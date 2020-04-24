Лев прыгнул

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вчера, 07:20

«Соккер.ру» вспоминает сезон 1982/83 испанского чемпионата.

Однажды мы уже писали, как «Барселона» приобрела Диего Марадону, и что из этого получилось. Но сейчас разговор пойдёт о борьбе за чемпионство. А она, поверьте, была столь же горячей и напряжённой, как и в предыдущем первенстве.

Ранее вы прочитали, как «Реал Сосьедад» на финише обошёл «Барселону» и второй раз подряд стал сильнейшим клубом Испании. При этом «чури-урдин» провалились в Кубке чемпионов, проиграв на старте болгарскому ЦСКА . «Барселона» восьмой год осталась без титула, но завоевала Кубок кубков. Занявший третье место «Реал» взял Кубок Испании.

Клементе такой молодой

А на четвёртом месте оказался другой баскский клуб – «Атлетик» из Бильбао. С которым работал самый молодой тренер Ла Лиги – 31-летний Хавьер Клементе, он же Блондин из Барракальдо. «Львы» были куда более титулованным клубом, нежели «Сосьедад» – 6 чемпионских титулов, 23 Кубка. Но успехи «Атлетика» успели покрыться пылью. Чемпионом «Атлетико» (лишняя буква «о» присутствовала в названии во времена Франко) в последний раз становился в сезоне 1955-56. Кубок генералиссимуса привозили в Бильбао в 1973. Незадолго до переименования «львы» дважды занимали третье место и добирались до финала Кубка. Но вернув себе изначальное имя, клуб из Бильбао изрядно потускнел, а «Реал Сосьедад» стал первым клубом Эускади, а потом и всей Испании.

Домашний чемпионат мира сложился для испанской сборной неудачно. На первом этапе хозяева турнира с трудом, не без помощи судей выбрались из группы, но на второй стадии заняли третье место и остались без медалей. Игра «красной фурии» тоже не впечатлила. Базовым клубом оказался «Реал Сосьедад» – сразу шесть игроков: вратарь, он же капитан Луис Арконада, полузащитники Мигель Анхель «Перико» Алонсо, Хесус Мария Самора, Роберто Лопес Уфарте, нападающие Хесус Мария Сатрустеги и Педро Уральде. Мадридский «Реал» делегировал пятерых, а «Барселона» четырёх игроков. И лишь один боец Сантьяго Уркиага представлял «Атлетик».

После чемпионата мира Алонсо стал игроком «Барселоны». Неожиданно, в 30 лет завершил выступления Сальва Ириарте. Зато ряды чемпионов пополнили защитник Хавьер Сагаррасу и два совсем юных нападающих – Луис Мартин Сукия и Айтор Бегиристайн. Разумеется, все трое были басками. Иных ни в «Сосьедаде», ни в «Атлетике» не было. Даже запасной вратарь «чури-урдин» бразилец Висенте Биуррун был баском по крови.

Ворота чемпиона как обычно защищал Луис Арконада, линия обороны тоже не претерпела перемен. А вот полузащиту Альберт Ормаэчеа изрядно перетасовал. Ушёл Алонсо, присел на лавочку Самора, был передвинут вперёд Лопес Уфарте. Теперь партнёрами Диего Альвареса были Хосе Мария Бакеро, Хосе Субильяга и передвинутый из защиты Альберто Горрис. Рядом с Самрой начинал матчи на скамейке запасных некогда лидер нападения Хесус Мария Сатрустеги. С ними рядышком осваивался юный Чики – так все называли Бегиристайна. Основную пару форвардов составляли Роберто Лопес Уфарте и Педро Уральде.

