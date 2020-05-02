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Анчелотти вспомнил выступления с «Миланом» в Лиге чемпионов

сегодня, 23:06

Бывший наставник «Милана» Карло Анчелотти, ныне тренирующий «Эвертон», вспомнил о том, как «россонери» выступали в Лиге чемпионов под его руководством. «Милан» с Анчелотти во главе дважды выиграл ЛЧ – в 2003 и 2007 годах. В 2005-м «красно-черные» дошли до финала, но в решающем матче уступили «Ливерпулю». По словам Анчелотти, несмотря на поражение в финале, «Милан» 2005 года был сильнее команд 2003-го и 2007-го, выигравших ЛЧ.

Команда 2007 года была технически слабее, чем коллектив 2005-го, который остается лучшим с самым сильным выступлением в финале Лиги чемпионов. Команда 2005-го лучше, чем та, что была в 2003-м. В 2007 году у нас была экстраординарная мотивация. Мы победили скорее благодаря мотивации, чем за счет качества.  

Отметим, что Анчелотти также высказался о немецком специалисте Ральфе Рангнике, связываемом слухами с потенциальным назначением главным тренером «Милана».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:36
отличные воспоминания))
drug01
drug01
сегодня в 23:09
Хорошо есть что вспомнить
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 23:08
Давно это было, уже все забыли.
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