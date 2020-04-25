«Дирианген» — «Реал» Эстели: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на полуфинальный матч плей-офф чемпионата Никарагуа, в котором сыграют «Дирианген» и «Реал Эстели».
«Дирианген»
«Дирианген» занял третью строчку в регулярном чемпионате Никарагуа, отобравшись в раунд плей-офф. В восемнадцати сыгранных поединках хозяева предстоящего матча добыли восемь побед, пять раз сыграли вничью и трижды проиграли.
На стадии четвертьфинала команда прошла «Хувентус Манагуа», одержав победу с минимальным счетом (1:0).
«Реал Эстели»
«Красно-белые» финишировали на второй позиции в Лига Примере, отстав от лидера ФК «Манагуа» на семь очков. Своего ближайшего соперника по плей-офф «Реал» обошел только по дополнительным показателям.
Вторая занятая строчка в турнирной таблице дала возможность клубу из Эстели стартовать с полуфинальной стадии турнира навылет.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дирианген» — 2.440
- Ничья – 2.880
- Победит «Реал Эстели» — 3.070
Статистика
- Последняя очная встреча команд завершилась вничью (0:0).
- «Дирианген» не проигрывает «Реал Эстели» в пяти матчах кряду.
- «Дирианген» выиграл пять последних домашних матчей.
Прогноз
Явного фаворита в этом матче аналитики БК Pinnacle не определяют. Но нельзя не отметить, что «Дирианген» очень сильно играет дома и имеет положительную статистику против «Реал Эстели».
Полагаем, что итоговая победа останется за хозяевами поля. Ставку Ф1(0) в можно разместить с коэффициентом 1.70.