Теперь будем знакомится с «Атлетиком». Андони Субисаррете было всего двадцать. Но у него за спиной уже имелся очень хороший сезон. Суби выиграл борьбу за место в воротах у двухметрового гиганта Андони Седруна. Который был на год с небольшим старше тёзки и уже побывал основным голкипером «львов». А главное отец большого Андони Кармело Седрун отработал больше десяти лет на «Сан-Мамесе», пока его не потеснил из ворот легендарный Хосе Анхель Ирибар. «Тополь» был вне конкуренции, но и Седрун-старший занимал высокое место в иерархии голкиперов «Атлетика». Чтобы выиграть борьбу у сына легенды и уроженца Бильбао, пришедшему из «Алавеса» Субисаррете пришлось прыгнуть выше головы. За любую промашку его бы съели с потрохами. Вместе с молодым тренером Клементе. Но по ходу сезона Суби доказал, что достоин защищать ворота «львов» и сам стал любимцем «Сан-Мамеса». Более того, о юном баске заговорили как о преемнике Арконады в воротах сборной. Андони Седрун прочно сидел на лавке. Он тоже сделал хорошую карьеру, даже выиграл Кубок кубков. Но уже в составе «Сарагосы».



Правый защитник – Сантьяго Уркиага, тот, что представлял «львов» на домашнем чемпионате мира. Слева Хосе Мария Нуньес, который был лишь на два года моложе Хавьера Клементе. В центре Хесус Лисерансу и Андони Гойкоэчеа, которому недавно был посвящён отдельный материал. Запасные Луис де ла Фуэнте, младший из братьев Салинасов Франсиско (Пачи), Агустин Гисасола, Пачи Боланьос, Оскар Виванко и Теодор Растрохо. Полузащитники: правый Мигель Сола, левый Исмаэль Уртуби, два центральных Хосе Рамон Гальего и Мигель Де Андрес. В резерве Хуан Эльгесабаль и Фернандо Тирапу. Иногда Сола начинал матчи в запасе, и «львы» играли с тремя нападающими – Эстанислао Арготе, Мануэль (Ману) Сарабиа и Даниэль Руис-Басан, он же Дани. Если же Клементе выпускал четверых полузащитников, то самый старший из этой компании Дани оставался на лавочке. По соседству со старшим из Салинасов – Хулио (тогда братьям было 20 и 18), Хосе Марией Норьегой и Рикардо Арриеном.

«Цари зверей» против «Королевского клуба»

«Атлетик» начинал чемпионат матчем с соседями. Не с «Сосьедадом», а «Осасуной» из расположенной рядом с Эускади Наварры. Играли в Памплоне. «Львы» первыми пропустили, но Дани с пенальти, а Сарабиа с игры развернули сценарий встречи. Однако наваррцы отыгрались – 2:2. И мадридский «Реал», и чемпион Испании тоже сыграли вничью, а «Барса» и вовсе стартовала с поражения.

После второго тура, в котором «Атлетик» обыграл «Валенсию», команду Клементе с тремя очками занесло на третье место. Выше только одержавшие по две победы «Сарагоса» с «Атлетико». С Кубком УЕФА не сложилось. Сошли уже в 1/32 финала, уступив венгерскому «Ференцварошу» – 1:2 и 1:1. Но если вы помните, год назад европейским турниром, причём Кубком чемпионов, пожертвовал «Реал Сосьедад». Который в итоге сохранил на финише больше сил, чем «Барселона», и в итоге сорвал банк. В новом сезоне подопечные Ормаэчеа куда серьёзнее отнеслись к главному клубному турниру Европы. Исландский «Викингур» был обыгран дважды – 1:0 и 3:2.

«Львы» впервые возглавили таблицу после четвёртого тура. «Атлетико» проиграл в столичном дерби «Реалу» 1:3 и пропустил вперёд клуб с похожим названием. У «Королевского клуба» тоже стало 7 очков, с той же разницей +4. Но Бильбао забил на мяч больше. Миролюбивый – три ничьи в четырёх матчах – «Сосьедад» отставал на два очка. Но пребывание «Атлетика» на вершине было недолгим – проигрыш в Сарагосе и несколько ступенек вниз.

Первая яркая игра «львов» пришлась на шестой тур. Баски на «Сан-Мамесе» красиво разобрались с «Атлетико» 4:1. И это при том, что в первом тайме получил травму Ману Сарабиа, а на 67 минуте, при счёте, ставшем потом итоговым, был удалён Гойкоэчеа. «Атлетик» поднялся по лесенке вверх и упёрся в спину мадридскому «Реалу». Но стоило проиграть в Барселоне «Эспаньолу», как команду Клементе обогнали «Реал Сосьедад», «Сарагоса» и «Барселона».

