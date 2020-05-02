Годин: «Я не вернусь в „Атлетико“ как игрок, это точно»

Защитник «Интера» в прямом эфире в Instagram прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Атлетико».

Многие люди меня спрашивали, но я завершил выступления в «Атлетико». Без тени сомнений, это был лучший отрезок моей спортивной жизни, во всяком случае, пока. Но мое время в качестве игрока «Атлетико» закончилось, я перевернул страницу.

Я переживаю новый опыт в «Интере». Это другой опыт, я расту и учусь. Я не вернусь в «Атлетико» как игрок, это точно. Посмотрим, вернусь ли я туда в другой роли, кто знает… Но я точно навсегда останусь болельщиком «Атлетико».