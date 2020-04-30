Десятка с плюсом. Испания. Семидесятые

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вчера, 07:00

«Соккер.ру» представляет сильнейших вратарей 70-х. На очереди голкиперы команд Ла Лиги.

В этом десятилетии произошла смена караула в воротах сборной Испании. Хосе Анхель Ирибар сдал свой пост Луису Арконаде. Но помимо этих двух басков в испанском чемпионате было немало интересных вратарей.

Хосе Анхель Ирибар (1943). «Атлетик» (до 1978 года «Атлетико» (Бильбао)) 1962-1980

«Соккер.ру» посвятил Тополю отдельный материал, так что повторяться не будем. Лучшие годы Ирибара, вероятно, пришлись на предыдущую декаду, когда он выиграл чемпионат Европы. Но и в семидесятые Хосе Анхель считался одним из сильнейших вратарей не только Испании, но и мира. Кроме того, Ирибар никогда не забывал о своих корнях, и в декабре 1976 вынес на поле национальный флаг Эускади Икурринью. В 1977 Тополь был близок к победе в Кубке УЕФА , но «Атлетик» уступил «Ювентусу».

Луис Арконада (1954). «Реал Сосьедад» 1974-1989

Луис в двадцать лет стал основным вратарём «Реала Сосьедад» и был верен «чури-урдин» на протяжении всей своей карьеры. С Арконадой в воротах баски дважды выиграли чемпионат Испании. Правда, это пришлось на восьмидесятые. Но и в семидесятые Луис взял первую из трёх премий Саморы (самому надёжному вратарю Ла Лиги) и сменил Ирибара в сборной Испании. Обладающий скромными габаритами Арконада отличался молниеносной реакцией и подвижностью, за что и получил прозвище Осьминог. А ещё он оказал большое влияние на мальчика по имени Икер.

Сальвадор Садурни (1941). «Барселона» 1960-1976

Воспитанник «Барсы» не всегда был основным в родном клубе. Однако Сальвадор успел и три Саморы выиграть, и в сборной побыть дублёром Ирибара. В том числе и на победном для испанцев чемпионате Европы 1964 года. Казалось, что в семидесятые любимец болельщиков прочно сел на лавочку. Но во времена Ринуса Михелса в воротах играл именно немолодой уже Садурни. С ним «Барселона» выиграла долгожданный чемпионский титул, а самому Сальвадору (в 70-х годах) дважды вручали Самору. Садурни всегда тепло отзывался о «генерале» Михелсе. Зато с другим голландцем Йоханом Кройфом отношения явно не сложились.

В свой первый год пребывания в команде он был лучшим игроком «Барселоны» из тех, что я видел в своей жизни. А потом — нулевым. В перерывах матчей он курил «Кэмел» без фильтра. На второй и третий год он уже не хотел тренироваться. — Садурни о Йохане Кройфе.

Возможно, в Сальвадоре говорила элементарная ревность. Ведь до прихода Йохана он был самым популярным футболистом на «Камп Ноу».

Мигель Рейна. (1946). «Барселона» 1966-73, «Атлетико» 1973-74

Мигелю Рейне и его сыну, ещё более знаменитому Пепе «Соккер.ру» посвящал целую статью. Вкратце напомним. Рейна-старший пришёл в «Барселону» из «Кордобы», где бывший поварёнок и стал сильным вратарём. Мигель потеснил Садурни, а «Барса» с ним выиграла два Кубка генералиссимуса и Кубок ярмарок. В 27 лет Рейна неожиданно перешёл в «Атлетико», где провёл пять лет. Помог «матрасникам» стать чемпионами, выиграть Кубок страны и Межконтинентальный кубок. Но лишил мадридцев почти выигранного Кубка чемпионов, когда на исходе матча с «Баварией» преждевременно почувствовал себя победителем и прозевал дальний удар Ганса-Георга Шварценбека. Эта грубая ошибка и помешала Рейне-отцу заиграть в сборной Испании.

Мигель Анхель Гонсалес (1947). «Реал» 1968-1986

На протяжении почти полутора десятка лет ворота «Реала» защищали два «кота». Именно такими прозвищами на «Сантьяго Бернебеу» окрестили Мигеля Анхеля Гонсалеса и Мариано Гарсию Ремона. Правда, второй был не просто Кот, а Одесский кот - el Gato de Odesa. При чём тут Одесса, узнаете чуть позже. Оба Кота пришли в футбол из гандбола. Уроженец Галисии Мигель Анхель долгое время числился даже не вторым, а третьим кипером. Но в 1974 году коренастый обладатель роскошных усов обосновался в рамке и оставался основным вратарём на протяжении четырёх сезонов, при полном доверии со стороны Милана Милянича. Потом и у него начался творческий кризис. Хорошо, что под рукой у тренера «Реала» был Гарсия Ремон. Три года основным в воротах был Одесский кот, а потом вновь последовала ротация. Мигель Анхель шесть раз выигрывал Ла Лигу, пять — Кубок, а под занавес карьеры — Кубок УЕФА . Однажды получил Самору, привлекался в сборную Испании, где у Кота набежало 18 встреч.

