челси». Летом 2009 года Чонтофальски едва не оказался в голландском «Фейеноорде». Все было готово к подписанию контракта. Но получил травму Малафеев и сделка сорвалась. Камил вернулся в Питер, провёл несколько матчей за «Зенит». Последняя игра оказалась столь же неудачной, как и первая. В ответном матче отборочного раунда Лиги Европы с португальским «Насьоналом» петербуржцев устраивала победа со счетом 1:0. Этот результат и высвечивало табло «Петровского» за минуту до финального свистка. Навес в штрафную «Зенита», казалось бы, элементарный для вратаря. Но Камил вдруг не пошёл на мяч, чем и воспользовался португалец. Чонтофальски объяснял этот промах лучом прожектора, который в какой-то момент ослепил вратаря. Но «Зениту», перед которым захлопнулись двери в групповой турнир Лиги Европы, от этого было не легче.