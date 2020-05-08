Футболист, врач, партизан

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вчера, 23:31

Накануне Дня победы «Соккер.ру» вспоминает участника первого чемпионата мира и героя Второй мировой войны Милутина Ивковича.

Всего четыре европейские сборные отважились отправиться в далёкий Уругвай. Команды Румынии, Франции и Бельгии покоряли Атлантику на пароходе «Конте Верде» («Зелёный граф»). Четвёртая команда — сборная Югославии же добиралась до Марселя поездом, где потом пересели на менее комфортабельное судно «Флорида». Три футболиста, игравших во Франции – нападающие Иван Бек, Бранислав Секулич и защитник Любиша Стеванович, присоединились к команде уже в порту, а три белградских парня отправились домой. Конечно, им было обидно, но всё было подчинено общему делу.

Югославский король Александр I Карагеоргиевич в отличие от румынского коллеги Кароля II был к футболу равнодушен. Поэтому проект Жюля Риме его не вдохновил. Денег в королевстве хронически не хватало, и на поддержку государства югославам рассчитывать не приходилось. А сыграть хотелось, тем более что футбольными талантами Балканы обделены не были. Правда, хотелось сыграть только сербам, у хорватов и словенцев большого рвения не наблюдалось. Но и составленная из молодых сербских парней команда представляла грозную силу. Болельщики помогли деньгами, кто сколько смог. Три сербских профессионала, игравших во Франции, также согласились помочь югославской сборной. Так решился вопрос об участии четвёртого представителя Европы. Кубок мира был спасён.

Сенсация произошла в группе В. Наспех собранная и измученная длительным плаванием сборная Югославии обыграла бразильскую команду. Бразильцы ещё не были ни кудесниками мяча, ни тем более пентакампеонами, но девиз «забейте нам, сколько сумеете, мы забьём, сколько захотим» уже был взят на вооружение. Гол Александра Тирнанича южноамериканцев не напугал. Но с исполнением желания того самого девиза как-то не получалось. Во втором тайме Иван Бек удвоил преимущество сербов. Бразильцы забегали резвее, но ограничились лишь голом своей примы Претиньо. В итоге победа югославов 2:1, и исход борьбы в группе был предрешён.

Затем югославы забили четыре безответных мяча в ворота сборной Боливии. Эта встреча была омрачена травмой южноамериканца Гумерсито Гомеса. В столкновении с капитаном сборной Югославии он сломал ногу. Милутин Ивкович, так звали молодого сербского защитника, сразу поспешил на помощь пострадавшему от него сопернику. На сербском и немецком языках Милутин пытался донести, что он врач и потому должен быть рядом с травмированным.

24-летний Милутин Ивкович или, как его называли в Белграде, Милутинац отправился на чемпионат мира дипломированным врачом. Внук знаменитого сербского воеводы Радомира Путника с отличием закончил медицинский факультет венского университета. Но при этом Милутинац совмещал учёбу с игрой в футбол. В шестнадцать лет он дебютировал в белградской «Югославии» и вскоре вырос в одного из сильнейших защитников страны. Милутинаца звали к себе сильные клубы Белграда и Загреба, но он остался верен «Югославии» и помог ей два раза выиграть чемпионат страны. К тому же надо было учиться, а Ивкович не собирался приносить медицину в жертву футболу.

У Ивковича было очень забавное прозвище — Тормоз Номер Один. Нет, он вовсе не был медлительным или тугодумом. Скорее, наоборот. И бегал быстро, и думал. Милутинац мог догнать и притормозить соперника, отобрать мяч, не нарушая правил. Он был очень корректным защитником и крайне редко нарушал правила. Поэтому он так расстроился тем, что нечаянно сломал ногу боливийцу Гомесу. Он потом навещал пострадавшего в больнице и старался сделать всё возможное, чтобы помочь. А ещё он дал клятву — не наносить никому травм. Нарушил её лишь раз, и то не на футбольном поле.

Сборная Югославии вышла в полуфинал, где сыграла с хозяевами турнира. Матч собрал 93 тысячи. Болельщики ждали яркой победы от уругвайцев и не обманулись в своих ожиданиях. Правда, уже на четвёртой минуте настроение их было испорчено – Кике Бальестьерос прозевал удар Джордже Вуядиновича. Но потом всё стало на свои места – хозяева забили первый мяч, второй, третий. Бразильский судья Жилберто Рего им в этом не мешал, даже помогал. Прозевал парочку офсайдов, не засчитал гол Бека. После перерыва сборная Уругвая забила ещё три мяча молодым сербам — и матч завершился с результатом 6:1.

Югославы страшно осерчали. Так, что отказались выходить на матч за третье место. И американцы их в этом поддержали – после игры с аргентинцами их команда напоминала полевой госпиталь. При этом сборная США проводила все матчи одним составом и выбилась из сил. Поэтому организаторы решили присудить обеим сборным третье место, и Жюль Риме вручил капитанам Тому Флори и Милутину Ивковичу по бронзовой награде. Вот так — два третьих призёра, а не один. Ведь существуют две версии – согласно одной третье место заняли американцы, как обладатели лучшего на тот момент рейтинга. Согласно второй, бронза у югославов, потому что они проиграли в полуфинале будущим чемпионам мира.

После возвращения с чемпионата мира Милутин женился на дочери известного белградского адвоката Эле Попс. Вскоре в семье появилась Мирьяна, а через два года — Гордана. Ивкович стал известным в столице дерматологом. Футбол не бросал, но из-за занятости выходил на поле реже, чем хотелось бы. А ещё он проникся политикой. Милутинац ещё в середине тридцатых понял, что мерзость пришла к власти в Германии и какая угроза исходит от неё.

Но в счастливую семью пришла беда. У Элы обнаружили туберкулёз. Как ни старался Милутин помочь любимой жене, болезнь оказалась сильней. В 1938 году он остался с двумя маленькими дочками. Стало уже не до футбола. Милутин завершил карьеру и сосредоточился на врачебной практике.

Доктор Ивкович предчувствовал, что в страну придёт беда. Немецко-фашистские войска при поддержке усташей — хорватских националистов, заняли страну. Начались страшные годы оккупации. Милутин хотел уйти в партизанский отряд и лечить там раненых. Но тогда мать футболиста и две дочери оказались бы в лапах врага. Ему дали другое задание — работать в белградском подполье. Кабинет известного врача был и связным пунктом, и явочной квартирой. Ивкович собирал важные сведения и передавал их повстанцам.

Шестого мая 1943 года Милутин Ивкович в последний раз вышел на поле. Это был не просто футбольный матч, но и встреча бойцов сопротивления. Но, видимо, в ряды игроков затесался провокатор. Через две недели доктор Ивкович был арестован в своём кабинете и оказался в гестапо. Он ничего не сказал на допросах. Избитый и измученный Милутинац оказался в концлагере Баница. Комендант Светозар Вуйкович хотел склонить популярного в стране врача и футболиста к сотрудничеству. Но Милутин плюнул в физиономию изменника и ударил его ногой. Впервые в жизни он сознательно нанёс травму. На следующий день доктор Милутин Ивкович был расстрелян.

С тех пор прошло много лет. Но сербы помнят своего героя. Режиссёр Драган Белоголич снял художественный фильм, посвящённый капитану сборной — «Монтевидео. Бог это видел». В 2013 году был восстановлен памятник легендарному футболисту, врачу и патриоту. В открытии принимали участие младшая дочь и внучка Милутинаца.