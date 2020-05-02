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Годин: «Я не вернусь в „Атлетико“ как игрок, это точно»

сегодня, 21:33

Защитник «Интера» Диего Годин в прямом эфире в Instagram прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Атлетико».

Многие люди меня спрашивали, но я завершил выступления в «Атлетико». Без тени сомнений, это был лучший отрезок моей спортивной жизни, во всяком случае, пока. Но мое время в качестве игрока «Атлетико» закончилось, я перевернул страницу.

Я переживаю новый опыт в «Интере». Это другой опыт, я расту и учусь. Я не вернусь в «Атлетико» как игрок, это точно. Посмотрим, вернусь ли я туда в другой роли, кто знает… Но я точно навсегда останусь болельщиком «Атлетико».

Отметим, по данным СМИ, Годин может уйти из «Интера» и продолжить карьеру в АПЛ. В частности, сообщалось, что им интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 22:21
погубил карьеру перейдя в кабинет..а сколько гонору было
drug01
drug01
сегодня в 22:08
Желаем удачи !!!!! Все будет хорошо.....
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 21:41
Годин играй в Интере, нечего метаться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:34
Целый день одни слухи...
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