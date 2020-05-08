Земля либеро. Величайшие защитники планеты

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сегодня, 19:00

Никто не дал миру футбола центральных защитников сильнее. «Соккер.ру» посвящает юбилею легенды свой рассказ.

Кто ваш любимый центральный защитник всех времен? У меня такой есть – Алессандро Неста. Не надо вспоминать, как на старости лет его тот или иной форвард оббегал или обыгрывал, это вообще не важно. Важно, что даже в мире самого хитрого – Беккенбауэра, самого надежного – Барези, вечного – Мальдини, был еще и самый элегантный наравне с Ширеа.

Когда в ван Дейке просыпается пластика, которую не ждешь от великана, когда Рамос делает крутой мощный и чистый подкат, когда Кулибали идеально выбирает позицию, находясь в половину оборота к сопернику, или Магуайр удивляет резкостью, то всегда у них за спиной улыбается ангел-хранитель талантов самого Несты. Новые классики – отражение старых.

Если взять чуть шире, если оценивать комплексно, то удивительно, что именно итальянская земля – не богатая на великих защитников на поле военного боя, подарила миру минимум пятую часть от величайших защитников всех времен. Но откуда вырос гений римлянина Алессандро Несты? Из туринской и миланской школ футбола. Из идей Эрреры, Трапаттони и Сакки. Из опыта трагически ушедшего из жизни Ширеа – Гаэтано погиб в автокатастрофе в Польше в 36 лет.

А еще талант Несты вырос из ловкости Джентиле и, разумеется, из универсальности Мальдини, его умения играть вечно. А отдельно — из послушного гения Барези, который всегда надеялся лишь на себя. Сегодня Франко — младшему в семье знаменитых футболистов, исполняется 60 лет, юбилей. Грандиозное празднование с приглашением звезд со всего мира, конечно же, отложили. Но это не повод забывать человека из пятерки, даже тройки лучших защитников в истории футбола. Верный – вся жизнь в одном клубе, надежный, особенный – центрбек с ростом 176 сантиметров.

Причем Барези, в отличие от Мальдини, попал между эпох – начал в конце семидесятых, то есть стал чемпионом мира в Испании, а закончил в 1997 году, застал великие сезоны «Милана». У Франко есть шесть чемпионств, четыре Суперкубка, три победы в Кубке чемпионов, три Суперкубка УЕФА и два Межконтинентальных кубка в его личной коллекции. У Барези не было такого персонального влияния на итальянский футбол, как у Беккенбауэра на немецкий – кайзер Франц и предприниматель, и тренер, и менеджер, но Франко подхватил знамя немца.

Благодаря великому Эленио Эррере, который в «Интере» нашел Армандо Пикки – мелкого парня из Ливорно с изумительным первым пасом, родилась позиция классического либеро. Немец Беккенбауэр со своими талантами классного атакующего хавбека скопировал те наработки и применил на практике в защите. А затем итальянцы вернулись к своей же классике – благодаря удивительному Ширеа и умному Барези. Франко читал игру, поэтому ни средний рост не мешал, ни смена напарников в сборной и «Милане», ни падения и взлеты самого клуба, ведь речь о великом защитнике, которому довелось играть в Серии В.

Барези можно назвать последним великим классическим либеро в истории футбола, ведь поменяли правило офсайда, позиция умерла – в тройке защитников нет больше свободного художника с пасом Пирло и отбором Каннаваро. Но даже Франко спокойно играл у Сакки, который приложился к переходу мира на два защитника. А величие нынешнего юбиляра еще и в том, что прекрасно смотрелся и в роли либеро, и в роли ведущего защитника, который управляет в центре защиты.

Либеро ушли, а земля либеро осталась. Даже Неста еще успел в «Лацио» поиграть на позиции оттянутого защитника в тройке, однако это уже была совсем другая роль. Если Барези был крут тем, что поспевал за временем, то Алессандро – тем, что опережал его. И бразилец Роналдо, и аргентинец Месси проводили неудачные матчи против Несты, как великие форварды прошлого – против Барези. Прелесть футбола в том, что подбрасывает нам все новых и новых героев, позволяя копить о них знания и проводить параллели.

