Неужели ты так крут? Холанд = Восторг 

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сегодня, 19:51

«Соккер.ру» прислушивается к специалистам и бывшим форвардам, которые дружным хором делают комплименты Эрлингу.

Норвежец горящим метеоритом ворвался на футбольный небосклон и заставил говорить о себе всех, кому есть что сказать о футболе. Мы знакомились с Эрлингом и обстоятельствами его становления в качестве футболиста, объясняли, почему норвежца следует считать примером, а не сенсацией. А теперь изучим мнения авторитетных персон о парне, которому голы даются с какой-то издевательской легкостью.

Оле-Гуннар Сульшер, главный тренер МЮ (и тренер Холанда в «Мольде»)

Два года назад Сульшер еще тренировал «Мольде», а не «Манчестер Юнайтед», в этом норвежском клубе 17-летний Эрлинг делал первые шаги в большом футболе (хотя, самые первые шаги он сделал все же в «Брюне»). На зимних сборах 2018 года «Мольде» тренировался в Кампоаморе по соседству с ЦСКА , и пресс-служба армейцев организовала интервью с Сульшером, в конце которого зашла речь и Холанде:

Холанд будет топ-футболистом. Я слышал, ЦСКА нужен нападающий. Так вот, присмотритесь к Эрлингу.

Армейцы, а ведь действительно стоило присмотреться! Прошедшей зимой уже сам Сульшер пытался подписать Холанда в «Манчестер Юнайтед», но Эрлинг отправился в «Боруссию». По словам Оле-Гуннара, трансфер не состоялся из-за неадекватных запросов Мино Райолы. Впрочем, Холандом Сульшер восхищаться не перестает:

Нельзя давать власть агентам, которые начинают диктовать условия и навязывать различные пункты об отступных и прочее. Мы не подписали Холанда, потому что хотим сохранить голову холодной и придерживаться здравого смысла. Что касается Эрлинга, то я не даю оценку футболистам других клубов, но это не мешает мне восхищаться игрой соотечественника, который блестяще начал карьеру в большом клубе – дортмундской «Боруссии». Это хорошо для сборной Норвегии.

Кристиан Вьери, бывший форвард сборной Италии:

Холанд сделал лучший возможный выбор, отправившись в «Боруссию». В Дортмунде ценят таких молодых игроков, он смог найти место и игровое время, которого у него не было бы в любом другом месте. Холанд обладает фантастическим талантом, через пару лет он может стоить 200-300 млн евро.

Мино Райола, агент Эрлинга Холанда:

Холанд сможет забивать по 40-50 голов за «Реал». Эрлинг способен достичь показателей Криштиану Роналду, потому что он великолепен, а через несколько лет станет еще лучше.

Станислав Мацек, тренер Холанда в «Зальцбурге»:

Могу рассказать вам забавную историю про него. Его девушка, она тоже из Норвегии, приехала к нему в Зальцбург. Через несколько дней она улетела назад, потому что Эрлинг сказал ей, что должен быть сконцентрирован только на футболе. Я был очень впечатлен, когда впервые увидел Холанда. Это был парень, который работал как профи. Он сказал мне: «Чтобы достичь высот, не нужно работать быстро – нужно работать усердно». Холанд – новый Ибрагимович. Я бы сказал, что он лучше в плане движения и скорости. Он сделал огромный шаг, перейдя в «Боруссию». Если Холанд продолжит прогрессировать, то без сомнений перейдет в более сильный клуб — в «Реал». Он создан для «Реала».

Оттмар Хитцфельд, победитель Лиги чемпионов у руля «Боруссии» и «Баварии»:

У него высокий уровень понимания игры, он хорошо выбирает моменты для действий в атаке. Он всегда ищет свободное пространство. Он очень техничен, также он спокоен и быстр. Холанд может стать вторым Левандовски.

Луиш Фигу, бывший футболист «Барселоны» и «Реала»:

Холанд стал слишком дорогим футболистом. Он забивает много голов и стремится достичь самого высокого уровня. «Реал» должен подписать его, но по-хорошему «Реал» должен был подписать его до того, как он уехал в Дортмунд.

Джесси Марш, главный тренер «Зальцбурга»:

Его физические качества, его мощь, его скорость, а он может разогнаться до максимальной скорости чуть ли не за один шаг, его антропометрические данные – всё это, по моему мнению, делает его игроком топ-уровня. У него есть потенциал, чтобы быть одним из лучших футболистов мира.

Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда:

Конечно же, я очень им горжусь. Я очень рад тому, как складывается карьера Эрлинга, но самое главное для него — не останавливаться и продолжать совершенствоваться и расти, как он делал до этого. «Боруссия» идеально подходит для развития карьеры на данном этапе, но сотни клубов продолжают интересоваться Эрлингом, сейчас невозможно сказать, куда он поедет из Дортмунда. Мне действительно нравится Испания, я считаю, что Ла Лига очень хороша для моего сына. Это правда, что мой сын очень любит играть с Мартином [Эдегором], он отличный футболист. Они очень хорошо понимают друг друга на поле.

Димитар Бербатов, бывший форвард МЮ и сборной Болгарии: