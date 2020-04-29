Неоплаченный долг

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вчера, 10:47

«Соккер.ру» завершает трилогию о работе Эрнста Хаппеля в «Брюгге».

В двух первых сериях вы могли прочитать, как австрийский тренер Эрнст Хаппель сделал «Брюгге» не только сильнейшим клубом Бельгии, но и европейским грандом. Фламандцы дошли до финала Кубка УЕФА , где проиграли «Ливерпулю». Честолюбивый Хаппель жаждал реванша. Тем более что «Ливерпуль» покорил главную вершину Европы, а «Брюгге» остановился в двух шагах.

Вы также знаете, что английский нападающий Роджер Дэвис пришёл в «Брюгге». Увидел, победил и ушёл в «Лестер» в качестве лучшего игрока бельгийского чемпионата. И это была не единственная потеря чемпионов. Правда, не сразу, а зимой. Ульрик Ле Февр перешёл в датский «Вейле», по бельгийским клубам разбежались Дирк Рансон («Остенде»), Норберт Де Нагель («Гент») и Дирк Хиндерикс. Вновь прибывших оказалось трое — нападающий «Остенде» Ян Симон и полузащитники — Ян Сёренсен из «Копенгагена» и Лайош Кю («Ференцварош»). Получился такой состав. В воротах — Биркир Йенсен. Оборона — Фонс Бастейнс, Эди Кригер, Жорж Лекенс, Йос Волдерс. Середина поля — Жюль Кулс, Поль Куран, Рене Вандерейкен и Лайош Кю. Хаппель перешёл на игру в два нападающих, и этими двумя обычно были Рауль Ламберт и Роджер Дэвис, потом Ян Симон. В запасе: вратари — Лендерт Барт и Анри Гонье, защитники — Джино Маес, Даниэль Де Куббер, Ян Сёренсен, Эрик Де Сандерс и Эрик Де Бетс, нападающие — Бернард Верхееке и Данни Ванденхенде.

Чемпионат Бельгии начался для «сине-чёрных» ничьей в Антверпене со старейшим континентальным клубом 2:2. Затем последовали три вполне ожидаемых победы над «Кортрейком», «Бомом» и «Льежем». Но вот пришло время визита в столицу. «Андерлехт» был беспощаден — 6:1. «Брюгге» выместил весь свой гнев на финском «Куопио» — 4:0, причём в гостях. Вопрос с выходом в 1/8 финала был решён. В Брюгге финский чемпион был также разгромлен 5:2. В промежутке между встречами «Брюгге» устранил последствия катастрофы на брюссельской арене «Констан ван ден Сток». Три победы, и даже проигрыш второму представителю Антверпена «Беерсхоту» не помешал «сине-чёрным» оставаться первым в таблице. «Варегем» разгромлен 4:0. Но поездка в Льеж к «Стандарду» завершилась проигрышем 2:4. Лидеров, набравших по четыре очка, стало сразу четверо — компанию составили «Андерлехт», «Стандард» и «Винтерслаг». Зато в Кубке чемпионов был уверенно обыгран дома «Панатинаикос» 2:0. Дембельский аккорд Дэвиса, забившего свой последний мяч за команду Хаппеля. В Жюпилер-лиге «Стандард» тем временем стал самым первым.

В Афинах «Брюгге» проиграл, но всего 0:1. Было тяжело в конце встречи, когда греки обрушили всю мощь. Но в четвертьфинал Кубка чемпионов вышли фламандцы. Можно было сосредоточиться на домашнем чемпионате, тем более что «Стандард» оказался калифом на один тур. Экипаж Хаппеля совершил обгон и выиграл первый круг. Однако тот самый калиф отстал всего на одно очко. «Беверен» — на два, а «Андерлехт» — на три. Но после того как «Андерлехт» выиграл в Льехе, «Брюгге» мог чувствовать себя вольготно и наслаждаться воздухом вершины. Ближайший догоняющий был в трёх очках. С «Андерлехтом» вскоре тоже рассчитались. Не в полной мере — 2:0, но главное два очка.

