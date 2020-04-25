Бывший игрок «Спартака» рассказал, как жил в одной комнате с Бензема

Бывший полузащитник «Валенсии» вспомнил забавный случай, который произошел на старте его карьеры.

Однажды я попал на просмотр в «Лион», а тогда за него выступал Бензема. Так получилось, что на базе клуба мы жили в одной комнате. Как-то раз я открыл его шкаф и увидел там несколько пар бутс. Иногда я пользовался ими, но затем мыл и ставил на место. Уже спустя много лет мы встретились на поле во время матча «Валенсии» и «Реала». Именно тогда я решил признаться ему в своем поступке. Карим заявил, что никогда не замечал пропажи бутс. Это было очень смешно.