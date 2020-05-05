Гаттузо пообещал, что не будет бриться до возвращения на поле

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сегодня, 14:48

Repubblica рассказала любопытную историю, связанную с главным тренером «Наполи» .

Тренер неаполитанского клуба дал слово, что не будет бриться, пока команда не вернется на поле. Ожидается, что к концу этой недели итальянские клубы возобновят индивидуальные тренировки, а командные начнутся не раньше 18 мая. Таким образом, Гаттузо расстанется со своей растительностью на лице в ближайшее время.

Но это не единственная проблема наставника, недавно мы показывали, что Гаттузо за время карантина заметно прибавил в весе.