Настал месяц март, а стало быть пришла пора четвертьфиналов Кубка чемпионов. На пути возник мадридский «Атлетико». Куран и Де Кубер забили по мячу, но главным героем стал Йенсен, парировавший удар испанца Марсиала с 11 метров. Пропусти Биркир этот мяч с пенальти, никто бы его не упрекнул. Но 2:0 и 2:1 в первом матче еврокубков — далеко не одно и то же.

Марсиал вернул должок в Мадриде, забив два мяча. Ещё один гол на счету Доминго Бенегаса. Но желание разгромить соперника притупило бдительность «матрасников». Если гол Жюльена Кулса был маленькой неприятностью, то Рауль Ламберт обесценил победу «Атлетико» — 3:2. Дальше прошёл «Брюгге». Который на кураже выиграл потом у «Стандарда». Правда, потом проиграл «Лирсу» 1:3, чем оживил борьбу за чемпионство.

В полуфинале «Брюгге» выпала честь сразиться с «Ювентусом», а Хаппелю сойтись в противостоянии с молодым, но уже авторитетным Джованни Трапаттони. Другую пару составили «Ливерпуль» и «Боруссия». Думаю, не стоит уточнять какая именно «Боруссия». Тяжелейшая игра в Турине принесла победу хозяевам. За три минуты до финального свистка Роберто Беттега заставил Йенсена капитулировать. Но проигрыш со счётом 0:1 позволял фламандцам рассчитывать на положительный исход двухраундового противостояния.

В ответной игре «Брюгге» очень быстро отыгрался. Капитан «сине-чёрных» Фонс Бастейнс забил уже на третьей минуте. Но его почин не был поддержан. 90 минут истекли, а на табло «Ян Брейдел» светились единичка и ноль. Не изменилась ситуация и после 15 минут. Но пенальти бить не пришлось. Сначала наработал на второе предупреждение и оставил «Юве» в меньшинстве Клаудио Джентиле. А затем Рене Вандерейкен пробил Дино Дзоффа — 2:0. «Брюгге» в финале. И «Ливерпуль» тоже. Какая встреча через два года! Только на более высоком уровне.

В связи с чемпионатом мира финал Кубка чемпионов был ранним. «Ливерпуль» и «Брюгге» ждали на «Уэмбли» 10 мая. Чемпионат Бельгии заканчивался 30 апреля. «Сине-чёрные» проиграли в 32-м туре «Берингену» 0:3, что позволило «Андерлехту» и «Стандарду» приблизиться на расстояние выстрела — два очка. В предпоследнем туре все трое дружно выиграли. Всё те же два очка отрыва. В последний игровой день «Брюгге» сыграл вничью с «Локереном», и этого очка оказалось достаточно, чтобы снова стать чемпионом. «Андерлехт» отстал на одно очко, «Стандард» — на два.

И вот настал главный матч Кубка чемпионов. Врачи сделали всё, чтобы вернуть в строй получившего травму Рауля Ламберта. Хаппель заявил своего сильнейшего форварда на финал, но скорее из уважения к Раулю. Владелец трофея «Ливерпуль» не мог рассчитывать на травмированного Томми Смита. К тому же уже без малого год играл в «Гамбурге» Кевин Киган. Однако Кеву нашлась замена в лице Кенни Далглиша.

Первый тайм прошёл со значительным преимуществом англичан, но Биркир Йенсен не позволил себе забить. Начало второго тайма осталось за бельгийцами. Хорошие моменты упустили Сёренсен и Кю. Но если вы помните, то в одном из финалов двухлетней давности, перелом внёс выход Джимми Кейса. На этот раз Боб Пейсли наоборот убрал Кейса с поля, бросив в бой Стива Хайвэя. Не прошло и минуты, как состоялся первый гол. Грэм Сунесс нашёл в штрафной Кенни Далглиша, и тот перебросил преждевременно упавшего Йенсена.

Гол этот оказался единственным. В конце встречи Сёренсен перехватил мяч, опрометчиво откинутый Аланом Хансеном. Рэй Клеменс выручил после первого удара датчанина, а потом подоспел Фил Томпсон, вставший на линии ворот. «Ливерпуль» снова выиграл. И Кубок чемпионов, и дуэль с «Брюгге». Не смог Эрнст Хаппель вернуть должок. Руководство клуба предлагало австрийцу новый контракт, но Хаппель избрал иной путь. Он взял рычаги управления в сборной Голландии и отправился с ней на чемпионат мира.