Италия готовится к старту

1588536310

вчера, 23:05

Правительство Италии склоняется к тому, чтобы не отменять футбол в стране окончательно. «Соккер.ру» — о том, как к жизни пытается вернуться Серия А.

Италия стала первой европейской страной, которая приняла на себя мощный удар пандемии коронавируса. На итальянских ошибках учились многие другие страны, которые наблюдали, как много заразившихся и жертв оказалось на Апеннинах. И тем не менее, итальянское правительство решило пойти по английскому и испанскому пути, если брать в расчет большие футбольные страны. То есть не вести речь о том, чтобы завершить сезон досрочно. По крайней мере, пока не говорят о голландском и французском сценариях – там решили поставить точку и не возобновлять сезон. В Испании ранее приняли протокол о постепенном возвращении футбола к жизни.

По похожему пути собирается пойти и Италия. Причем мы уже рассматривали несколько сценариев активности со стороны футбольной общественности. Во Франции лига была совершенно пассивной и просто ждала решения правительства, подчинившись ему. Причем потом выяснилось, что в самом правительстве были какие-то разногласия. И министр спорта Франции, к примеру, не настаивала на досрочном завершении чемпионата, о чем заявил премьер-министр страны. Точнее, так его поняли в лиге. Но теперь уже поздно спорить.

В Испании федерация и лига проявили инициативу и активность, предложив правительству свой план, который был одобрен. В Италии тоже можно отметить высокую активность «низов», то есть самой лиги и федерации, а также руководителей клубов. Конечно, с местным колоритом, который подразумевает массу споров, разногласий и эмоциональных выступлений. Даже разногласия в правительстве вылезли наружу.

К примеру, министр спорта Италии Винченцо Спадафора не собирался разрешать возобновление тренировок команд ни в каком виде. Отсюда раннее постановление правительства, которое намечало возвращение профессиональных спортсменов к тренировкам на 18 мая. При этом пробежки на открытом воздухе и занятия на улице для отдельных любителей спорта разрешались с 4 мая. Эту инициативу разнес президент «Лацио» Клаудио Лотито:

Это постановление правительства нелогично. Кто-то, кто соревнуется в индивидуальном виде спорта, может тренироваться в центре города. Игрок командного вида спорта вообще не может тренироваться. Мы закончим тем, что увидим Чиро Иммобиле и Эдина Джеко, бегущих трусцой в парке виллы Боргезе, Лоренцо Инсинье вдоль набережной в Неаполе. Это же абсурд.

Затем лига и руководители клубов взяли на себя инициативу, провели собрание, которое касалось самого главного финансового вопроса – получение денег от телевещателей и распределение их. Там же было принято единогласное решение выступить общим фронтом за возобновление чемпионата. В министерстве спорта мнение «народа» услышали, и правительство разрешило индивидуальные тренировки футбольных команд с 4 мая. Впрочем, Спадафора опять запугал всех 18 мая, так что в клубах не поняли, кто в правительстве что решил, и знает ли господин Спадафора, что кабинет министров разрешил клубам начать тренироваться раньше. Министру спорта пришлось в социальных сетях пояснять ситуацию:

Я вижу, как распространяются слухи, как люди недопоняли. Ничего не изменилось в той части, что я всегда говорил о футболе: командные тренировки не возобновятся до 18 мая. А о возобновлении сезона пока речи вообще не идет. А пока я должен сосредоточиться на других спортивных делах и комплексах, которые скоро должны открыться.

Правительство действительно разрешило клубам тренироваться с 4 мая на базах, но только с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности. То есть речь идет об индивидуальных занятиях, хоть и на общей базе. К этой смене позиции кабинет министров подтолкнули решения властей отдельных регионов. Например, в Лацио, Эмилии-Романье, Тоскане и Кампании первыми разрешили проводить тренировки, поэтому клубы из этих областей получили бы преимущество. А смысл в общих ограничениях отпал бы. Так что правительство было вынуждено уравнять все клубы.

А вот командные тренировки, то есть общие групповые, начнутся 18 мая, о чем и говорил Спадафора. С голосованием клубов же была достаточно интересная ситуация. Не очень понятно, как оно могло быть единогласным, если «Брешиа» была ранее категорически против доигрывания сезона. К тому же некоторые СМИ поспешили усомниться в том, что «Ювентус» голосовал за возобновление чемпионата. Ведь туринцы лидируют в Серии А – казалось бы, зачем им рисковать, опережают-то «Лацио» всего на одно очко. И тут ситуацию пояснил президент Андреа Аньелли:

Я хочу четко подтвердить, что «Ювентус» намерен доиграть сезон. Если мы начнем тренировки 18 мая, а матчи будем проводить в июне, то успеем завершить сезон в соответствии с инструкциями УЕФА . Я не очень часто выступаю в СМИ с заявлениями, предпочитаю молчать. Возможно, поэтому кто-то неверно стал истолковывать намерения «Ювентуса». Но мы категоричны: хотим доиграть сезон.

Реакция клубов последовала незамедлительно. Первой ласточкой стал «Сассуоло», который сразу же объявил о начале тренировок с 4 мая. Причем использовать будут только поля, а инфраструктура базы будет закрыта. Такое же решение приняли «Парма» и «Болонья», «Рома» решила возобновить тренировки с 6 мая, «Интер» — с 5-го. Один за другим клубы стали делиться планами о возвращении к жизни. Впрочем, есть важная оговорка. Во-первых, правительство потребовало от лиги предоставить четкие протоколы того, как все процессы будут происходить, чтобы безопасность соблюдалась. Во-вторых, пока не идет речи о возобновлении чемпионата – ситуация с пандемией прогнозируется, но только сама жизнь покажет, куда рванет кривая. Клубы же рассчитывают, что 14 или 21 июня Серия А может вернуться.