Мадридский «Реал» оставался непобедимым лидером. «Реал Сосьедад» долгое время тоже дразнил соперников нулём в графе поражения, но «чури-урдин» чаще играли вничью, чем побеждали. Однако в матче за Суперкубок чемпион уступил мадридскому «Реалу». В 1/8 финала Кубка чемпионов баски выиграли на «Аточе» у «Селтика» 2:0. В Глазго Уральде отправил очень нужный мяч в ворота хозяев. На два гола «кельты» наиграли, но нужно было забивать в два раза больше. «Реал Сосьедад» проложил дорогу в европейскую весну.

В 12 туре «Реалы» – мадридский и сан-себастьянский – встретились на «Сантьяго Бернабеу». Гости получили четыре безответных мяча – три от Исидро и один от Хуанито. Претензия столичного клуба на чемпионство стала ещё более весомой. Но «Сарагоса» и «Атлетик» не собирались отпускать «Королевский клуб» в одиночное плавание и шли в двух очках от команды Альфредо Ди Стефано.

Однако 13 тур оказался неудачным уже для столичного «Реала». Он проиграл в Эль Класико, причём на переполненном «Сантьяго Бернабеу». Нервная игра, два удаления у хозяев в течение минуты, голы Эстебана Виго в равных составах и Кини, когда у «Барселоны» было на два человека больше. Но даже потерпев обидное поражение, «Реал» сохранил первую позицию благодаря лучшей, чем у «Атлетика» разнице мячей. Многое могла решить очная встреча, пришедшаяся на 14 тур.

Перегорела молодая баскская команда. Слишком сильно она хотела обыграть раненого лидера на «Сан-Мамесе». В конце первого тайма у неё получилось сравнять счёт – 1:1. Однако после перерыва «Реал» забил ещё три мяча, позволив хозяевам лишь гол престижа – 2:4. «Атлетик» откатился на четвёртое место, даром что имел столько же очков, сколько «Барселона» с «Сарагосой» – по 20. Следующий матч «львам» предстояло провести на «Камп Ноу».

Диего Марадона тогда лечил свою печень. Другой лидер «сине-гранатовых» Бернд Шустер был одержим местью Гойкоэчеа, по милости которого «белокурый ангел» пропустил чемпионат мира. Но два очка достались «Атлетику», а единственный гол забил тот самый «мясник из Бильбао». Второе место уже не надо было делить на троих. Но «Реал» по-прежнему возглавлял чемпионскую гонку. Действующий же чемпион ковылял на восьмом месте и уже мысленно прощался со сложением полномочий. Даром что впереди остался целый второй круг и два тура первого.

В 16 туре «Эускаль дербия» в Сан-Себастьяне. «Чури-урдин» записали в таблицу очередную ничью. Спасшиеся от проигрыша «львы» тоже, и этот результат позволил им сократить отставание. Мадридский «Реал» проиграл «Осасуне». Первый круг лидеры закончили крупными победами. «Королевский клуб» расправился с «Валенсией» 5:1 (ой припомнят им «летучие мыши» этот разгром во втором круге), а «Атлетик» отписал три гола в ворота «Лас-Пальмаса». Положение дел наверху не изменилось. Так закончился первый круг, и начался 1983 год.

В 19 туре «Реал» поделил очки с «Севильей», «Атлетик» выиграл на «Месталье» 2:1. Сравнялись на один тур. Потом «львы» не досчитались одного очка в домашней игре с «Вальядолидом». А потом вовсе вернулись ни с чем из Севильи (проиграли «Севилье», не «Бетису»). Там и Марадона поправился, и «Барселона» подтянулась. Вот так они и шагали гуськом. А в феврале лидеров стало трое. Причём «Барса» оказалась самой первой.

В 25 туре из строя вырвался «Реал». А затем обозначилось слабое звено в этой троице – «Барселона» проиграла дома худшей команде Ла Лиге «Расингу» 0:2, потом не справилась с «Саламанкой». Удо Латтек получил рассчёт. «Реал» снова потерял очко в Севилье, уже в игре с «Бетисом». А «Атлетик» тем временем выиграл в Сантандере 2:0 и обошёл мадридцев по разнице мячей +26 против +25. В 28 туре «Барса» уже под руководством Сесара Луиса Менотти завершила вничью домашний матч с «Бетисом» 1:1 и смирилась с тем, что вопрос о чемпионстве снова откладывался.