Мариано Гарсия Ремон (1950). «Реал» 1970-86, «Овьедо» 1970-71

Прозвище «Одесский кот» Гарсия Ремон получил после феерической игры в Одессе с киевским «Динамо», где он отразил с десяток сложных ударов. После двух отличных сезонов в игре Одесского кота наметился явный спад. На протяжении нескольких лет Гарсия Ремон исправно исполнял обязанности второго вратаря. Но в 1978-м он снова выдвинулся на первые роли и был основным на протяжении трёх лет. Послужной список Мариано примерно такой же, как у Мигеля Анхеля – шесть чемпионских титулов и четыре Кубка. Что неудивительно, ведь играли они в одно время. Правда, трофей Саморы голкиперу получить не удалось, да и за сборную Испании Гарсия Ремон сыграл лишь дважды.

Педро Мария Артола Уррутия (1948). «Реал Сосьедад» 1968-74, «Барселона» 1975-84

Артола долго ждал своей очереди в «Реале Сосьедад», дождался и, отыграв один полнокровный сезон, принял предложение «Барселоны». Освободив тем самым дорогу молодому Луису Арконаде. В «Барсе» баск оказался третьим голкипером. Но Садурни через пару лет закончил, Пере Мора не справился с ролью основного, тут и пробил час Артолы. Правда, пришлось соперничать с земляком и почти однофамильцем Уррути, а затем уступить ему дорогу. Но это было в следующей декаде. В 70-х же на протяжении пяти лет основным голкипером «сине-гранатовых» был именно Артола. За это время барселонцы взяли два Кубка короля и Кубок УЕФА , а самому Педро вручили приз имени Саморы. На чемпионате Европы 1980 года Артола был дублёром Арконады.

Франсиско Хавьер Уррутикоэчеа (1952-2001). «Реал Сосьедад» 1972-77, «Эспаньол» 1977-81

Баск, чью длинную фамилию укоротили до Уррути, тоже начинал в Сан-Себастьяне. Соперничал с Артолой, потом с Арконадой, а затем не выдержал и отправился в Барселону. Но не к «сине-гранатовым», а в «Эспаньол», «Барса» была в его карьере позже. Уррути являлся одним из самых ярких испанских вратарей того времени, но ему не хватало стабильности. Поэтому он и проиграл Арконаде место в клубе и не смог вытеснить земляка из сборной. Но в «Эспаньоле» Уррути смотрелся очень прилично. Недаром потом Франсиско был признан игроком года по версии «Дон Балон», а позже получил приглашение в «Барселону». Но это было уже в начале 80-х.

Анхель Абелардо Гонсалес (1944). «Валенсия» 1965-74, «Спортинг» 1974-76

Звёздным часом невысокого крепыша Абелардо Гонсалеса стал сезон 1970-71, в котором «Валенсия» стала чемпионом. Сам Абелардо был удостоен трофея Саморы, причём с очень приличным показателем 0,63 (19 пропущенных мячей в 30 встречах). Конечно, при росте 174 вратарю «Валенсии» было непросто играть на перехватах, но на линии Абелардо был безупречен. Пару раз его вызывали в сборную Испании, однако до дебюта дело так и не дошло.

Хесус Кастро (1951-1993). «Спортинг» 1968-1985

Легендарный вратарь хихонского «Спортинга», на счету которого более четырёхсот матчей в воротах «рохобланкос». Вторая половина семидесятых – золотые годы астурийцев, которые боролись на равных и с «Реалом», и с «Барселоной», а также набиравшем силу «Сосьедадом». Пятое, второе, третье места. Команда пробивалась в Кубок УЕФА , за что и была прозвана «Евро-Спортинг». Первой звездой астурийцев по праву считался бомбардир Кини. А второй – его младший брат Чучо, он же вратарь Хесус Кастро. Сколько раз за ним приезжали из Мадрида, Барселоны, Севильи, Валенсии, однако Чучо оставался верен своему родному клубу и дождался его расцвета. Очень смелый и яркий вратарь, который вытянул для «рохобланкос» немало безнадёжных матчей. В 1980-м пути братьев разминулись. Кини перешёл в «Барселону», а Хесус продолжал выступать за «Спортинг». Старший брат забивал младшему, и не один раз. Но эти события тоже относятся уже к 80-м.

Братьев Кастро уже нет с нами. Хесус ушёл раньше старшего брата. Летом девяносто третьего он поспешил на помощь тонувшим в море английскому туристу и двум его сыновьям. Спас, но заплатил за это своей собственной жизнью.