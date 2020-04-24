Топ-10 невероятных камбэков в истории АПЛ

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вчера, 16:30

«Соккер.ру» продолжает вспоминать вкусные матчи в истории АПЛ .

10. «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Шеффилд Уэнсдей» — 10.04.1993

Этот матч считается ключевым моментом в первом завоеванном чемпионском титуле МЮ при Фергюсоне. В той игре основной судья матча получил травму — его заменил резервный арбитр Джон Шилдич. Уже через пару минут он накалил обстановку, когда поставил пенальти в ворота МЮ , который реализовал Джон Шеридан. Подопечным Фергюсона долгое время не удавалось сравнять счет, но за 4 минуты до окончания основного времени это сделал капитан Стив Брюс. Подошло время дополнительного времени — судья прибавляет целых семь минут! И в этот промежуток свой дубль оформляет Брюс. Уже тогда МЮ начал выгрызать подобные победы, забивая важные мячи в дополнительное время.

9. «Саутгемптон» 3:2 «Ливерпуль» — 20.03.2016

В то время Юрген Клопп начинает постепенно собирать «Ливерпуль», но до сих пор они наступают на одни и те же грабли — этот матч не исключение. Еще в первом тайме «красные» ведут с преимуществом в два гола, забивают Филиппе Коутиньо и Даниел Старридж. Во втором тайме лидер отключается и сразу начинает сыпаться, на 50-й минуте был назначен пенальти, но Садио Мане не реализует этот выстрел. Казалось бы, пронесло, но Мане продолжает терроризировать оборону «Ливерпуля» - и зажигает свое имя на табло. Его мяч становится переломным. Затем Грациано Пелле забивает второй из-за грубейшей ошибки со стороны обороны соперника. Уже ничья, «Ливерпуль» безвольно отдает свое преимущество. Однако Мане, поймавший кураж в той игре, вколачивает им третий гол. По окончании того сезона «святые» финишируют под руководством Рональда Кумана на шестой строчке, что является лучшим достижением клуба в эпоху АПЛ , а летом герой этой игры Садио Мане перейдет в «Ливерпуль».

8. «Вулверхэмптон» 4:3 «Лестер Сити» - 25.10.2003​

«Волки» и «лисы» вернулись в АПЛ и выдали шедевральный матч. До перерыва команда в синем забивает три гола, сначала за три минуты дубль оформляет всем известный Лес Фердинанд, до окончания первого тайма Риккардо Шимека доводит матч до полного превосходства — 0:3. Второй тайм приподнес сюрпризы. Хозяева вспоминают, что они играют дома — дубль оформляет шотландец Коллен Камерон, затем счет сравнивает другой шотландец Алекс Рей, а в конце встречи Анри Камара выводит команду в оранжевом вперед, установив счет 4:3. Вот такой камбек в том сезоне создали эти клубы, но по воле судьбы оба окажутся аутсайдерами и покинут высший дивизион.

7. «Кристал Пэлас» 3:3 «Ливерпуль» - 05.05.2014

За тур до этого матча Стивен Джеррард подскользнулся на банановой кожуре в матче с «Челси», но на этом не закончились злоключения команды Брендана Роджерса. Они пожаловали в гости к «Кристал Пэлас». В первом тайме Джо Аллен открывает счет, а уже во втором «красные» за три минуты забивают два гола. Сначала отличился Старридж на 53-й минуте, а уже на 55-й Суарес делает счет 0:3. Казалось бы, «красные» смогут завершить начатое до конца. Но это же «Ливерпуль»! Подопечные Тони Пулиса сумели из ничего создать свои моменты — сначала на 79-й минуте забивает защитник Демьен Делейни, а затем за семь минут Дуайт Гэйл оформляет дубль. Итоговый счет становится равным, на ребят Роджерса было просто жалко смотреть, в последних турах того сезона чемпионство уплывало у них из рук. В начале года они перегоняли «Ман Сити» почти на 10 пунктов в таблице, переиграли их в апреле 3:2, однако в заключительных турах допустили ошибки, в итоге «красные» отстанут от чемпиона всего на два очка.

6. «Манчестер Сити» 2:3 «Манчестер Юнайтед» - 07.04.2018

«Ман Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы на всех парах мчался к своему титлу — свое чемпионство они должны были оформлять в «манчестерском дерби». Еще в первом тайме усилиями капитана Венсан Компани и Илкая Гюндогана ведут в два безответных гола, до перерыва соперник выглядит просто беспомощным. Но МЮ есть МЮ . Непонятно, откуда подопечные Жозе Моуриньо находят в себе силы на такой рывок. Такое ощущение, что тень великого Фергюсона пролетела над стадионом в тот вечер. Буквально сразу Поль Погба за две минуты оформляет дубль. Если бы француз играл так всегда, то к нему не было бы претензий, однако он выдает такие матчи через раз, когда по-настоящему включается в игру, а не ходит пешком. А Крис Смоллинг забивает третий гол, МЮ удается сделать камбэк, перевернув ту игру. Впрочем, этот камбэк не особо повлиял на расстановку сил в таблице, подопечные Гвардиолы наберут в конце сезона 100 очков, оторвавшись от второго преследователя в лице МЮ на 19 пунктов. Однако именно в «манчестерском дерби» «Юнайтед» не позволил соперникам оформить свое чемпионство.

