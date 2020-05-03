ТОП 10 лучших тренеров английского футбола.

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вчера, 23:04

Тренеров было много в английском футболе, и я как всегда постарался выбрать 10-ок лучших на мой взгляд. составив очередной ТОП.

10. Билл Николсон («Тоттенхэм» 1958-1974)

Легенда одного клуба по праву его можно считать «Мистер Тоттенхэм» всю карьеру посвятил им, был игроком, а после и тренером. В качестве игрока выиграл титул первого дивизиона, а после повторил успех когда их тренировал в 1961 году выиграв со «шпорами» первый золотой дубль, к титулу заовевал и КА в истории Английского футбола в 20 веке, также вышел в полуфинал КЕЧ , а после первым кто привез на туманный Альбион европейский кубок выиграв КОК — 63 года победив в финале «Атлетико Мадрид» — 5:1.

9. Стэн Каллис («Вулверхэмптон» 1948-1964)

Основной командой Каллиса считается «Вулверхэмптон» был их игроком, а в последствии, как это часто бывает и футбольным менеджером. Является лучшим их тренером и лучшим тренером 50-х годов, он сумел завоевать три титула высшего дивизиона в 50-х. В 1954 году выиграв титул решил принять участие против сильнейших клубом европы и мира, «волки» получили не официальное название «Лучший клуб мира», а по его замыслу принимать и играть с лучшими командами, стало началом создания будущего Кубка Европейских Чемпионов. Также с ними выиграл и пару кубков Англии.

8. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед» 1945-1969)

шотландский специалист, который возглавлял «Манчестер Юнайтед», хотя в карьере игрока ему довелось поиграть за «Ливерпуль» и за голубую часть города «Манчестер Сити». Именно благодаря ему на эмблеме клуба появился дьявол, завоевав с командой 13 трофеев, а команду называли «малышами Басби» Среди них пара титулов, а также КЕЧ 1968. Еще один шотландец, который оставил о себе память в этом клубе. Басби добился выдающихся успехов в стане «красных», в начале своей карьеры на «Олд Трафорде» несмотря на недостаток тренерского опыта. Все ждали, что он потратит много денег на приобретение высококлассных игроков, но вместо этого он начал работу с молодыми игроками, постепенно заменяя возрастных игроков на юных ребят. Отсюда как раз и берут свое название «малыши Басби». В его период на посту клуба произойдет страшная катастрофа — крушение самолета с игроками в Мюнхене, погибнет 23 человека. После он создаст новый костяк игроков вокруг тех, кто переживет ту страшную аварию, и приобретет молодых футболистов, таких как Бест, Лоу на подмогу Чарльтону и компании. Я могу сказать, что он один из немногих, кто стал работать с молодыми игроками, как впоследствии сделает и Фергюсон, когда возглавит клуб. Да, такой великий тренер оставил о себе хорошую историю летописи на «Олд Траффорд» и целую «золотую эпоху того времени»

7. Герберт Чепмен («Хаддерсфилд Таун» 1921-1925 / «Арсенал» 1925-1934)

Он настоящий менеджер в футболе, который взял полностью командование своими клубами не только на поле, но и внутрекомандное планирование. Помимо разработанной им тактики, где главным была надежная и сильная защите, и быстрая игра на контратаках, пасами накоротке с постоянным и активным перемещением футболистов по всему полю, также он был сторонником строгого тренировочного режима, и стал одним из первых, кто использовал услуги персонала, таких как физиотерапевт и массажист. Он проводил разные мастер классы, и даже создал свой сборник, методику работы с клубом. Он считается первым тренером, проявившим интерес к темнокожим, и иностранным игрокам, которых можно было пригласить играть за команду, так например в 1911 году Чепмен приобрёл в «Нортгемптон Таун» Уоллтера Тулла, одного из первых темнокожих профессиональных футболистов тех лет. Наибольшего успеха он добился тренируя «Хаддерсфилд Таун», сделал из них чемпиона выиграв два титула, заложив хорошую команду, которая уже после того, как их покинет выиграет еще титул. А он перейдет в «Арсенал», где в начале 30-х годов оформит с ними первое чемпионство, выиграв два, также пару кубков. Правда, когда он еще тренировал «Лидс Сити», который из-за финансовых махинаций пропадет с футбольных карт, однако сам тренер будет отстранен от футбола, но вскоре вернется ,и как было сказано добьется успеха..