Мышь, ставшая хищником

Но не забывайте, что «Реал» сражался на два фронта. Очень много сил отняли четвертьфинальные матчи Кубка кубков с «Интером». Мадридцы прошли – 1:1 и 2:1, но сразу же сыграли вничью с пока ещё чемпионом. «Атлетик» же был жестоко бит «Бетисом» 1:5. Мадридцы прибыли на «Камп Ноу» единоличными лидерами.

«Королевский клуб» вырвался вперёд благодаря голу Хуанито. Этот счёт держался до 45 минуты, но Марадона восстановил равновесие перед уходом в раздевалку. После перерыва Перико Алонсо подарил Барселоне праздник в виде победы 2:1. И не только Барселоне, но ещё и Бильбао. Чей клуб уничтожил «Сельту» со счётом 4:0 и снова вышел на первое место. До финиша оставалось четыре тура.

Матч «Реала» и «Атлетика» должен был решить главный вопрос чемпионата Испании. И снова верх взял «Королевский клуб» – 2:0. Всё, «Реал» – чемпион? Видимо, мадридцы сочли вопросительный знак излишним. «Реал» успешно гнался за двумя зайцами – справился с «Аустрией» в полуфинале Кубка кубков и выиграл две встречи домашнего чемпионата. «Атлетик» тоже добился побед, сначала над «Барселоной, затем над уже сложившим полномочия „Сосьедадом“. Но перед заключительным туром „львы“ отставали от мадридцев на одно очко.

„Реалу“ предстояло сыграть в гостях с проводившей безобразный сезон „Валенсией“. „Летучие мыши“ сменили двух тренеров по ходу чемпионата, но торчали на 17 месте. Вылетали в том году команды, которые занимали в итоговой таблице 16, 17 и 18 места. Соперник „Атлетика“, представитель Канарских островов „Лас-Пальмас“ держался четырнадцатым, но опережал „Валенсию“ всего на два очка. Поэтому не мог чувствовать себя в безопасности.

Девяносто девять из ста опрошенных предсказали бы чемпионство „Реала“. Но мышь, загнанная в угол, становится опасным хищником. Летучая мышь – не исключение. „Валенсия“ сражалась не за „Атлетик“ и не против „Реала“, она билась за себя. И добилась. Гол Мигеля Тендильо оказался единственным в матче. Он принёс „Валенсии“ два спасительных очка. Любопытно, но в последствии Тендильо трижды становился чемпионом в составе „Реала“. Но в восемьдесят третьем он не позволил „королевскому клубу“ праздновать победу.

„Атлетик“ же разорвал островитян на Канарах – 5:1. Причем все мячи в этой встрече забивали гости. Де Андрес на третьей минуте срезал мяч в собственные ворота. Но „львы“ быстро отыгрались благодаря голу Сарабиа. Ещё до перерыва Дани вывел басков вперёд, а во втором тайме Сарабиа, Арготе и Уртуби записали свои имена в итоговый протокол. Так „Атлетик“ стал чемпионом, а „Лас-Пальмас“ отправился в Сегунду вместо „Валенсии“.

Расстроенный „Реал“ потом проиграл в финале Кубка кубков шотландскому „Абердину“ 1:2. Так молодой Алекс Фергюсон выиграл свой первый европейский трофей. „Реал Сосьедад“, увлечённый борьбой за Кубок чемпионов, выбил португальский „Спортинг“ – 0:1 и 2:0. Но в полуфинале прекрасная сказка закончилась столкновением с „Гамбургом“ – 1:1 и 1:2. Чемпионат страны баски откровенно доигрывали и заняли в итоге седьмое место. „Барселона“ довольствовалась третьим местом, но выиграла Кубок, в третий раз за сезон победив „Реал“ – 2:1.

Но главным событием сезона стало чемпионство „Атлетика“. И не только потому, что в третий раз подряд чемпионом страны стал клуб из Эускади. Если два титула „Реал Сосьедад“ были тщательно подготовлены, то „Атлетик“ оказался скороспелым фруктом. Молодой тренер и молодые игроки в считанные месяцы доказали, что в футболе возможно всё. В том числе и стремительный взлёт.