В воротах «Спартака». Легендарный Ванец

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сегодня, 18:11

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с вратарями «Спартака». На очереди Иван Рыжов, при котором клуб получил имя, под которым прославился.

Иван Рыжов пришёл в «Спартак» из ЦДКА в 1934 году и провёл в клубе четыре года. В трёх первых чемпионатах СССР он сыграл одиннадцать встреч. Но пусть вас не смущает малое количество матчей за «Спартак» и армейское прошлое Рыжова. Иван Авксентьевич или Ванец, или Иван Авксентьев, как его часто называли тренеры и товарищи, был видной фигурой в «Спартаке» середины 30-х.

К концу двадцатых годов Орехово-Зуево утратило статус одного из центров отечественного футбола, большой футбол переместился в большие города. Тем не менее, ореховская команда была ещё крепкой и могла дать бой кому угодно. В том числе и «Промкооперации», где играли братья Старостины.

А кто может знать лучше про выходцев из Орехово-Зуево, чем главный ореховский краевед Владимир Сергеевич Лизунов, который в своей книге «Кузница футбола» приводит воспоминания другого ореховского футболиста Петра Николаевича Тарасова.

Мне посчастливилось играть в одном футбольном коллективе с Иваном Авксентьевичем Рыжовым. В Орехово-Зуеве он жил рядом с нами, учился в школе № 1, работал на ткацкой фабрике № 1 помощником мастера и одновременно учился в текстильном техникуме. В 1931 году он женился. Жена его работала на отбельно-красильной фабрике. Выше среднего роста, сильный, стройный, с чёрными прямыми волосами, он выглядел видным мужчиной и спортсменом. Всегда шутил. Доброжелательность, отзывчивость и скромность очень украшали его. Он пользовался особой любовью в нашей команде. «Ванец» – так прозвали его земляки. Он много и упорно работал над собой, постепенно вырастая в спокойного, очень прыгучего и техничного хозяина футбольных ворот. Своей игрой он напоминал Григория Туранова, красиво, легко брал мячи, грамотно согласовывал свои действия с игроками обороны. Это был выдающийся вратарь, и только поэтому его взяли от нас в московский «Спартак» на смену Филиппову, несмотря на то, что Ивана в Москве многие недолюбливали. Видимо, из-за зависти. И в сборной столицы, и в сборной СССР он выступал надёжно и ровно, во многих международных встречах демонстрировал изысканную школу советских вратарей. Из ореховцев он был первым чемпионом СССР и назван лучшим вратарём страны. Его учениками были: Анатолий Акимов, Валентин Гранаткин и Константин Бородастов из Орехово-Зуева.

Но вернёмся к товарищеской встрече с «Промкооперацией», которая была сыграна летом 1927 года. Будущий «Спартак» имел большое преимущество в товарищеской встрече с ореховцами, но как же здорово играл вратарь соперника. Рослый и плечистый парень с роскошным кавалерийским чубом. Мало того, что обладатель чуба тащил все мячи, так он ещё и вызвался бить пенальти. И забил самому Глоту — Ивану Филиппову. Москвичи сумели всё-таки найти ключи к воротам этого чудо-голкипера, а после игры Николай Петрович Старостин первым делом узнал, как зовут героя.

Николай Петрович вписал фамилию Рыжова к себе в блокнот и всегда следил за судьбой приглянувшегося ему вратаря. А Иван Авксентьевич ушёл в ЦДКА , где заменил самого Михаила Леонова. В армейском клубе Рыжов стал одним из самых авторитетных вратарей Союза. Вот как писал о нем Николай Старостин.

Высокий (180 см) и сильный, он много и упорно работал над собой, постепенно вырастая в спокойного, очень прыгучего и техничного хозяина футбольных ворот. Простой, скромный и отзывчивый, он пользовался особой любовью и в нашей команде, куда он пришёл в расцвете сил в 1930 году, и в сборной столицы. В течение пяти-шести лет Иван Рыжов выступал надёжно и ровно, во многих международных встречах демонстрировал изысканную школу советских вратарей.

И когда в «Промкооперации» возникла проблема с вратарями – Филиппов травмирован, Акимов очень молод, а Черемисин нестабилен, Николай Петрович вспомнил об Иване Рыжове.

Рыжов пришёл в «Спартак», имея за спиной матчи за сборную СССР , – играл с профессионалами из чехословацкого «Жиденице». Наши победили в упорной борьбе 3:2, а Рыжову суждено было стать одним из героев той встречи. В 1935 году Иван Авксентьевич ездил в составе сборной в Турцию, где здорово защищал ворота нашей сборной в двух встречах, – обе завершились победами советской команды со счетом 2:1. Но основным голкипером «Спартака» этот замечательный спортсмен был недолго. И виноват в этом не Иван Рыжов, а стремительно прогрессировавший Анатолий Акимов. Ванец добросовестно тянул лямку дублёра своего молодого товарища (он был старше Акимова на девять лет) на протяжении нескольких сезонов. Иногда подменял Анатолия Михайловича, когда тот был травмирован или переживал спад в игре. Например, в 1937 году, когда Акимов пропустил четыре не самых сложных мяча от «Металлурга», Рыжов провёл несколько очень удачных матчей. Осенью 1936 года Иван Авксентьевич помог «Спартаку» впервые выиграть чемпионат страны. И, конечно же, нельзя не упомянуть о знаменитом матче на Красной площади во время первомайской демонстрации. Безусловно, это было, говоря современным языком, шоу, но популярность «Спартака», ворота которого защищал Иван Рыжов, резко пошла вверх.

Но роль второго вратаря вряд ли приносила удовлетворение Ивану Рыжову. Ему немногим за тридцать, и естественно хотелось играть. Он ушёл в другой столичный клуб «Пищевик». И, наверное, напрасно. «Ты меня без ножа режешь Иван Авксентьев, своим уходом», – говорил Николай Старостин, узнав о намерениях Рыжова. Но Иван Авксеньтевич пообещал найти себе замену и слово сдержал – привёл за руку Владислава Жмелькова.

В новом клубе у Ивана Авксентьевича игра не пошла. Пропустив 18 мячей в девяти встречах, он уступил место в воротах другому юному вратарю Владимиру Никанорову, которому суждено было стать выдающимся стражем ворот «команды лейтенантов». «Пищевик» выбыл из класса А, а Иван Рыжов завершил карьеру в 32 года, так и не реализовав свой огромный потенциал.

После войны Иван Рыжов тренировал мальчишек из спартаковской школы. Среди его учеников Анатолий Михайлович Ильин, забивший победный мяч на Олимпиаде в Мельбурне. Увы, Иван Авксентьевич не дожил нескольких месяцев до этой победы своего воспитанника, – он умер 20 марта 1956 года, на 50-м году жизни.

Источник: footballhd.ru