6. Бобби Робсон («Ипсвич Таун» 1969-1982 / Сборная Англия 1982-1990 / «Ньюкасл Юнайтед» 1999-2004)

Начал свою карьеру в «Фулхэме», где в бытность был футболистом «дачников», правда быстро перешел на должность в «Ипсвич», где проработал на должности 13 лет становился вице-чемпионом и выиграл с ними один кубок Англии, а также кубок УЕФА . После довольно успешного тренерства «трактаристов» перешел на должность тренера национальной сборной, вывел на ЧМ 86 года, когда Марадона их остановил, не без помощи, как говорится божьей руки, после вывел на Евро 88, а также и на чемпиона мира 1990, его сборная тогда заняла 4 место на Мундиале, что за многое количество лет считалось лучшим достижением после ЧМ 66 года. Дальше началась его европейская кампания, где тренируя «Порту» познакомился с Жозе Моуриньо, и был его духовным наставником и даже учителем, когда они переехали в «Барселону». Затем вернулся в Англию возглавив «Ньюкасл», где в начале 21 века даже смог сними занять третье место, что является до сих пор лучшим результатом в новую эпоху ,и вывел их в Лигу Чемпинов. Думаю один из выдающихся тренеров в истории не только английского футбола, но и европейского.

5. Боб Пейсли («Ливерпуль» 1974-1983)

Англичанин, «легендарный» наставник , который всю жизнь посвятил на благо «Ливерпуля» и как игрок, и как тренер, он унаследовал лучшие черты Шенкли. Выиграл 19 трофеев и все с одним клубом среди них три КЕЧ 1977, 1978 и 1981. Его по праву можно считать «Мистер Ливерпуль», хотя претендентами на такое прозвище также имеют право Шенкли с Далглиш. Первый в 60-ых вернул «красных» из второго дивизиона к серьезным высотам в первом, второй был отличным футболистом, а впоследствии и тренером, который вписал свое имя в футбольную летопись. Однако в истории на «Энфилде» между двумя, безусловно именитыми фигурами, находится один из самых успешных тренеров в истории футбола, который оставил свой след в истории клуба и памяти болельщиков «красных», как самый великий тренер своей эпохи.

4. Жозе Моуриньо («Челси» 2004-2007, 2013/2015 / «Манчестер Юнайтед» 2016-2017 / «Тоттенхэм» (2019 н.в.)

Мне кажется сегодня не один топ в мире не обходится без «Особеного» португальца, который приехал в АПЛ , и сразу изменил философию, которую до этого диктовали Венгер и Фергюсон. Потеснил двух великанов, выиграв сходу АПЛ в 2005 набрав тогда рекордные 95 очков вместе с «Челси», его первым проектом в АПЛ . Правда еврокубков с ними не завоевал, однако единственный еврокубок на туманном Альбионе он выиграет возглавляя МЮ в 2017 году победив в ЛЕ . Сегодня тренирует «Тоттенхэм», и пытается вернуть себе было величие, которое уже не раз подшатнулось в последнее время. Однако Моуриньо все еще ТОП, и интересная личность. И по праву в какой-то степени его можно считать учеником сэра Бобби Робсона, португалец всегда о нем положительно отзывается.