5. «Лестер Сити» 5:3 «Манчестер Юнайтед» — 21.09.2014

Ну казалось бы, что может быть проще победы над аутсайдером, который только что поднялся в АПЛ и не представляет никакой угрозы. Так думали все перед игрой, да и игроки МЮ решили, что матч будет легкой прогулкой. В самом начале встречи Робин ван Перси и Анхель Ди Мария забивают два гола, команда под руководством Луи ван Гала лихо стартанула в этой игре, но «лисы» сумели забить какой-то вялый гол. А уже в самом дебюте второго тайма Эррера снова увеличивает преимущество в два гола в пользу «красных дьяволов». Соперник явно не полезет теперь вперед, а будет защищаться. Однако то, что случилось после было настоящим шоком и безумием. Ребята Найджела Пирсона, именно этот наставник вернул «лис» в элиту и закрепил там, пошли вперед, МЮ явно не ожидал такого натиска. За две минуты Ньюджент и Камбьяссо сравнивают счет — 3:3, после Джейми Варди, который еще не заявил о себе громко, выводит хозяев вперед, а точку ставит с пенальти Леонардо Ульоа, оформив дубль — 5:3, для МЮ это был шок. Никто тогда и не знал, что в следующем сезоне эти наглые «лисы» сорвут банк и выиграют АПЛ .

4. «Ньюкасл» 4:4 «Арсенал» — 05.02.2011

В этой игре произошел один из самых выдающихся камбэков в истории АПЛ , отыграть два и три мяча могут многие, а вот чтобы отыграть четыре... Но в этом преуспела команда Алана Пардью, которая вырвала вымученную ничью у «канониров» в эпоху Арсена Венгера. Еще до перерыва «пушкари» забивают четыре безответных гола, уже на первой минуте оборону «сорок» взламывает Тео Уолкотт, затем забивает Йохан Джуру, а после дубль оформляет Робин ван Перси. Кажется, что соперник раздавлен, переломить ход встречи не получится. Но втором тайме все изменилось.

В середине второго тайма судья принимает верное решение, назначив пенальти, который реализует Джоуи Бартон. Хотя судья в этой игре был очень жесток к гостям, ведь еще после перерыва оставил «канониров» в меньшенстве, удалив Абу Диаби с поля. Многие, конечно, скажут, что не состоялся бы этот камбэк без вмешательства судьи, однако преимущество было весомым, но подопечные Венгера сами себе усложнили жизнь. Далее Бест забивает второй, а третий снова залетает в ворота с пенальти. Бартон оформляет дубль, а за пару минут до конца Шейк Тиоте сравнивает счет — 4:4.

3. «Ливерпуль» 3:3 «Манчестер Юнайтед» — 04.01.1994

МЮ сам любитель совершать камбэки, однако в этой игре они позволили это сделать своему главному сопернику. Ребята Фергюсона сразу навалились на противника, счет открыл в той игре капитан Стив Брюс, затем Райан Гиггз и Денис Ирвин увеличили его до трех безответных голов. Казалось бы, МЮ удержит игру и доведет начатое до конца, но буквально сразу Найджел Клаф, сын легендарного Брайана Клафа, сумел отыграть один гол. После перерыва он оформит дубль, это будет его лучший матч в составе «красных». Уже многие стали сомневаться, что МЮ удержит счет, потому что «Ливерпуль» нащупал свою игру, хотя они пытались создать моменты и забить, однако пропустили — Нил Раддок головой делает счет 3:3.

2. «Лидс Юнайтед» 4:3 «Дерби Каунти» — 08.11.1997

В этом матче вспомним «Лидс» и их ярких лидеров под руководством Джорджа Грэма, а его помощником тогда был Дэвид О'Лири. Но начнем с того, что их ждал ошеломляющий старт игры. Дин Старридж забивает два гола за 10 минут, после был назначен еще и пенальти, его реализует хорватский полузащитник Алеша Асанович. Однако еще до перерыва Род Уоллес отыгрывает один мяч. А за пять минут до окончания первого тайма Харри Кьюэлл сокращает разрыв до минимума. Во втором тайме игра немного успокоилась, однако игроки «Дерби» сами нарушают правила в своей штрафной — в их ворота ставят пенальти, а к точке подходит Джими Флойд Хассельбайнк, который зажигает свое имя на табло в тот день. Казалось бы, игра так и завершится мирным исходом, но «Лидс» всегда обладал какой-то магией — Ли Бойер дальним ударом дарит победу со счетом 4:3. Да, на «Элланд Роуд» стоял настоящий шум, они отыгрались после трех голов и перевернули ход игры в свою пользу. Что-то подобное мы увидим, когда в 2000 году Марк Видука забьет 4 гола «Ливерпулю».

1. «Тоттенхэм» 3:5 «Манчестер Юнайтед» — 29.09.2001

«Тоттенхэм» выиграл первый тайм со счетом 3:0, но в итоге не смог удержать даже ничью с великим «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Дин Ричардс забил в первом своем матче за новый клуб, дальше Лес Фердинанд увеличил преимущество до двух голов. Кристиан Циге на последней минуте первого тайма замкнул на дальней штанге прострел — на перерыв команды ушли при комфортном счете в три без ответных мяча в пользу «шпор». Но во втором тайме команды поменялись ролями. Уже после перерыва на поле вышел совсем другой «Юнайтед» — Энди Коул начал отсчет того камбэка, затем Лоран Блан и Руд Ван Нистелрой сравняли счет в матче, при этом все три гола были забиты головой. А дальше в дело вступил Хуан Себастьян Верон, приложившись к мячу, а Дэвид Бекхэм хлестким ударом установил окончательный счет — 3:5 в пользу МЮ . Вот таким был МЮ сэра Алекса, который мог выгрызать классные матчи.

БОНУС

«Манчестер Юнайтед» 2:1 «Тоттенхэм» — 16.05.1999