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Гаттузо пообещал, что не будет бриться до возвращения на поле

сегодня, 14:48

Repubblica рассказала любопытную историю, связанную с главным тренером «Наполи» Дженнаро Гаттузо

Тренер неаполитанского клуба дал слово, что не будет бриться, пока команда не вернется на поле. Ожидается, что к концу этой недели итальянские клубы возобновят индивидуальные тренировки, а командные начнутся не раньше 18 мая. Таким образом, Гаттузо расстанется со своей растительностью на лице в ближайшее время.

Но это не единственная проблема наставника, недавно мы показывали, что Гаттузо за время карантина заметно прибавил в весе.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 15:16
Побреется на поле?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:07
Совсем станет похожим на мафиози.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 14:53
Кому это надо что он будет делать мыться,бриться)))))
shlomo
shlomo
сегодня в 14:49
Во будет прикол если это произойдет не скоро....
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