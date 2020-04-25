«Дирианген» — «Реал» Эстели: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:32

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на полуфинальный матч плей-офф чемпионата Никарагуа, в котором сыграют «Дирианген» и «Реал Эстели».

«Дирианген»

«Дирианген» занял третью строчку в регулярном чемпионате Никарагуа, отобравшись в раунд плей-офф. В восемнадцати сыгранных поединках хозяева предстоящего матча добыли восемь побед, пять раз сыграли вничью и трижды проиграли.

На стадии четвертьфинала команда прошла «Хувентус Манагуа», одержав победу с минимальным счетом (1:0).

«Реал Эстели»

«Красно-белые» финишировали на второй позиции в Лига Примере, отстав от лидера ФК «Манагуа» на семь очков. Своего ближайшего соперника по плей-офф «Реал» обошел только по дополнительным показателям.

Вторая занятая строчка в турнирной таблице дала возможность клубу из Эстели стартовать с полуфинальной стадии турнира навылет.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дирианген» — 2.440

Ничья – 2.880

Победит «Реал Эстели» — 3.070

Статистика

Последняя очная встреча команд завершилась вничью (0:0).

«Дирианген» не проигрывает «Реал Эстели» в пяти матчах кряду.

«Дирианген» выиграл пять последних домашних матчей.

Прогноз

Явного фаворита в этом матче аналитики БК Pinnacle не определяют. Но нельзя не отметить, что «Дирианген» очень сильно играет дома и имеет положительную статистику против «Реал Эстели».

Полагаем, что итоговая победа останется за хозяевами поля. Ставку Ф1(0) в можно разместить с коэффициентом 1.70.