Надеюсь, очень скоро в той же Италии подрастут парни, воспитанные школой Несты и Каннаваро. А потом придет очередь школы Кьеллини и Бонуччи – большие защитники без вопросов. Часто сожалеют, что великие Хави, Иньеста или Пирло остались без «Золотых мячей», но как быть с защитниками? Каннаваро повезло оказаться в нужном месте в нужное время – не случайно был знаменитым мастером персональной опеки, идеально следовал по пятам за успехами, когда мог, однако до Фабио центральных защитников не отмечали со времен Заммера.

А теперь вспоминают их реже, чем раз в десять лет. Современный мир не уважает центральных защитников так, как стоило бы. Непонятно кто проголосовал в конце прошлого года, и Месси на семь очков обошел ван Дейка в споре за «Золотой мяч 2019». К Лионелю нет вопросов – играл привычно заметно, однако прошлый год не был годом «Барселоны» или ее капитана, а стал годом «Ливерпуля» на всех фронтах. Ван Дейк заслужил награду, заслужил стать первым защитником со времен Каннаваро, кому достался почетный приз.

Но слабые критики забыли о важности оборонцев, что не мешает нам помнить лучших. Барези без сомнения является любимым защитником миллионов фанатов футбола по всему миру – уникальный игрок, гениальная простота, но у каждого свои герои. Важно их не забывать, иметь ориентиры, чтобы сравнивать новых фаворитов с теми, кто прошел проверку временем. Невозможно назвать однозначно лучшего центрбека в истории – хотя часто на первую позицию ставят Беккенбауэра, не видя его в деле, но можно выделить группу игроков.

А если говорить о школе, которая дала миру рекордное количество великих либеро и центральных защитников, то даже прекрасная академия футбола Испании, достойные бразильский, английский, немецкий и французский университеты не сравнятся с итальянской. Речь о такой земле, где даже великие Костакурта или Каннаваро не зайдут в первую тройку в истории, ведь Ширеа, Барези, Мальдини и Неста – эталоны великих эпох, которые помогли футболу эволюционировать. Справедливо не сравнивать разные эры буквально – игра меняется, но такие люди, как юбиляр Барези, или как Неста с Мальдини, научили мир обороняться.

Причем не скучно, а красиво, ведь в истории «Милана» с Барези или Нестой тоже бывали результативные матчи. Оборона – искусство, а не ремесло, и за лучшими мастерами всегда будет интересно наблюдать, ведь они падают, чтобы подняться. С особым нетерпением ждем появления новых великих защитников именно в Италии. Школа Ширеа, Джентиле, Пикки, Розато, Бурньича, Верховода, Барези, Косткурты, Кьеллини, Каннаваро и Несты должна приносить плоды. В любом списке – десятке, двадцатке, тридцатке или сотне лучших защитников в истории футбола, найдется много итальянцев.

Потому на футбольном поле они радовали и учили весь мир, как читать игру гениальных нападающих. Голландская тотальная школа с Кролом прямо связана с наработками «Интера» Эрреры. Все герои девяностых учились у «Милана», независимо от прописки – хоть испанские, хоть немецкие. А Каннаваро с Нестой были величайшими в свое время, поэтому их персональную опеку и работу с мячом изучают сейчас. Талантливый де Лигт назвал кумирами Несту, Мальдини, Барези и Ширеа – и сразу видно, что у юного голландца изумительный футбольный вкус.

Если где-то в мире найдется болельщик, что терпеть не может великих итальянских защитников, можете его огорчить – у него нет футбольного вкуса. Хорошо, что был Ширеа – у юного Барези всегда находилась мотивация играть еще лучше. Франко сам учил Мальдини, а у Несты и Каннаваро были они оба – два великих ориентира. И все — титаны, на плечах которых стоит итальянский футбол.