3. Брайан Клаф («Дерби Каунти» 1967-1973 / «Ноттингем Форест» 1975-1993)

В бытность игроком играл за «Мидлсбро», ,а после и за «Сандерленд», правда тренировал другие коллективы, по началу подняв немножко «Хартепул», а затем добился успеха с «Дерби» и «Форест». Поднял два скромных клуба из второго дивизиона в первый, когда те были в упадке, и сделал их чемпионами, со вторыми еще пошумел в еврокубках. Раскрыл немало футболистов. Он всегда умел выражаться, но при этом оставался тренером, который побеждает. Выдающийся футбольный тренер в истории английского футбола, и как многие знают один из великих, кто так и не поработал со сборной Англией, хотя может оно и к лучшему, оставаясь легендой тренерского цеха только для двух клубов.

2. Арсен Венгер («Арсенал» 1996-2018).

Французский специалист, но приехал в АПЛ , как самурай, до этого тренируя в Японии несколько лет, где выиграл кубок Имератора. Приехав в «Арсенал» изменил его философию, вернув ему величие оформив в 98-ом первый титул. после еще два. В 2004 создал непобедимую команду, которую так никто до сих пор не может повторить. Провел у руля «Кананоров» 22 года, сегодня большие цифры, особенно если учесть, что многие и трех лет не могут выдержать на одном месте. 20 лет держал их в ТОП 4, появился в АПЛ даже термин — 4 место, это место Венгера и его Арсенала . Раскрыл много прекрасных футболистов, и воспитал их своими руками. Бесспорно один из тех кто повлиял особенно на лигу за последние 25 лет. А их битва с Ферги это классика АПЛ по сей день.

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед» 1986-2013)

Шотландец велик. Он построил не один великий «Манчестер», в начале создания АПЛ с Кантона, Шмейхелем, Кином и Канчельскисом, После со своим птинцами в лице Бекхэма, Скоулза, Никки Батта, Невилла, которые в 99 выиграют ЛЧ благодаря Сульшеру и прочим игрокам, и оформят требл, подобного больше никто не добьется с этого времни его стали называть сэр Алекс Фергюсон. В середине 2000-х снова создал великий МЮ с Роналду, Ван Дер Саром, Фердинандом, Видичем, Уэйном Руни и ветеранами Гиггзом, Скоулзом, Невилом став доминирующей силой АПЛ и Ерокубков, повторив успех в 2008 году выиграв ЛЧ также еще два раза выходил в финал данного турнира. Он пережил взлет «Блэкберна», взлет «Арсенала» с Венгером, приход Моуринью в «Челси», появления мешка денег у соседей МС и всегда оставлял последнее слово за собой. Лучший тренер, которого многие ставят на первые места разных ТОП рейтингов титулованных тренеров современности, лучших коучей среди которых точно входит в 5-ку и 10-ку лучших тренеров всех времен. С МЮ оформил 13 титулов.

БОНУС.

Лучший тренер в Истории Английского футбола.

Альф Рамсей («Ипсвич Таун» 1955-1963 / Сборная Англия 1963-1974)

Рэмзи — Легенда «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» начал тренировать скромный «Ипсвич Таун», который находился в южном третьем дивизионе, через сезон он их поднял выше. Однако лишь в 61-ом первом вывел их в элиту. А наследующий сезон выиграл уже и первый дивизион в сезоне 1961/1962, обеспечив им единственный титул в истории. Такие успехи не могли остаться в стороне, и вскоре его назначают тренером национальной сборной. А в 1966 году родоначальникам футбола предстояло доказать свое право считаться таковыми, когда у них высадился Мундиаль. В итоге они прошли до самого конца, и выиграли тот Чемпионат Мира, взяв единственное золото больших турниров, углубляться подробно не буду, лишь скажу в финале одолели сборную ФРГ — 4:2, а в 1968 Англия выиграла уже бронзу на ЕВРО. Более успешного тренера в истории национальной сборной Англии не было, он лучших из всех.

Как думаете можно ли Гвардиолу или Клоппа включить сюда, если Да или Нет то почему?