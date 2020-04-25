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Бывший игрок «Спартака» рассказал, как жил в одной комнате с Бензема

вчера, 16:49

Бывший полузащитник «Валенсии» Тино Коста вспомнил забавный случай, который произошел на старте его карьеры.

Однажды я попал на просмотр в «Лион», а тогда за него выступал Бензема. Так получилось, что на базе клуба мы жили в одной комнате. Как-то раз я открыл его шкаф и увидел там несколько пар бутс. Иногда я пользовался ими, но затем мыл и ставил на место. Уже спустя много лет мы встретились на поле во время матча «Валенсии» и «Реала». Именно тогда я решил признаться ему в своем поступке. Карим заявил, что никогда не замечал пропажи бутс. Это было очень смешно.

Напомним, что Коста выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2016 год.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:24
Есть что вспомнить и детям будет, что рассказать. Но эту новость никто бы и не прочитал, если бы не ключевая фраза "игрок Спартака"
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:42
Это чисто спартаковское, делать что-нибудь подленькое, поэтому туда таких и берут.Одни бутсы тырят, другие деньги из карманов, третьи лайки ставят подленько...
swift stream
swift stream ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 18:24
О футболе ничего, а с кем жил много.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:38
Каждый день из спартаковских рядов протекает. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:22
Как хрюща так херню расскажет.
drug01
drug01
вчера в 17:17
Действительно есть что вспомнить ....пока нет футбола!
Valeleo
Valeleo ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 17:15
Теперь его заменил Жиго.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 17:08
А что за спартач,если вместе с Бензема
Если не был с Бензема,значит не спартач..)
Comdiv
Comdiv
вчера в 17:07
В спартаке всегда принято было чужим пользоваться, даже чемпионством.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:52
чем дальше тем страшнее)))
beefs
beefs
вчера в 16:52
приятные воспоминания воодушевляют
SSPZ
SSPZ
вчера в 16:51
это было очень смешно.. ничего смешного в этом нет(
SSPZ
SSPZ
вчера в 16:50
интересная тема читаем
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